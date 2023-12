En elskelig rabulist

Med Ole Paus’ bortgang har Norge mistet en av sine største kunstnere, uansett sjanger.

Det er umulig å sette ham i bås. Ole Paus var visekunstner, humorist, rocker og rabulist, og samtidig en av våre mest markante stemmer i den sosiale debatten.

Han var både synder og engel, elsket og omstridt. Og der ligger kimen til hans genialitet: Ole Paus’ allsidighet gjorde at han var i en klasse for seg. Det fantes bare én Ole Paus.

Samtidig var Ole Paus en person full av kontraster og motsetninger. Enhver tilhenger har sin egen oppfatning av hvem han var.

I utgangspunktet var han visekunstneren som banet en ny vei for alle som ville gripe til en akustisk gitar og synge meningsfulle tekster.

Da Jan Eggum hørte første LP «Der ute der inne» fra 1970, skjønte han at Ole Paus hadde hevet listen for den nye generasjonen visesangere.

Paus fulgte opp med å samarbeide med noen av landets ledende rockeband. The Pussycats på «Garman». Popol Vuh/Ace på «Blues for Pyttsan Jespersens pårørende».

Senere ble det To Rustne Herrer med Jonas Fjeld, Real Ones, Motorpsycho – you name it. Ole Paus samarbeidet med de fleste, dels for å utvide sin egen musikalske sfære, men først og fremst fordi han alltid var en artist i nuet.

Han så seg aldri tilbake, men planla i stedet det neste steget. Og i likhet med den utilregnelige reven, visste vi aldri helt hvor vi hadde ham.

For hvem kunne forutse humoristen Ole Paus, på samme scene som Rolv Wesenlund, Elsa Lystad, Harald Heide Steen jr. og Marit Voldsæter? Og hvem kunne tenke seg Ole Paus med åndelige sanger på repertoaret? Eller hva med samfunnsdebattanten? Hadde han troverdighet, artisten som på sin første LP laget sanger som «Amøben Mikkjel Hildebrand» og senere sang «Deilig er jorden»?

Ja så visst hadde han det!

Ole Paus hadde troverdighet som visesanger. Som samfunnsdebattant. Som humorist. Og i aller høyeste grad når han fremførte salmer.

Ole Paus var stemmen som ikke passet inn i kirkekoret. Han som satt i kirkeskipet og sang med av full hals, med en stemme som minnet mest om en skadeskutt kråke.

Han var den mest troverdige av dem alle.

Vi trengte ham.