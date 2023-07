Det som er til overs

Som en dranker som gjemmer flasker i garasjen og i skittentøykurven, så ingen skal se at han drikker, men blir forrådt av sin avslørende struttende mage.

Sånn er Norge. Vi snakker om gjenbruk og miljøbevissthet, men alle som drar på søppelfyllinga med åpne øyne er vitne til dette bugnende overdådighetsfatet av fantastiske materialer og fullt fungerende ting, som noen ikke lenger så verdien av. For vi kan ikke skjule vårt overforbruk på det stedet vi samler det som blir til overs.

Jeg finner en sammenrullet ledning som jeg knyter opp og binder en løkke i enden, så det blir et slags lasso. Sparkesykkelen ligger i konteineren to meter lenger ned. En glede brer seg idet jeg ser løkken sno seg elegant rundt sykkelstyret på første forsøk.

Folk må få lov å gjenbruke det som skal kastes.

Stolt heiser jeg den fult brukbare sykkelen opp, og diskret smugler jeg den inn i bilen, som en tyv. Den skal min datter få.

Men med gleden kommer en annen følelse. Jeg ser meg rundt. Det er så mye her. En hel, ren seng, titalls glavaruller i emballasje, nye reoler og bokhyller, en funklende arbeidsbenk med skrutvinger. Alt vi har kjøpt og ikke vil ha.

Vi kan jo legge det ut på Finn, men hva vil naboene egentlig si hvis de ser en eller annen langhåret slask ringe på døra og bære ut Ikeastolen din for å sette den i den skitne bilen sin? Eller kjøre det til gjenbruk? Nei, samme problemet der, folk kan jo begynne å snakke.

På den andre siden: Folk, vanlige folk, har jo begynt å snakke om klima og gjenbruk. Men det tar tid og energi, først ta bilder og legge det ut på nettet og så måtte lage avtaler om avhenting og alt sånt.

Jeg blir grepet av et sterkt behov av å redde mest mulig.

Å kjøre det til gjenbruk, det blir som om det sto et skilt på hver ting: Jeg har for mye og dette har jeg kjøpt feil. Nei, det enkleste er å ta en god gammel våropprydding og kjøre alle bomkjøp på fyllinga.

Det er så mye her som ikke burde kastes. Jeg blir grepet av et sterkt behov for å redde mest mulig. Jeg skulle hatt mere plass, flere armer, men det er så altfor mye.

Jeg ser et orgel. Disse orglene er ikke de mest ettertraktede, de tar mye plass og kommer fra en svunnen tid. Samtidig kan jeg såpas om orgler at jeg ser at dette er av spesielt god kvalitet.

Jeg spør om jeg kan ta det med og får beskjed om at man ikke får ta med noen ting fra søppelfyllinga. Avfallsselskapet kan bli saksøkt.

Det enkleste er å kjøre alle bomkjøp på fyllinga.

Hvor er logikken? Alle vet jo at vi trenger gjenbruk, at det er den eneste veien frem. Hvilken grunn er det som er så viktig at vi ikke kan ta med ting som skal kastes, for å gi det nytt liv?

Er det kasterens private integritet som veier så tungt? Hvis det for eksempel står Anna + Henrik innrisset på̊ siden av et TV så skal det destrueres hvis eieren ønsker det?

Vi kan ikke ha det sånn.

Folk må få lov å gjenbruke det som skal kastes, ellers er vi enda mere skakkjørte enn vi allerede er.