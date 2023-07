Det står ikke så mye på spill for disse kvinnene lenger

Jeg måtte spørre meg selv.

Hvordan kan to versjoner av samme fortelling, med de samme hovedpersonene, som står overfor de samme utfordringene igjen og igjen, bli oppfattet så forskjellig? Eller, for å si det på en annen måte: Hvordan kunne tv-serien «Sex og singelliv» bli et fenomen og en klassiker, mens oppfølgeren, «And Just Like That», møtes med hoderysting og hånlatter?

OPPGJØR MED DET BLENDAHVITE: Nicole Ari Parker (t.v.) og Karen Pittman (t.h.) er nye hovedpersoner i "And Just Like That". Foto: Reuters

I sommer var det 25 år siden «Sex og singelliv», eller «Sex and the City», hadde premiere. Det var en grensesprengende tv-serie i sin tid. Mye har vært skrevet om at venninnene Carrie, Miranda, Charlotte og Samatha snakket åpent om sex, direkte og fordomsfritt, på en måte som ingen hadde gjort før i beste sendetid.

Men når så mange ble trukket mot serien som mygg mot en designerlampe, hadde det kanskje egentlig ikke så mye å gjøre med de seksuelle eventyrene. Jeg har alltid tenkt at nøkkelen til seriens egenart lå i den siste delen av originaltittelen: Storbyen.

«Sex and the City» foregikk i et uoppnåelig glamorøst univers på Manhattan, der det alltid var en vernissage eller en lanseringsfest å gå på. Cosmopolitan-glassene ble alltid fylt opp igjen og garderobeskapene virket bunnløse.

KVARTETTEN: Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon), Charlotte (Kristin Davis) og Samantha (Kim Cattrall) ble en elsket venninnegjeng.

Men dette livet kan også være desorienterende. Det er som en karusell som går veldig fort. Folk kommer av og på i et rasende tempo. Sex står så sentralt ikke bare fordi det er et liberalt samfunn der folk hopper til sengs fortere enn før. Når sex inntreffer såpass raskt i et forhold, blir det også en måte å bli kjent med en fremmed på. Det gir deg tidlige tegn på om dette kan være noen du passer sammen med, eller ikke.

Og hva hvis du ikke passer sammen med noen av dem? Hva hvis karusellen aldri stopper? Det lå en mollstemt streng og dirret under den muntre melodien på begynnelsen av hver episode. Bak ordspillene og de spisse observasjonene var et eksistensielt spørsmål, som iblant ble sagt høyt: Hva hvis jeg dør alene?

Denne melankolien ble aldri tyngende, fordi serien raskt spratt videre til neste fest, neste vittige replikkveksling. Men når de romantiske eventyrene flyr så fort forbi, og håpet tennes og slukkes på en uke, er det vennskapet som blir klippen. Det er det som blir holdepunktet, det som varer.

I 2013 skrev Emily Nussbaum en berømt artikkel i The New Yorker om «Sex and the City». Hun hevdet at serien var like viktig og revolusjonerende som «The Sopranos», som kom omtrent samtidig. Når den ikke var allment anerkjent på samme måte, mente Nussbaum, var det fordi den var hyperfeminin, fordi den lekte med en så utskjelt sjanger som den romantiske komedien, og fordi publikum i for stor grad besto av kvinner.

PRISBELØNT: Sarah Jessica Parker vant flere priser for rollen som Carrie, deriblant Screen Actors Guild-prisen for beste kvinnelige hovedrolle i en komiserie, som hun fikk i 2001. Foto: AFP

Nussbaum analyserte samtalene i venninnekvartetten, og påpekte hvordan de belyste utfordringene ved det moderne kvinnelivet fra forskjellige vinkler. Ofte argumenterte de fire to mot to, men i ulike sammensetninger.

Noen ganger, skrev Nussbaum, var det den spontane og romantiske Carrie som var på samme parti som den propre og konservative Charlotte, som lengtet etter livet i kjernefamilien. De to var romantikere. De to andre, den ambisiøse Miranda og den seksuelt frigjorte Samantha, var kynikere. De så på et forhold som en maktkamp snarere enn et møte mellom sjelevenner.

Andre ganger var det Carrie og Miranda som var enige. De var såkalte annenbølgefeminister, opptatt av likeverd mellom menn og kvinner. Charlotte og Samantha, på sin side, var tredjebølgefeminister, som så potensialet i å utnytte sin kvinnelighet. Og til sist kunne det være diskusjoner der Carrie og Samantha fant hverandre. De var begge libertinere, som raskt falt for seksuelle fristelser, mens Miranda og Charlotte mente det var gode grunner til å holde igjen.

IHUGA FANS: Tilhengere av "Sex and the City" trykket på for å få Sarah Jessica Parkers autograf da den første filmen hadde premiere i London i 2008. Foto: REUTERS

Nussbaum satte ord på noe av det som gjorde «Sex and the City» så avhengighetsskapende. Og på noe av det som gjør at «And Just Like That», som lar publikum møte igjen tre av venninnene i middelaldrende versjon, ikke klarer å bli det samme. Det har ikke å gjøre med at kvinnene ikke er forbilder, at de ikke opptrer kraftfullt og beundringsverdig. Det gjorde aldri hovedpersonene i den gamle serien heller. Det må være noe annet.

Hvis du vrir bryteren bittelitt til siden, blir Carrie, Miranda, Charlotte og den nå forsvunne Samantha parodier på seg selv. Det ble de i stor grad allerede i spillefilmene fra 2008 og 2010. Noen knepp til høyre, så blir Carrie en vimsete shopaholiker, Miranda anspent og skingrende, Charlotte en hysterisk husmor og Samantha nymfoman.

I «And Just Like That» blir de tre første litt for ofte redusert til nettopp dette. Det er forskjell på å skildre personer som iblant oppfører seg idiotisk, og personer som mer eller mindre er idioter.

De tre venninnene som er nye i «And Just Like That», har hud i en annen lød og er overtydelige unnskyldninger for den opprinnelige seriens hvithet. Men selv om de har en synlig annerledes bakgrunn enn de andre, klarer de ikke egentlig å tilføre nye perspektiver.

Det står ikke så mye på spill for disse kvinnene lenger. Mye av komikken i «And Just Like That» handler om hvordan ressurssterke damer, som pleide å ha overblikk og cred, føler seg hjelpeløse i møte med den nye tiden. De forstår ikke lenger kravene og forventningene som stilles. Men denne frykten veier ikke like tungt som frykten for den store ensomheten, og utforskingen av problemene som faktisk er der, blir ikke virkelig fascinerende før serien tør å trykke hardt på smertepunktene.

VENDER TILBAKE: Skuespiller Kim Cattrall hadde en konflikt med Sarah Jessica Parker og ville ikke lenger spille rollen som Samantha, men gjør et mye omtalt innhopp i "And Just Like That". Foto: AFP

For klær var ikke bare klær i den opprinnelige serien, vesker ikke bare vesker, og sko ikke bare sko. I en episode fra sesong 3 av «Sex and the City» er Carrie på en babyshower hos en venninne, og blir kommandert til å sette fra seg Manolo Blahnik-skoene sine i gangen. De dyre skoene forsvinner. Miranda mener vertinnen burde erstattet dem, mens vertinnen mener det er uhørt at hun skal betale for at Carrie har uansvarlig dyre vaner.

Denne historien handler ikke om Manolo Blahnik-sko. Den handler om å oppdage at du plutselig er på et annet stadium i livet enn vennene dine. At verdier og normer har endret seg. At en singel, arbeidende kvinne finner ut at andre setter seg til doms over måten hun bruker pengene sine på.

Spol frem til tredje episode av årets sesong av «And Just Like That». Carries nye venninne, eiendomsmegleren Seema (Sarita Choudhury), blir frastjålet sin Birkin-veske, en av verdens mest ettertraktede designervesker. Hun sørger over tapet fordi hun kjøpte den etter sitt første store salg. Og så, på slutten, finner hun vesken igjen.

LUKSUSPROBLEM: Seema (Sarita Choudhury) mister den dyrebare vesken sin i andre sesong av "And Just Like That".

De to historiene ligner på hverandre. Singel kvinne kjøper en dyr ting, og mister den. Men den første historien er en vemodig betraktning av vennskap som forandrer seg og posisjoner som ikke varer. Den andre handler bare om en veske. Den første historien handler om et problem, den andre om et luksusproblem.

Når mange likevel flokker til «And Just Like That», sier det noe om hvor elsket dette universet er. For mange, også de som ser på gjennom sammenbitte tenner, er det nok å være tilbake på Manhatten med venninnene. Det er fremdeles smått underholdende å diskutere klærne, være flue på veggen på festene. Men det er jo ikke det samme.

I all kritikken av «And Just Like That» er det ellers verd å påpeke at serien, i alle fall første sesong, har mer vidd og er mer tro mot originalen enn de kvelende konsumeristiske filmene. De har likevel et poeng, de som mener at den nye serien ikke er morsom nok. Men for min del tenker jeg også at den ikke er trist nok.