Greta Thunbergs tale til FNs generalforsamling har skapt overskrifter over hele verden. Det var en tale verdig det alvoret verden står overfor.

Hun beskriver en virkelighet om er helt på lag med det forskerne og vitenskapen sier.

Ordene hennes «traff» likevel ikke Geir Pollestad i Senterpartiet, som han skriver i en kronikk på NRK Ytring.

På samme måte som Trump, vil Pollestad avfeie den angsten og det engasjementet Thunberg målbærer.

I selskap med Trump

På samme måte som Donald Trump, vil Pollestad avfeie den angsten og det engasjementet Thunberg målbærer.

Det får være hans problem.

For det er nettopp det alvoret, den kraften og den tyngden i ungdommens klimaopprør som Thunberg representerer, som vi trenger mer av for å gjennomføre de store endringene samfunnet vårt må gjennom.

Like uunngåelig som meteoren som utslettet dinosaurene, vil Senterpartiets bakstreverske klimapolitikk med tiden bli et kapittel i historiebøkene.

Kamuflert omtanke for «vanlige folk»

Der Thunbergs tale oste av rettferdig harme over det generasjonssviket som verdens voksne ledere står bak ved å unnlate å handle raskt nok for å unngå katastrofale klimaendringer, preges Pollestads kronikk av lite annet enn selvrettferdighet på vegne av en generasjon som har skapt vår tids største utfordring, kamuflert som omtanke for «vanlige folks liv».

Sps Pollestad posisjonerer seg som en dinosaur som står i fare for å bli utslettet av den meteoren Greta Thunberg har satt i bevegelse. Da er det kanskje ikke så rart at han blir bekymret.

Men vår felles fremtid er avhengig av at ungdommen får gjennomslag, og at dinosaurene som vil gjøre alt som før, fordi det er mest behagelig, ikke får det.

Det er ikke noe mindre viktig i distriktene enn byene, snarere tvert imot.

Folk må spise mindre kjøtt og mer kortreiste grønnsaker.

Bygda bryr seg om klima

For det er distriktene som rammes av klimaendringene først, enten det er snakk om flom, tørkesomre eller kulderekorder.

Det er slutt på den tiden der man kunne snakke om klimapolitikk med et premiss om at de endringene som må gjøres ikke kan ha noen konsekvenser for noen.

Alle deler av samfunnet må endres radikalt om vi skal løse den globale klimakrisen. Næringslivet vårt må tjene penger på nye måter, uten å forurense.

Kanskje epost kombinert med elbil kunne vært en god løsning?

Folk må endre sine vaner, spise mindre kjøtt og mer kortreiste grønnsaker.

Lokalsamfunnene våre må organiseres annerledes, slik at det ikke er nødvendig å kjøre dieselbil i 12 kilometer for å komme til postkassen. Kanskje e-post kombinert med elbil kunne vært en god løsning, Geir Pollestad?

På lag med fortiden

Jeg har ingen tro på at Senterpartiet hverken kan eller vil være en del av de klimaløsningene vi vet vi trenger.

Til det er Pollestad og hans partifeller for krampaktig umoderne, for kompromissløst på lag med fortiden.

Men til ungdom som klimastreiker, til ungdom som frykter for fremtiden, er det viktig å si: Det nytter å gjøre endringer i et samfunn.

Det har alltid vært folkelige bevegelser som har utløst de store, positive omveltningene verden har gått gjennom, enten det har vært kamp for likestilling mellom kjønn, kamp for arbeideres rettigheter eller kamp for et bedre velferdstilbud til de som trenger det mest.

Og de som kjemper for en bedre fremtid, vinner alltid til slutt.

Vi må lede.

Ungdommens raseri er rett

Ungdomsopprøret vi ser i dag er både nødvendig, rettferdig og effektivt. Og en av de viktigste grunnene til at det har vekket hele verdens oppmerksomhet, er at det er ekte.

For det spiller liten rolle om Geir Pollestad liker Greta Thunbergs retoriske stil eller ikke, når hennes ord så til de grader kommer fra hjertet.

Thunberg gir uttrykk for det ungdom faktisk mener. De er ikke lenger «ikke sinte, bare skuffet». De er veldig skuffet, og begynner å bli rasende.

Det skjønner jeg godt.

Som voksne politikere har vi et ansvar for å ta ungdoms bekymringer for fremtiden på alvor. Vi kan ikke, som Pollestad, gjemme oss bak tomme fraser om at det er så vanskelig å endre samfunnet at vi uansett ikke kommer til å klare det.

Vi må lede.

Modne for historiebøkene

Det er synd Senterpartiet ikke vil være med på de endringene vi vet at vi trenger. Men endringene kommer, uansett om Pollestad liker dem eller ei.

Pollestad og hans partifeller er krampaktig umoderne.

Like uunngåelig som meteoren som utslettet dinosaurene, vil Senterpartiets bakstreverske klimapolitikk med tiden bli et kapittel i historiebøkene. Det blir neppe det stolteste kapittelet å se tilbake på. Men det vil, heldigvis, være et tilbakelagt kapittel.

For klimakampen må vinnes, og dinosaurene må bekjempes. Greta Thunberg har vekket verden.

Nå må vi voksne handle. Og Geir Pollestad må rett og slett bare flytte seg.

Der han står nå, står han bare i veien.