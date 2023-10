Det skumleste i år er de rike

Hva er det skumleste i verden?

Da de planla årets Halloween-lansering må Netflix ha stilt seg dette spørsmålet. Svaret de kom opp med, var tydeligvis rike folk. For et par uker siden, like før høstmørket ble virkelig mørkt og butikkene ble fylt opp av gresskar av plast, var det nemlig premiere på «The Fall of the House of Usher». Miniserien er en slags skrekkdramaserie. Den handler om, nettopp, nedsablingen av medlemmene av den steinrike Usher-familien.

PATRIARK: Roderick Usher (Bruce Greenwood) er en mer handlekraftig skikkelse i TV-serien om familien Usher enn i Edgar Allan Poes uhyggelige novelle. Foto: Eike Schroter/Netflix

Slik sett er «The Fall of the House of Usher» en grøsservariant av de fortellingene vi har elsket aller høyest de siste årene, det vil si de som handler om hvor fæle de rike er. «The White Lotus» gjør narr av hvor uspiselige de er på ferie, «Succession» viste hvor nevrotisk svikefulle de er på styrerommet, men effekten var egentlig den samme.

Som tilskuer kan du veksle blikk med de andre i sofaen og snakke alvorlig om hva økte forskjeller og bunnløse bankkonti gjør med mennesker. Samtidig som du kanskje innerst inne ønsker deg feriegarderoben til Harper (Aubrey Plaza) eller kasjmirgenserne til Shiv Roy (Sarah Snook).

Det er ikke noe nytt at de rike fremstilles som kjipe og korrupte, på film og på TV. Men det som kjennetegner de siste årenes serier, er at de er kjipe samtidig som de er historiens hovedpersoner. De er ikke fjerne motstandere. Det er dem du følger gjennom tykt og tynt.

KRITISK BLIKK PÅ DE RIKE: «The White Lotus» er en av flere serier som gjør narr av de rike, selv om mange nok kunne tenke seg garderoben til Harper (Aubrey Plaza). Foto: Fabio Lovino/HBO

Og her ligger noe av potensialet for å gjøre historiene spennende. Du føler, sammen med de designerkledde hovedpersonene, at de har spilt for høyt, at noen eller noe kommer for å ta dem. Det kan være loven, eller en konkurrent, eller noe verre.

I både «Succession» og «The Fall of the House of Usher» kan det virke som om den største fienden er familien. Patriark og seksbarnsfar Roderick Usher (Hollywood-veteran Bruce Greenwood) har slått seg opp i legemiddelindustrien på et preparat som gjør mer skade enn godt.

Når han mistenker at et av barna hans samarbeider med påtalemyndigheten, som stadig snapper etter hælene hans, utlover han en enorm dusør til den av dem som finner ut hvem sladrehanken er. Søsken skal angi søsken. Det er underforstått at den skyldige vil gå en ublid skjebne i møte.

STJERNEKRIGER: «Star Wars»-legenden Mark Hamill spiller slu advokat i «The Fall of the House of Usher». Foto: RICARDO HUBBS/NETFLIX

Hvorfor er det så takknemlig å fortelle dystre historier om de rike? For de første vekker det følelser i tilskuerne å se så mye makt og så mye innflytelse samlet på noen få, velpleide hender. I både «Succession» og «The Fall of the House of Usher» handler det mye om arvingene.

De har ikke selv jobbet for pengene sine, og de har ikke personlige egenskaper som skulle tilsi at det er en god idé at de har slik makt, for å si det forsiktig.

For det andre trenger både drama og grøsserhistorier at noen tar en risiko. At de gjør dumme, desperate ting. At de utsetter seg selv for fare. Tanken på å tape penger og posisjon, miste den luksuriøse livsstilen, kan være nettopp noe som dytter de rike barna i retning av dumdristig handling. I «Succession» venter ydmykelsen, i «The Fall of the House of Usher» noe verre.

RIKE OG TRISTE: Sarah Snook, Kieran Culkin og Jeremy Strong spilte de voksne barna til mediemogulen Logan Roy i «Succession».

For det tredje kan historier som dette fort bli en slags kosmiske hevndramaer. Karma er som kjent en ugrei kvinne. Begge seriene har som utgangspunkt at når noen er så bevisstløst, storforlangende rike, og det i en verden som lider, så har de gjort noe umoralsk for å komme dit. Det antydes at det ikke er jakten på tysteren som er grunnen til at Roderick Ushers barn begynner å dø, det er noe mer mystisk.

Dette plottet er for øvrig et godt stykke unna det som skjer i novellen ved samme navn. Regissør og serieskaper Mike Flanagan er glad i å oppdatere skrekksjangerens klassikere, og her har han vært inspirert av Edgar Allan Poes «The Fall of the House of Usher» fra 1839. Den tilbyr ilinger nedover ryggraden av ganske andre årsaker.

GRØSSERNES FAR: Edgar Allan Poe skrev sine berømte grøsserhistorier på 1800-tallet, og har blitt etterlignet av mange. Foto: Ap

Poe beskriver hvordan en navnløs forteller kommer frem til et falleferdig herskapshus, det tradisjonsrike herresetet til familien Usher. Der møter han sin gamle venn, Roderick Usher. Han er anspent og livsudyktig, og antyder at huset lever og er i stand til nærmest å sluke de som bor der. Han er blitt så følsom at han knapt kan bevege seg rundt, sansene hans er så fininnstilt at han knapt tåler smaken av vanlig mat eller følelsen av grove stoffer mot kroppen.

Poes Usher-familie er en gammel, nobel slekt med få barn som har visnet hen. Noen lesere har ant en antydning om at det er incestuøse tendenser som har ført til at slekten står på randen av utryddelse.

Netflix’ serie tilbyr en Roderick Usher som tilsynelatende er stikk motsatt av navnebroren i novellen: En energisk direktør som har karret seg selv ut av fattigdommen, og som har en diger ungeskokk som kan tas av dage, en etter en.

HALLOWEEN: Halloween er big business i USA, og også president Joe Bides Hvite Hus forventes å være pyntet. Netflix feirer i år med grøsserserien «The Fall of the House of Usher». Foto: AP

Selv om Poe-referansene florerer, og serien stadig vender tilbake til en samtale Roderick har med en gammel venn i sitt falleferdige barndomshjem, er det forskjellene som er det mest iøynefallende.

I Poes novelle er det som om de rike langsomt utsletter seg selv. I TV-serien ved samme navn er det som om det er universet selv som strekker en knoklete hånd etter dem.