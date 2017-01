Du vil ikke tro hvordan Trump vant valget!

Trump gir seg ikke. Så langt i år har han lagt seg ut med Nord-Korea, Kina og Arnold Schwarzenegger på Twitter. Men det som fra utsiden virker lite gjennomtenkt, er også grunnen til at han er på full fart inn i Det hvite hus.

Digital megafon

Han har gjennom en hel valgkamp brukt Twitter som kampanjeropert. Det er mye interessant digitalt markedsførings-snacks å henge seg opp i her. Blant annet: At dramatisk nedadgående Twitter i det hele tatt har blitt dagsaktuelt. At sosiale medier kan brukes – og fungere! – på en så monolog-basert måte. Men mest av alt: at et amerikansk presidentvalg igjen har blitt vunnet av den som har skjønt- og taklet mediebildet best. La meg utdype:

Obama knakk sosiale medier-koden i 2008, da sosiale medier fortsatt handlet om å få flest delinger, kommentarer, følgere og likes. Obama lovet «Change», og gjorde det enklere for grasrota enn noen gang tidligere å involvere seg i valgkampen. Kampanjen hans var annerledes og tidsriktig. Den har påvirket alle valgkamper siden, og beviste at sosiale medier måtte tas på alvor.

Nytt mønster

I 2012 hadde det blitt «change» også på sosiale medier. Obama hadde ikke lenger det samme monopolet online i valgkampen. De virale mekanismene som hadde gitt så enorm – og billig! – spredning i 2008 var blitt gjerrigere. Den store forskjellen ble at Obama mestret bruk av velgerdata og testing bedre enn Romney. Han traff riktigere personer med riktigere budskap, både online og offline.

Trumps måte å vinne på er mer banal, men desto mer tankevekkende. Husk at dette er en mann som har klart å lage en verdenskjent merkevare av noe så traust som næringseiendom. Som klarte å gjøre det negative og for lengst oppbrukte utsagnet «You’re fired» til sin egen tough-guy no-nonsense merkevare, som han bygde en hel TV-serie rundt.

Forstår tidsånden

Mannen er et marketinggeni, og det var hverken flaks eller uflaks at han vant valget. Han hadde den soleklart beste kampanjen. Fra det intetsigende, men geniale «Make America Great Again» (noen som husker Clinton’s slagord?), til sakens kjerne: Mediemiksen.

Trump vant valgkampen fordi han traff tidsånden best. Kampanjen hans var tuftet på målrettet fokus på medieomtale. Journalister har harde kår. Det er færre av dem ansatt i redaksjonene enn før, og presset på å levere saker er høyt.

I tillegg skal sakene funke digitalt, fordi det må tjenes annonsekroner siden vi føler at vi fortjener gratis journalistikk. Hvorvidt noe funker digitalt måles først og fremst i klikk. Og hva klikker vi på? Jo, aller helst saker om gråtende langrennstjerner, og hårreisende one-linere fra Trump. Helst sjekker vi nyheter og sosiale medier-apper mange ganger daglig i snitt sjekker vi mobilen 150 ganger per dag.

Penger er ikke alt

Vi er virkelig ute og kjører med medievanene våre, folkens. Dette skjønner Trump. Via Twitter sørger han for å mate hungeren vår etter overskriftsvennlige utsagn.

Resultatet ble en presidentkampanje hvor Clinton både samlet inn og brukte dobbelt så mye penger som Trump ($1,2 milliarder mot $600 millioner) mens Trump dominerte mediebildet. Trump estimeres å ha blitt nevnt 50 prosent flere ganger enn Clinton, på tvers av mediekanaler.

I en måling Mediaquant har gjort av “fortjent” medieverdi (medieomtale som ikke er betalt for) estimeres det at Trump fikk “gratis” $4,96 milliarder i mediedekning mot $3,24 milliarder for Clinton. Det utgjør en differanse mellom de to som nesten tilsvarer de to sine samlede kampanjebudsjetter.

Politikk satt til side: den beste kampanjen vant.