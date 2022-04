Ein bortreist reisebløff

I kronikken «Reisebløffen» filosoferer filosofen Kaja Melsom over våre fælslege ferieturar som vi sjølvsagt må skjøne at vi verken vil eller bør reise på. For trass fabelaktige ferieminne så lurar vi oss sjølve. Reising er både bortkasta og meiningslaust.

Ikkje berre kostar det pengar å reise, jaggu har ikkje andre hatt den same idéen som oss. Dermed risikerer vi å måtte dele godene og stå i kø for å oppleve attraksjonane. Sjølv om vi i år som i fjor har lytta til dei beste forståsegpåarane i bransjen, sjølvaste influensarane.

Men ved å gjere pitte litt research heilt på eiga hand, unngår vi å ende opp på same stad som «alle» andre.

Å ikkje reise er ei fornærming mot nysgjerrigheit, kreativitet og intellekt.

Heile poenget med ferie er å ta fri frå det vanlege og ha tid til ein pause frå kvardagen. Eg tilrår å reise litt annleis, å oppsøkje stader bortom allfarveg. Gjerne med lokalkjent vertskap eller guide. For det er alltid dei som bur ein stad som sit på ekspertisen om nærområdet, uansett om vi vitjar Vestlandet eller Vanuatu.

Som ein bonus kan det til og med bli venskap ut av det, kanskje det mest verdifulle og gjevande med å utforske stader. Ved å bruke pengar lokalt støttar vi dessutan den lokale økonomien og bidrar til fleire levedyktige og tilgjengelege distrikt og småsamfunn. Det er til og med smart sett frå ein geopolitisk ståstad.

Romantiske feriar er visst spesielt problematiske, ifølge kronikkforfattaren, men slik vert det fort når ein tiltrekkast av reisemål med høg charterfaktor, ikkje gidd bruke stort meir enn åtte kaloriar på å researche overnattingsstad og forventar å finne ein koseleg restaurant med romantisk tilsnitt på Tripadvisor si topp 5-liste.

Ingenting aukar sjølvinnsikta som det å reise.

Med kjærasten min har eg vore på dusinvis av romantiske turar verda over, trikset er å utnytte lokalkunnskap og vere villig til å improvisere. Det hjelp òg å sky køar og turisthovudstadar som pest med eit snev kolera.

Eg er samd i at verda er dyster og at vi må kutte utslepp. Men det monnar ikkje med flyskam åleine, alle kategoriar må til pers.

Sidan eg prioriterer å bruke pengane mine på reiser og opplevingar, eig eg ikkje mange saker og ting som har forårsaka store utslepp gjennom produksjon og transport, og som fyller skuffer og skap. Då slepp eg attpåtil å bruke verdifull reisetid på å rydde heime. Tenk forresten på at ein stor bil, ein såkalla SUV, i si levetid forureinar like mykje som om éin person tek over 700 gjennomsnittsflygingar.

Skal vi først reise utanriks kan det vere mykje å hente på å oppsøke land utanom den vestlege verda. Det hjelper oss å forstå kor godt vi har det i eit demokratisk i-land med høge inntekter, sterke pass, velutbygd infrastruktur, mange feriedagar, ytringsfridom, trusfridom og noko som liknar likestilling.

Replikkforfattaren har vore i alle verdas land to gonger. Her i Jemen. Foto: Lexie Alford

For lite aukar forståing om Noreg i verda som å sjå oss sjølve utanifrå. Kanskje ikkje så komfortabelt som ein ferie til Spania, USA eller Thailand, men uendeleg mykje meir lærerikt. I alle fall om vi legg blygskapen heime og snakkar med dei som bur der. Det utvidar perspektiv, gjev innsyn i andre sine liv og får oss til å innsjå korleis vi påverkar kvarandre.

På reise ønskjer mange å bli ein annan person enn vanleg, det er lett å skulde på sjølve reisa når humoren likevel ikkje vert betre eller sjølvtilliten let vere å stige. Filosofen skulle bli lukkelegare på ferie.

Ring reisegarantifondet.

Eller reis ein annan stad. På ein annan måte. Med andre folk. Sjølv Facebook, finn.no eller Tinder kan nyttast til å finne samstemde ferdafolk.

For eigen del er det lite som gjer meg lukkelegare enn nettopp det å vandre, segle eller flyge. Ikkje å reise ville for meg ha vore ei fornærming mot nysgjerrigheit, kreativitet og intellekt. For ingenting aukar sjølvinnsikta som det å reise. Og den eventyrlege kjensla ein får når ein ser, luktar, føler, smakar eller oppdagar noko nytt.

For ikkje å snakke om betraktninga av at ein stad har endra seg sidan førre besøk. Før det demrar at ingenting har endra seg like mykje som ein sjølv.

Storparten av menneska i verda kjem likevel aldri til å få opplevd noko anna land enn sitt eige. At vi i det heile har høve til å reise og utvide eigen horisont, er eit privilegium vi bør tenkje oss vel og lenge om før vi eventuelt takkar nei til.

No krev det å reise på ingen måte kryssing av internasjonale grenser. Kulturskilnadane er store sjølv i vesle Noreg. Nordbuarar frå Nordstrand og Nordreisa har gjerne mindre til felles enn sjeler frå Sør-Noreg og Sør-Sudan.

Det slår meg at fleire av Melsom sine halvironiske flosklar eigentleg ikkje handlar om reising i det heile, men om korleis reiser vert brukte som statussymbol. Korleis naboar, kollegaer og vener tydelegvis skryt i overkant mykje over kvar dei har vore på tur og kva solfaktor dei måtte bruke.

Eg tippar at det heller har med val av omgangskrets å gjere. Kjenningane er neppe heller spesielt blyge over å i tide og utide nemne modellnamnet på luksusbilen sin, eksepsjonelt diskret når det gjeld å syne fram armbandsuret av rett merke eller i overkant sjenerte til å invitere på fest til adressa i nabolaget med høgast mogeleg kvadratmeterpris.

For dei som likevel unnlet å få bodskapane med seg, så repeterast dei til det keisame via sosiale medium.

Det er som om Melsom helst vil at alle andre sluttar å reise slik at ho kan få ha feriefavorittane sine i Frankrike og Danmark for seg sjølv.

Til ho og alle andre: Reis, berre reis. For den einaste turen du vil angre på er den du aldri tok.

Og vil du likevel ikkje krysse lande- eller kommunegrenser, ta vel imot dei som kjem hit. Gjerne med dei Gro-inspirerte orda frå rapparen Musti sin songtekst i bakhovudet:

«Som eit rikt land i eit fredeleg hjørne av verda, kan vi opne oss for nye impulsar

Vi er ikkje redde for å søke det ukjende når vi sjølve reiser ut som turistar

Eller gjennom bøker, musikk eller film

Søker inspirasjon og impulsar i andre land sine kulturskattar»

Gunnar Garfors er kjend som globetrotter og reiselivsforfattar, og har for tiden permisjon frå teknologidivisjonen i NRK.

