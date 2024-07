En dråpe i havet

I et oppslag i NRK.no 12. juli tar SV til orde for å forby utenlandske turister å ta med seg ut av landet fisk de har fanget. I dag har de lov å ta med seg 18 kg.

Tollvesenet har avdekket at det foregår mange brudd på lovverket og at mengden fisk som fraktes ut nok er større enn det som avdekkes. I mai ble det avdekket 7,6 tonn fisk som ble forsøkt smuglet ut av Norge. Hva det virkelige tallet er blir litt gjetting.

«Fisketuristene legger igjen penger.»

Men hva betyr dette egentlig? Et perspektiv vil være å sammenligne med det som fiskes av yrkesfiskere/fiskeflåten i Norge.

I 2024 er det gitt en kvote på 500 000 tonn til sammen på torsk, hyse og sei. I tillegg er det mange andre fiskeslag det også leveres tonnevis av fra fiskeflåten vår.

Så var det å gjette på hvor mye som fraktes ut ulovlig. Som nevnt var det i mai avdekket 7,6 tonn. La oss anta at ca. 100 tonn fraktes ut ulovlig. Mulig det er mer også.

Men uansett er 100 tonn kun 0,02 prosent av den kvoten som gis til yrkesfiskere. Skulle tallet på det som fraktes ut være så mye som 500 tonn, er det fortsatt bare 0,1 prosent av det som fiskes. Er problemet så stort at vi bør forby fisketuristene å ta med seg så mye som en eneste filet?

«Skal man innføre forbud må det være tuftet på saklig fakta.»

Et annet interessant aspekt i dette er verdiskapningen. Hva er verdiskapningen per kg fisk fra turister som kommer til Norge for å fiske? De reiser gjennom landet, fyller tanken, handler i butikker, leier overnatting, leier båter og sikkert mye mer. De legger igjen penger.

Klarer vi håndheve at de kan ta med seg 18 kg, vil jeg påstå at verdiskapningen per kg på den fisken overstiger mange ganger verdien pr. kg i det store volumet fisk som fiskeflåten leverer. Hvor mange arbeidsplasser går tapt om turistfiskerne uteblir?

Har SV regnet på verdiskapningen turistfiskerne bidrar med per kg fisk og samtidig vurdert om det er en trussel for fiskeforvaltningen med sine hundredeler av prosent av det totale uttaket av fisk? Det bør vel være en naturlig start å finne svar på dette.

Skal man innføre forbud må det være tuftet på saklig fakta. SVs forslag virker mer å være tuftet på følelser og synsing. Fakta finnes jo lett tilgjengelig.

NHO fikk gjort en studie av turistfiskes verdiskapning. I en artikkel i Fiskeribladet i 2022 fremkommer det at turistfisket bidrar med en verdiskapning på 1,4 milliarder, og de skaper 5 ganger så mange arbeidsplasser per kg fisk.

Har SV fortsatt lyst til å forby turistfisket?