Dopapirmarerittet

Dugnad er kåret til Norges nasjonalord, det finnes vel knapt noe mer norsk enn å delta på dugnad? Men når jeg leser mediesaker om dopapirrullene som hoper seg opp i norske boder og kjellere, lurer jeg på om ikke begrepet dugnad snart trenger en total make over.

Ukritisk selger vi våre produkter via Facebook og på jobben: «Du skulle ikke trenge litt påfyll av dopapir? Jo, det er av den myke sorten. Kan anbefales! Send PM.»

Store mengder dopapir har igjen inntatt huset mitt. Tidligere har jeg pliktskyldig kjøpt av venner og kjente. I år var jeg selv for første gang satt i selgerrollen. Dopapiret har fylt opp boden i kjelleren, i tillegg til at det tok halve matbudsjettet forrige måned. Trøsten må være at vi kan tørke oss til langt ut i 2023.

Store mengder dopapir har igjen inntatt huset mitt.

Sånn er det blitt å være forelder i 2022. For hvis ungene skal delta i ulike aktiviteter må foreldrene stille beredt. Dugnad, det er foreldrene det!

I min barndom var det loddsalg som var det som skulle til for å gi et bidrag til eget idrettslag. Jeg gikk selv rundt i nabolaget med håp om å selge ut loddboka. Det tok sin tid, men det gikk som regel til slutt.

Mamma og pappa kjøpte eventuelt pliktskyldig opp de siste loddene, slik at jeg kunne levere inn en pose med penger og utsolgt bok.

30 år senere selges det bambussokker, småkaker og dopapir. Varer som foreldre gjerne må kjøre rundt og levere etterpå.

Trøsten må være at vi kan tørke oss til langt ut i 2023.

Den siste tiden har denne debatten dukket opp stadig oftere. I Moss kommune har ungdommene på Verket skole vært kreative når de skal samle inn penger til avslutningsturen til Galdhøpiggen. I stedet for å selge doruller, kakebokser og sokker samler elevene inn penger ved å selge arbeidstimer til det offentlige, til private og til næringslivet i Moss. På dugnad. Et forfriskende alternativ til dopapirhelvete.

Jeg tror neppe det er bærekraftig for familieøkonomien, familiehverdagen eller klimaet at foreldre kjører rundt på dopapir og annet rask, som må kjøpes og betales av foreldrene (!) før det kan selges videre. Det er heller ikke alle foreldre som har muligheten til å delta i denne type dugnad.

Dagens dugnadsarbeid trenger en kraftig revurdering.

Da jeg leste historien om «Ida» sist uke, der mammaen hennes måtte kjøpe dopapir for videre salg, fremfor mat, fikk jeg nok en påminnelse om at dagens dugnadsarbeid, trenger en kraftig revurdering.

Dugnadsarbeid kan og bør ikke reduseres til noe kun de med god råd kan kjøpe seg selv og ungene fri fra, eller enda verre, være noe det skal koste tusenvis av kroner å delta på.

Alle må ha lik mulighet for å delta i dugnaden. Derfor mener jeg vi skal restarte dugnaden i det kommende året, og tenke nytt rundt hva dugnad egentlig skal være.

Vi må legge til rette for at alle barn skal kunne delta. Da må vi også la barna få muligheten til å gjøre nettopp dette. Uten at foreldrene sitter igjen med en regning på ukjøpte lodd og manglende dopapirsalg.

La oss heller slå et slag for at ungene kan selge lodd, delta i dugnaden, selge arbeidstid på varetelling og selv lære seg verdien av å delta i dugnaden. Det skaper kanskje også dugende voksne for fremtiden.

Med ønsker om et godt dugnadsår 2023!