Din frihet slutter der min begynner

Helt siden jeg var liten, har jeg hatt en lidenskap for bil. Jeg vokste opp i et hjem preget av bil. Da jeg var fem år, kunne jeg de fleste ordinære bilmerker utenat.

Når de andre så på Premier League, så jeg på Formel 1. Når de andre spilte fotball, kjørte jeg gokart. Som deg, Molly, har jeg også et romantisk forhold til bil, slik du skrev om på NRK Ytring.

Men i motsetning til deg, vil jeg stå opp for bomringene.

Jeg elsker også frihet, som liberaler er det min viktigste verdi. Jeg elsker friheten vi har til å leve i et samfunn hvor vi selv velger våre ledere. Jeg elsker friheten vi har som gjør at jeg kan utdanne meg til å bli hva jeg vil. Jeg elsker friheten som sikrer at ingen kan straffe meg for mine meninger.

Men friheten har en grense, det må den ha hvis vi alle skal ha lik rett til den. Min frihet stopper der din begynner. Det gjelder oss alle.

Hvis fremtidige generasjoner skal ha den samme friheten vi har i dag, så trenger vi bomringer.

Din frihet, Molly, slutter der friheten til fremtidige generasjoner begynner. De har en lik rett til frihet som oss. De har samme rett til å leve i en verden uten konstant sviktende avlinger, uten konstant ekstremvær, i en verden hvor ikke et hundretalls millioner må flykte fra hjemme sine.

Hvis vi skal unngå denne fremtiden, må vi kutte klimagassutslippene våre. Da er vi avhengig av å kutte i personbiltrafikken, for den er vår tredje største utslippskilde etter olje- og gassutvinning og industri og bergverk.

På 1980-tallet etablerte vi hvordan vi skulle gjøre det, nemlig at forurenser skal betale. En skal slite med å finne et bedre eksempel på det prinsippet i praksis enn bomringene. Så lar de oss også bruke inntektene til å skape bærekraftige lokalsamfunn.

Hvis fremtidige generasjoner skal ha den samme friheten vi har i dag, så trenger vi bomringer. Frihet er noe vi alle har like krav på. Hvis ikke, så er det ikke ekte frihet, men bare en unnskyldning for noen til å harselere med andre.

Fremtidige generasjoner har et like stort krav på frihet som oss som lever i dag.

Derfor er ungdomsopprøret for klimaet vår tids største frihetskamp.