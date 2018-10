Det umulige valget

Jan P. Saltvedt er spaltist i radioprogrammet Ytring.

I Kristelig Folkeparti, Brasil, Storbritannia eller en hvilken som helst norsk kommune byr det neste året på valg

Også innen idrettens verden byr de neste 12 månedene på en rekke viktige valg. Ingen av dem er vunnet. Kun ett er på sitt vis allerede tapt.

Å velge er en prosess som foregår på flere nivåer når vi snakker sport. På det emosjonelle plan må vi finne ut om det er Northug eller Klæbo vi håper skal vinne når det er klart for VM på ski i februar. Eller skal vi holde med en gjenoppstått Johaug?

Men denne delen av vår virkelighet skal også gjennom et noe mer rasjonelt, og på papiret viktigere valg.

Tom Tvedt er ryddegutten som aldri har funnet rommet med vaskemidlene.

I mai skal det avgjøres hvem som skal styre norsk idrett de neste fire år.

Idrettstinget er norsk idretts øverste organ og møtes bare hvert fjerde år. Øverst på interesseskalaen står valg av ny president.

Den sittende heter Tom Tvedt og annonserte denne uka i Aftenposten at han går for gjenvalg.

Det er ikke noen oppsiktsvekkende manøver fra en sittende president, men det er ikke dermed sagt populært.

Flere særforbund har allerede uttrykt sin skepsis og direkte motstand mot et mulig gjenvalg.

For Tom Tvedt er ryddegutten som aldri har funnet rommet med vaskemidlene. Han er en mann med den rette bakgrunn og de rette verdier for en leder av norsk idrett. Han snakker varmt og mye om inkludering, anleggssituasjon og idrettens betydning som brobygger.

Men Tom Tvedt har et stort problem.

Han har snakket altfor lite om det han har vært forventet å snakke om, og kommer derfor alltid til å slite med å bli anerkjent som en president med idrettsnasjonens tillit.

I praksis ble hans ettermæle sementert i oktober 2016 da han skulle forsvare den manglende åpenhet rundt pengebruken blant sine forgjengere. Alt gikk galt i kommunikasjonen.

For den som har ordet i sin makt er veien mye kortere til posisjon.

Drevet videre fra skanse til skanse, fortrinnsvis gjennom VGs omfattende avsløringer, klarte aldri Tvedt å gjøre det eneste som kunne reddet hans posisjon i offentligheten: Å ta et oppgjør med fortidens ukultur.

Da åpenheten endelig kom, føltes den aldri som hans egen.

Da nye sjanser til å innta lederskap utad dukket opp, tok han dem ikke. Senest da alle ventet på støtte til WADA-visepresident Linda Hellelands protester mot opphevelsen av utestengelsen av Russland.

Igjen ble det for lite, for sent- og spekulasjoner om smålig hevn overfor kritikeren, som i tillegg kommer fra partiet Høyre.

Kritikken fra Linda Hofstad Helleland har åpenbart skapt vanskelige diskusjoner i offentligheten for Tvedt.

Men heller ikke en ny regjering og mulighetene for en partifelle fra Arbeiderpartiet som kultur- og idrettsminister vil trolig hjelpe. Verken en Anette Trettebergstuen, Arild Stokkan-Grande eller Mina Gerhardsen, vil kunne endre synet på en president uten tilstrekkelig evne til å uttrykke idrettsledelsens standpunkter når det er påkrevet.

Det som gjør oppgaven enda verre for Tom Tvedt, er at hans foreløpige hovedopponent i kampen om presidentvervet er Sven Mollekleiv.

Mollekleiv har ikke bare erfaring fra lederverv i idretten, kombinert med en årelang organisasjonskunnskap fra Norges Røde Kors.

Han blir også ansett som en eminent kommunikator.

Tidvis litt for tydelig, mener noen, men like fullt en retoriker av den sorten idretten i veldig stor grad vil føle den har savnet siden før Tvedt ble president.

Og for den som har ordet i sin makt, er også veien mye kortere til formell posisjon, slik verden ser ut i dag.

Et presidentvalg kan ikke vinnes på kommunikasjon alene, men Tom Tvedt kan ende opp med å vise at det er der et slikt valg ble tapt.

Da kan det være slutt, over og ut. Trøsten får være, som denne søndagen vil vise, at akkurat dét kan skje de aller, aller beste.