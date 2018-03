Elefanten i #metoo-rommet

#metoo-problematikken har preget nyhetsbildet det siste halve året. Det har kommet mange ulike forklaringer på hvorfor overgrepene har skjedd. En av dem har vært alkohol. Men er det nok å kutte alkoholen? Jeg tror ikke det. #metoo-problematikken kommer ikke til å stoppe før vi får gjort noe med pornoen.

I Norge bruker 99 prosent av ungdommer porno. De ser mest på porno av ungdommer i hele Europa.

Mange får i dag sin seksualopplæring gjennom porno.

#metoo-historiene har handlet om ufrivillig sex eller seksuelle tilnærmelser den ene partene ikke har ønsket. Hvor kommer dette fra, denne mangelen på respekt? Oppfatningen av samtykke i samfunnet har blitt så dårlig at britiske myndigheter måtte lage en video for å forklare at begge parter må si ja til sex. Jeg tror dette handler om at mange i dag får sin seksualopplæring hovedsakelig gjennom porno.

Seksualisert ungdom

Konsekvenser ved bruk at pornografi er at man får en mer negativ holdning til kvinner, mindre empati for ofrene for seksualisert vold og man får en mer dominerende og seksuelt påtrengende oppførsel.

Mange av pornografiens negative effekter har kommet frem på nrk.no de siste månedene, blant annet at det har blitt helt vanlig å filme at man har sex. Oslo-politiet sier de er bekymret for en mer seksualisert ungdomskultur, hvor det er blitt mer og mer vanlig å dele bilder og filmer av seg selv, venner, bekjente og andre som har sex. De frykter at pornoen er årsaken. Politioverbetjent Kari-Janne Lid sier at porno er blitt svært tilgjengelig, og at mange blir eksponert for porno allerede i åtte–ni-årsalderen. Hun sier også at det de i dag beslaglegger av bilder og filmer av unge, viser mer ekstrem sex.

Det har blitt helt vanlig å filme at man har sex.

Grovere porno

Svein Øverland, psykolog med spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, sier i den samme artikkelen at pornoen i dag er mye grovere og råere enn den var for 50 år siden. Han sier også at det finnes forskning som tyder på at høy bruk av porno for noen kan øke faren for at de begår voldtekt.

Utviklingen er skremmende. Øverland fortsetter med å si at voksengenerasjonen har sovet i timen når det gjelder pornografiens påvirkning på ungdomskulturen, og at det vi ser nå er tegn til alvorlige brister på samfunnet.

Flere #metoo-historier

Hvordan kommer #metoo-problematikken til å se ut om noen år når disse ungdommene skal ut i arbeidslivet? Dette er ungdommer som har vokst opp med grov porno og tidvis seksualisert vold, der menn er potente og dominante, der kvinner ikke blir respektert og der et nei betyr ja. Dette skaper en generasjon med ekstrem og grenseløs seksualitet.

Så lenge vi ikke problematiserer porno, kommer #metoo-historiene bare til å fortsette å komme. Det holder ikke å bare ta vekk alkohol. Det er ingen tvil om at porno har negativ effekt på oss, likevel snakker vi ikke om hvilke effekter den har.

Avhengighetsskapende

Journalisten Line Elvsåshagen intervjuer en tidligere pornostjerne som ønsker å advare mot urealistiske forventninger til seg selv og andre, fordi porno har vært den opplæringen ungdommer har fått om sex.

Porno skaper påtrengende seksuell atferd.

Skal vi stoppe det som skjer nå, må vi være veldig bevisst på hva vi lærer neste generasjon. Hva underviser lærere, skoler, helsesøstre og ungdomsarbeidere om porno?

Voksne må sette grenser

Det var skuffende å se hva ung.no, statens informasjonskanal for ungdom, svarer om porno. En helsesøster der skriver til en 13 år gammel jente at det er helt greit å se på porno i den alderen hun er i, og at det ikke er noe som er riktig eller galt. «Det viktigste er at du gjør det du føler er rett for deg».

Så lenge vi ikke problematiserer porno, kommer #metoo-historiene bare til å fortsette.

Hvordan kan vi som voksne gi slike svar til barn og unge i dag, når vi vet om de negative effektene pornografi har, og hvor ødeleggende det er? Det er dårlig gjort å be ungdommene om å gjøre det de føler er rett, når pornografi kan være like avhengighetsskapende som narkotika. VI sier jo ikke til dem at det å prøve narkotika er greit så lenge det føles rett.

Så lenge vi ikke tar problemet med roten vil vi fortsette å få de samme resultatene. #metoo kommer ikke til å stoppe før pornobruken går ned. Vi vet om de negative effektene av pornografi. Tør vi ikke si nei til noe som vi vet ødelegger mennesker, samliv og ekteskap for hele neste generasjon?

Det skjer mye vondt når kjærligheten tas vekk fra sex.

