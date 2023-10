Døm oss med utgangspunkt i fakta 

Hver dag besøker mer enn 1 million nordmenn TikTok. Det er for å underholdes, lære, finne samhold, bygge sine virksomheter eller, som vi i større og større grad ser, for å oppsøke informasjon i forbindelse med statlige eller lokale valg og høre fra politikerne som representerer dem.

Vi vokser, og med vekst kommer økt press og kritikk, som vi alltid forsøker å møte på en konstruktiv måte.

Men det er kun rettferdig at kritikken tar utgangspunkt i fakta, og ikke falske antagelser. Derfor reagerer vi på NRK Ytings kronikk, Logg av TikTok.

Vi ønsker derfor å være tydelige: TikTok har aldri delt eller fått en forespørsel om å dele norsk brukerdata med kinesiske myndigheter. TikTok vil heller ikke samtykke til en slik forespørsel dersom den i fremtiden skulle komme.

TikToks data lagres ikke i Kina; de lagres i USA, Singapore og Malaysia. Snart vil all europeisk data lagres i Europa. Vi investerer 1,2 milliarder euro årlig i tre nye europeiske datasentre, og med det støtter vi lokale økonomier og arbeidsplasser. Ett av disse datasentrene er vi i gang med å bygge i Norge. Prosjektet for disse nye datasentrene har vi døpt Project Clover, og prosjektet har som formål å sette en ny, høyere standard for datasikkerhet.

Tilbyderen av TikTok i Norge er TikTok Technology Limited – et selskap registrert i Irland. Selskapet er underlagt EUs lover, ikke kinesiske, og derunder de strenge datalovene som reguleres av Irish Data Protection Commission.

Myndighetene kontrollerer ikke innholdet du finner på TikTok. Innholdsmoderering i Europa ledes av vår irske Trust and Safety-avdeling, og alt innhold modereres i henhold til våre offentlige Community Guidelines.

Vi er klar over at det stilles høyere krav til oss som selskap. Nettopp derfor jobber vi med å implementere Project Clover – et industriledende prosjekt som kan sette en ny standard for datasikkerhet og som blant annet vil forsterke sikkerheten rundt europeisk brukerdata. Dette inkluderer naturligvis også norske brukerdata.

Det europeiske cybersikkerhetsselskapet NCC Group vil være den uavhengige tilbyderen av dette prosjektet. De vil revidere våre datakontroller og beskyttelser, overvåke dataflyter, gi uavhengig verifisering og rapportere eventuelle hendelser. De vil også utføre sikkerhetsvurderinger av sikkerhetsbarrierene vi bygger rundt europeiske data, samt selve TikTok-appen.

Europeiske brukerdata skal lagres i Europa. Vårt første datasenter i Irland er nå operasjonelt, og flytting av data er underveis. Datasenteret på Hamar er under utbygging og vil driftes med 100 prosent av fornybar energi. Mens vi venter på ferdigstillingen av datasenteret, lagrer vi ny, beskyttet data om våre europeiske brukere i USA, på et sikkert område kalt European Enclave.

Flere tiltak utformes for å sikre at dataene til våre europeiske brukere er underlagt ytterligere sikkerhetstiltak i et spesialdesignet, beskyttende miljø, som bare kan nås av godkjente ansatte underlagt strengt uavhengig tilsyn og verifisering. Denne beskyttede dataen vil ikke være tilgjengelig for ansatte i Kina. Beskyttede data inkluderer for eksempel personlige opplysninger som e-postadresse, telefonnummer, IP-adresse og brukergenerert innhold satt til privat.

Vi ser frem til å bidra til regionen Innlandet i årene som kommer. Vi inviterer til åpen dialog og tar gjerne imot kritikk, men da på faktabasert grunnlag, og vi ønsker å behandles på lik linje med våre konkurrenter.