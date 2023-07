Ein kongeleg balansekunstnar

Vi har sett han som ektemann, småbarnsfar og bonuspappa – i skibakken, på surfebrettet, hos soldatane og i statsråd. Han har gått Birken og kryssa Grønland på tvers. Ein moderne, sporty mann som no fyller femti.

Tru og tvil

Gradvis blir vi kjent med vår framtidige konge.

Med jevne mellomrom deler han sine tankar og spørsmål. Om barneoppdragelse og friheit, om vannsport, rock, film og litteratur. Men også om å vere i utvikling, om tru og tvil, om å finne sin veg. Om å vere kongeleg i moderne tid.

Kronprins Haakon blei med på opninga av Sykle til jobben-aksjonen og sykla frå Skaugum til Slottet tidlegare i år. Foto: NTB

Kva dilemmaer han står i, kva val han har hatt, om det er plass til han i kongerolla, om han kan halde monarkiet relevant for folk.

Moderne monarki?

Mange av svara ligg i følgjande observasjon: Fleire av verdas mest vellukka demokrati er konstitusjonelle monarki.

Med andre ord: Han meiner monarkiet kan vere moderne og relevant. At det kan vere ei statsform som gir skiftande politiske trendar stabilitet og kontinuitet. At monarkiet ikkje står i vegen for demokratiet, men kan vere ein del av det. Sjølv om altså toppjobben går i arv.

Ein alvorleg ung mann

Kronprins Haakon har gått sine eigne vegar, ja. Men han har aldri gått faretruande langt utanfor stien som var trakka opp for han.

Kronprins Haakon på returen frå turlagshytta Haakonsbu på Hinnøya i 2019. Foto: NTB

I 1991 blei han intervjua av NRKs Geir Helljesen til 18-årsdagen. Nasjonen møtte ein tenksam, alvorleg, ung mann, som ville gjere eigne val, men også støtte far sin. Og slik er det blitt, sjølv om han smiler og ler meir – også i intervju – ettersom åra går.

Sin eigen veg

Han er utdanna i Forsvaret og på universitet, som faren og bestefaren, men ikkje ved tradisjonsrike Oxford som dei. Kronprinsen valde Berkeley, det radikale prestisjeuniversitetet i California der studentopprøret i si tid starta. Det progressive engasjementet peika fram mot eit mangeårig samarbeid med FNs utviklingsprogram.

Sin eigen veg, men godt innanfor.

Bølger

Litt bølga det då kronprinsen gifta seg med ei aleinemor. – Dette klarer vi, sa kong Harald, og båten bar.

Kronprins Haakon styrer Christian Radich utanfor Hvaler i 2009. Foto: NTB

Saman med kronprinsesse Mette-Marit har han etablert Kronprinsparets Fond, for å styrke fellesskap blant unge. Eit initiativ som er relativt ukontroversielt, mens verdigheitsinitiativet «Global Dignity Day» vekte meir debatt.

Størst bølger blei det då kronprinsen i 2010 takka ja til å sitte i eit politisk utval nedsett av næringsminister Trond Giske. Då rugga båten så kraftig at kronprinsen måtte trekke seg frå utvalet. Grensa for politisk involvering var nådd.

Ankerfeste

Dagens jubilant har gått ein livslang skule. Han har sett rolla kongehuset kan spele når det drar seg til i nasjonens liv. Frå orkanar og leirskred – der folk misser hus og heim – til terroren 22. juli 2011.

Han var hos offer og pårørande på Sundvolden Hotel allereie 23. juli, og opplevde korleis kongehuset blei eit ankerfeste for nasjonen.

«I kveld er gatene fylt med kjærleik. Vi har valt å svare på grusomhet med nærleik», sa kronprinsen i talen til rosetoget på Rådhusplassen.

Prinsesse Märtha Louise, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit under markeringa på Rådhusplassen kort tid etter terroren 22. juli 2011. Foto: NTB

I NRK-intervjuet til femtiårsdagen fortel kronprinsen at 22. juli blei eit av vendepunkta i livet. Det nasjonale traumet blei også kronprinsens.

Sårbart system

Kronprinsens oldefar kong Haakon bad om, og fekk, folkets støtte som monark i ei folkerøysting i 1905. Det er folket som vel statsform, seier kronprinsen i NRK-intervju i samband med 50-årsdagen. I programmet som blei laga til 40-årsdagen sa kronprinsen at det norske folket fortløpande vel monarkiet – ved ikkje å avvikle det. Den som les meiningsmålingar må gi han rett, også i dag.

Må vinne folket

Kronprins Haakon seier han tidvis har tvilt seg inn i ansvaret han er fødd til. Som konge må Haakon også vinne folket, slik faren, bestefaren og oldefaren evna. Stillinga til monarkiets kviler på denne tilliten, den utvalde bør vere skikka og villig.

Styrken i at kronprinsen har rasjonalisert seg fram til at han vil bli konge, viser også det sårbare. Kva om den utvalde ikkje vil, eller er uskikka?

Klar når det krevst

Monarkidebatten er ikkje hans debatt, seier kronprinsen. Han stiller seg til disposisjon så lenge folket vil. Og folkets dom er så langt meir enn tydeleg. Debatten om statsform i Norge er nesten fråverande. Den avgrensar seg til jamlege forslag i Stortinget om innføring av republikk, som blir nedstemt med overveldande fleirtal.

Kronprins Haakon inspiserer Garden på Huseby leir i Oslo tidlegare i år. Foto: NTB

I boka «Republikken Norge» frå 2015 viser Kjetil Alstadheim at det knapt finst stortingsrepresentantar som prinsipielt forsvarar at rolla som statsleiar skal gå i arv. Slik er det truleg enno.

Kongehusets overmåte store oppslutning er praktisk og kjenslestyrt. Altså; det fungerer og folket er nøgd, dermed også politikarane. Alt tyder på at Norge blir verande eit konstitusjonelt monarki i overskueleg framtid.

Hardtarbeidande og overtydd

I dag blir kronprinsen sagt å vere den mest hardtarbeidande på Slottet. Kanskje ikkje så underleg når kongeparet er i sitt åttisjuande år, kronprinsessa slit med helsa, prinsesse Märtha Louise har meldt seg ut av det offisielle og prinsesse Ingrid Alexandra enno er tenåring.

Men likevel – kronprinsen står på fordi han har tru på rolla. Han valde det systemet kravde av han, som berre han kunne velje. Han valde å bli konge. Men, folket bestemmer, seier jubilanten.

