Se for deg, hvis du ikke har vært i samme situasjon, at du er en kvinne som virkelig ønsker seg barn, men ikke får det til. Se for deg år etter år der kroppen hver måned forteller deg at det ikke gikk denne gangen heller.

Se for deg at du må begynne å forholde deg til at at barnet du så for deg å bre dynen over, kanskje aldri vil finnes, at ingen vil kalle deg mamma.

Se for deg IVF-forsøk, smertefulle, kostbare, invaderende, og uten garanti for å lykkes. Se for deg at ingen av dem er vellykkede, og at håpet langsomt slukkes.

Se for deg at dette skjer deg samtidig som du blir overvåket av paparazzier og ukeblader, som stadig lurer på om du er blitt gravid ennå, spekulerer i hvorfor ikke, og bebreider deg for at du ikke har barn. Det er dette som skjedde med skuespiller Jennifer Aniston.

Denne uken ga Aniston et intervju med magasinet Allure der hun røpet at hun hadde strevd med infertilitet og forsøkt å få barn gjennom IVF, uten å lykkes — og at det hadde vært en ekstra belastning å gjøre dette samtidig som ukepressen var besatt av om hun var gravid eller ei.

Historien om Jennifer Aniston handler om arrogansen til en mektig mediebransje som snart skulle endres for bestandig – men som jeg selv rakk å oppleve som ung reporterspire.

KJENT VENNEGJENG: Jennifer Aniston ble verdensberømt gjennom i TV-serien «Friends», komiserien om seks venner i New York. Foto: Lynne Sladky / Ap

Den handler om det kompliserte båndet mellom stjerner og publikum. Og den handler om en kultur der det ikke var noen sperrer for hva man kunne si, mene, og forlange å vite om kvinner og kvinners kropper.

I 1994 kom første episode av «Friends», komiserien om seks venner i New York, som ble en enorm suksess og gjorde de seks hovedrolleinnehaverne verdensberømte.

Aniston, med sin komiske timing og sin trendsettende frisyre, ble den mest ettertraktede. Hun ble kjent før reality-tvs gjennombrudd, lenge før influensere og YouTube-stjerner kunne skape sin egen karriere.

Listen over ansikter som var gjenkjennelige over hele verden var liten. Hun ble, på sett og vis, en av de siste virkelig globale stjernene.

ETTERTRAKTET: Jennifer Aniston ble raskt den mest populære i serien «Friends» fra 90-tallet.

Men Aniston fremsto ikke som en fjern diva. Hun hadde den berømte nabojente-vibben, hun var en mange identifiserte seg med og så på som en slags venninne.

Da hun giftet seg med Brad Pitt, verdens største filmstjerne, var det som en Askepott-historie — Pitt hørte hjemme høyere oppe på stjernehimmelen, og trakk Aniston med seg opp dit.

Det var duket for et langt fall da Pitt i 2005 forlot Aniston for Angelina Jolie. Blant Anistons trofaste tilhengerskare sto mange klare med bunnløse lagre av sympati og medlidenhet.

Denne følelsen stod ukepressen klar til å utnytte. Der oppdaget de raskt at oppslag som handlet om en trist Jennifer solgte bedre enn oppslag som handlet om en lykkelig Jennifer. I dette narrativet spilte mangelen på barn en sentral rolle.

En ukebladjournalist har fortalt Slate Magazine at hun hadde blitt bedt om å lage en sak om at Aniston hadde hatt en spontanabort — selv om det bare var oppspinn.

ASKEPOTT-HISTORIE: Jennifer Aniston giftet seg med Brad Pitt i 2000. Pitt hørte hjemme høyere oppe på stjernehimmelen, og trakk Aniston med seg opp dit. Foto: Emma McIntyre / AFP

Historien som skulle bli kjent som «Sad Jen» var født, og den skulle forfølge Aniston i flere tiår. Ulmende under det hele lå en særlig amerikansk konservatisme, der skepsisen til såkalte «karrierekvinner» var påtagelig.

Allerede i 2002 hadde ukebladet US Weekly et bilde av Aniston og «Friends»-kollega Courteney Cox på forsiden, under overskriften «Will They Ever Have Babies?».

Både Aniston og Cox var på dette tidspunktet gift, berømte og suksessrike, men det faktum at begge var i tredveårene uten å ha fått barn, var nok til at ukebladet gikk inn for å vekke en særegen blanding av medynk og skadefryd i sine lesere.

Disse to kvinnene kan se ut som om de har alt, men har de det som virkelig betyr noe? Ikke det, nei. Og da Aniston ble skilt, oppstod en seiglivet tabloidhistorie om at hun ikke hadde villet «gi Brad barn» fordi hun ville bevare karrieren sin og den smekre kroppen sin.

NYTT STJERNEPAR: Da Brad Pitt forlot Jennifer Aniston for skuespiller-kollega Angelina Jolie, svirret det rykter om at Pitt forlot Aniston fordi hun ikke kunne få barn. Foto: Francois Mori / AP

På slutten av nittitallet og gjennom mesteparten av 2000-tallet hadde blader som US Weekly, People og lignende en kolossal makt når det gjaldt å forme stjernenes omdømme. Sosiale medier fantes ikke, og stjernene hadde ingen løpende kanaler for å fortelle historiene om seg selv.

Folks nysgjerrighet på kjente menneskers privatliv, som er og alltid har vært stor, kunne nesten bare tilfredsstilles gjennom tabloider og ukeblader. Disse var avhengige av løssalg og av store, dramatiske skup.

Disse bladene fungerte som underholdning, som adspredelse på stranden og på venterommet. De kom aldri med aldri bakgrunnsstoff, lengre tankerekker, eller noe innblikk i stjernenes faktiske følelsesliv.

Det de tilbød, var bilder og konkrete nyheter, med varierende grad av pålitelighet. Skal de gifte seg? Skal de ha barn? Har de gått fra hverandre ennå? Avslørende bilder og pikante nyheter kunne omsettes for store penger.

SPEKULASJON OG SLADDER: Også Anistons «Friends»-kollega Courteney Cox fikk gjennomgå for sin barnløshet i sladrepressen før hun fikk barn på begynnelsen av 2000-tallet. Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

I lille Norge ble aldri overskriftene så harde og metodene så aggressive. Men det er verd å huske hvordan det var her, på samme tid som Aniston-forsidene veltet kiosker i USA. Som reportervikar i tyveårene kunne jeg uten videre bli beordret til å spørre kjendiser om de ikke hadde tenkt å få barn snart.

Norske ukeblader og tabloidaviser var besatt av alle som kunne kalles «kjendiskvinner», av hvordan kroppene deres kunne beskrives på trykk, av mest sexy-kåringer, av forholdet deres til å spille på sex, av hvorvidt de kunne tenke seg å posere nakne.

I USA har både den offentlige debatten og popkulturen tatt et oppgjør med hvordan mediene behandlet berømte kvinner som Anna Nicole Smith, Britney Spears, Tonya Harding og Monica Lewinsky.

OPPGJØR: I USA har den offentlige debatten tatt et oppgjør med hvordan mediene behandlet berømte kvinner. Blant dem er Monica Lewinsky. Hun kom i medienes søkelys etter rykter om at hun var daværende president Bill Clintons hemmelige elsker. Foto: A+E Networks / NRK

I Norge ville ingen ha vondt av å se seg selv i det samme, tyve år gamle speilet, ikke presse og ikke publikum.

Spørsmålet om forholdet mellom stjerner og presse er komplisert. Heller ikke den gang kunne det reduseres til en enkel historie om offer og forfulgt.

De fleste store stjerner vet godt at berømmelsen deres er bygget på at veldig mange mennesker er fascinert av dem og nysgjerrig på privatlivet deres, og de har som regel et profesjonelt og strategisk forhold til hva de forteller om seg selv, hvor og når.

Det har blitt påpekt at Jennifer Aniston var ferdig med sin mest berømte rolle for atten år siden, og at den vedvarende stjernestatusen hennes er nært forbundet med nysgjerrigheten folk fremdeles har på livet hennes.

BERØMMELSE: Jennifer Aniston ble ferdig med sin mest berømte rolle for 18 år siden. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP

Det stemmer forsåvidt. Men ingen har spurt henne om hun kunne tenke seg å ha byttet noe av berømmelsen mot litt mer omtanke og avstand.

Om det ikke ville vært bedre å gå gjennom en av de tyngste og belastende og private prosessene som finnes, for følelsene og for kroppen, uten at offentligheten stod utenfor og hamret på døren og skjelte og smelte og forlangte å bli sluppet inn.