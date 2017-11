En god lærer klarer å lære bort uansett

Jeg har masse respekt for lærere. De har en av de viktigste jobbene i landet, de lærer opp de som skal styre landet vårt videre. Men når du har en ufaglært og en lærerstudent i et klasserom, hvordan skal en kunne forvente at elevene lærer godt nok?

Lavest lærertetthet, best resultater

Vi ser støtt og stadig personer som er ute i media og sier at vi trenger flere lærere. « Når elevene er for mange, får selv ikke gode lærere utnyttet sin kompetanse», kunne vi lese nylig på NRK sine nettsider. Men hvis vi ser på hva de faktisk sier, så virker det som om de ikke har tiltro til lærerne.

Vi vet at det viktigste for en elev ikke er antall klassekamerater, men hvor flink læreren faktisk er til å lære bort. Det aller beste eksempelet på dette, er Oslo-skolen. Oslo er det fylket med lavest lærertetthet, men likevel produserer de gang på gang landets beste resultater.

Det beste vi kan gjøre for å få flinkere elever, er å sørge for at lærerne er så flinke som mulig.

Det samme ser vi på andre siden av spekteret, fylker som Sogn og Fjordane, Nord- Trøndelag og Finnmark har blant landets høyeste lærertetthet, men ligger helt i bunn av når det kommer til resultater på nasjonale prøver. Man skulle nesten tro det var bedre for elevene å ha færre lærere per elev. Det stemmer selvsagt ikke, men det viser viktigheten av å ha flinke lærere, i motsetning til å mange lærere.

Så flinke som mulig

Dessverre så innfører nå regjeringen en nasjonal lærernorm. Ikke nok med at den er ekstremt dyr, det er også de stedene med allerede gode skoleresultater som får nye lærere. Hele Finnmark fylke kommer til å få rundt 5 lærere, noe jeg tviler på kommer til å føre til at elevene i Finnmark blir noe særlig flinkere.

De som derimot får de nye lærerne, er de store byene, med de beste resultatene. Selv om jeg synes det er flott at vi får mange nye lærere i Bergen, så er det helt feil premisser det skjer på. Vi må prioritere der hvor det er størst behov for flere lærere. Det skal ikke spille noen rolle hvor i landet en bor, alle har krav på en god utdanning.

Det beste vi kan gjøre for å få flinkere elever, er å sørge for at lærerne er så flinke som mulig. Når en har matte, så skal en ha en lærer som kan matte, det samme for norsk, historie eller engelsk. For det viktigste for å få flinke elever, er ikke hvor mange lærere som sier at 2+2 er fire, men heller en flink lærer som lærer deg hvordan du skal regne 2+2. Slik, og bare slik kan vi får verdens beste skole.

