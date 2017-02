En ung canadisk mann er siktet for drap på seks personer i Quebec. Saken omtales av politiet som en «ensom ulv»-aksjon, som om dette var noe han kom frem til alene. Det gir ikke et reelt bilde av nøyaktig hvor lite alene slike handlinger som oftest gjennomføres.

Slik har det også vært tidligere.

Blir heiet frem av likesinnede

Den rasistisk motiverte skolemorderen i Trollhättan i 2015, som gikk til angrep på elever og lærere med sverd, ble omtalt som en «ensom ulv». Det samme ble Anders Behring Breivik. Realiteten er at ingen av disse var alene om det de gjorde.

Jo da, kanskje selve planleggingen ikke foregikk i samme rom som noen, men informasjonen de trengte for å gjennomføre ugjeringene fikk de av andre. Motivasjonen for å gjennomføre ugjeringene fikk de av andre. Og ikke minst: heiaropene som gjorde dem sikre på at de skulle gjennomføre ugjerningene fikk de av andre.

Høyreekstreme ønsker faktisk at høyreekstreme handlinger skal skje

Disse «andre», som gjør gjerningspersonene til det motsatte av ensomme ulver, er de gigantiske nettverkene vi har tilgang til på internett. Det er facebookgrupper, chatterom, internettforum og alternative nettaviser.

Deler bombeoppskrifter og konspirasjoner

Jeg tok en tur innom bildeforumet 4chan for å sjekke om det var så ille som jeg husket fra ungdomsårene. Og ja, innen kort tid fikk jeg fikk oppskrifter på bomber, informasjon om hvordan jeg kan få tak i våpen og skjule dem i de fleste vestlige land og hvordan jeg kan slippe unna politiet. 4chan er et relativt vanlig nettsamfunn folk deltar i, og ikke en godt skjult hemmelighet.

Av nysgjerrighet ble jeg sittende, og innen kort tid hadde jeg konspiranoia opp til ørene. Ulike konspirasjonsteorier om hvordan jødene vil utrydde den hvite rase, konspirasjonsteorier om raseunderlegenhet, holocaustfornektelse og alt du ellers kan forestille deg florerer. Konspirasjonsteoriene følges opp av folk som poster memer av frosken Pepe, eller ulike hyllester av Hitler og Ander Behring Breivik.

Skjermdump fra 4chan, hvor innleggsforfatter foreslår å generere et virus som spesifikt dreper alle med afrikansk blod i årene. Foto: Skjermdump

Og ikke minst florerer et hat mot kvinner der inne. Elliot Rodgers er et eksempel på en morder som ble inspirert av misogynien på slike nettsteder. I 2014 drepte han seks personer i Isla Vista, California, med den begrunnelsen at kvinner hadde nektet han sex hele livet. Som han selv uttrykker det i sitt manifest: «Å lese mange av postene på det forumet (PUAhate journ.amn.), bekreftet teoriene jeg hadde om hvor ondskapsfulle og verdiløse kvinner er».

Anders Behring Breivik er kremeksempelet på hvor ille det kan gå når eurabia- og jødekonspirasjoner får feste seg. Jeg kan også føye til Dylann Roof, den unge mannen som gikk til angrep på en kirke hovedsakelig brukt av svarte i Nord-Carolina i USA.

Bidrar til ekstreme gjerninger

Alle morderne jeg har nevnt har hengt på slike nettfora. Alle har blitt hyllet for ugjerningene sine i etterkant på samme nettfora.

De er ikke ensomme ulver, de representerer store folkemasser på nettet. Selv om ikke alle utfører ekstreme handlinger, er det mange som skriver at de håper noen utfører ekstreme handlinger. Derfor repeterer de at det er greit å drepe, at det er greit å hate, at det er greit å se på noen mennesker som dyr.

Noen hevder – som alltid – at aktiviteten på for eksempel 4chan bare er humor og satire. At noe er humor og satire er utvilsomt, men mye har særdeles mørke undertoner. Alle som deler påstander som at svarte mennesker egentlig er dyr eller at alle jøder har krokete neser og er grådige vet at det har en effekt.

Skjermdump fra 4chan hvor innleggsforfatter ber andre om å gi en lyd dersom de hater jøder. Foto: Skjermdump

Hver gang noen kødder med at jøder bør gasses, så sitter det noen andre bak en skjerm som blir litt mer enig i at det faktisk bør skje. De som deler er ikke eneansvarlig for at noen dreper, på samme måte som en bilfører ikke er eneansvarlig for klimaendringene, men de bidrar.

Ekstremisme oppstår ikke i et vakuum

Det hele kan sammenfattes i Poe's lov. All ekstrem satire vil nødvendigvis bli misforstått som genuin ekstremisme, og vice versa. Jeg gjentar meg selv: Selv om du tuller med svarte mennesker tegnet som aper, så er det noen som genuint anser svarte som aper, og tolker at du støtte for deres syn. Derfor må disse ansvarliggjøres. Deler du påstander eller konspirasjonsteorier som jeg har vist til ovenfor, så er du med på å bygge opp til at noe farlig kan skje. Ekstremisme oppstår ikke i et vakuum.

Alle morderne jeg har nevnt har hengt på slike nettfora.

På denne måten skaper internett til syvende og sist «ensomme ulver». Noen får et forskrudd menneskesyn på grunn av påvirkning fra utallige mennesker på nettet slik at de mister grepet om virkeligheten. Ingen burde bli overrasket når disse utfører grusomheter, utstyrt med verktøyene de trenger fra de samme nettforumene.

Høyreekstreme ønsker faktisk at høyreekstreme handlinger skal skje. Selv om ikke alle gjennomfører så rekrutterer de nye tilhengere til sine rekker bak et skjul av «humor».

Følg debatten: @NRKYtring på Twitter og NRK Debatt på Facebook