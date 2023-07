Skurken i en actionfilm må være fryktinngytende. Men han eller hun må også, før eller siden, gjøre en feil. Hvis ikke kommer helten i filmen rett og slett ikke til å klare å overvinne dem. Sånn er det med den saken.

Men hva hvis skurken rett og slett er den aller beste i hele verden til å drive med sannsynlighetsberegning? At disse egenskapene gjør det mulig å skjønne hvordan et menneske kommer til å tenke eller snakke? Hva hvis den, kort fortalt, er en kunstig intelligens?

NORGESREKLAME: Vestlandet får vist seg frem i filmen, selv om det gis ut for å være Østerrike. Foto: Paramount Pictures and Skydance

Det er problemet til Ethan Hunt (Tom Cruise) i den syvende «Mission: Impossible»-filmen. Han står overfor verdens ypperste kunstige intelligens, som kan manipulere og etterligne alt og alle.

Det er en scene tidlig i filmen som kanskje ikke vil bli like berømt som stuntet der Cruise kjører en motorsykkel utenfor en klippe i Hellesylt, men som er vel så talende.

I et lukket rom sitter hundrevis, kanskje tusenvis av amerikanske agenter med skrivemaskin. De skal feste det man har av sikker kunnskap til papiret før den kunstige intelligensen roter til alt. Det eneste som er til å stole på, er det analoge.

Det tenkende systemet er altså fienden. Det som tidligere ville hørt hjemme i fantasifull science fiction – tenk Skynet i «Terminator»-filmene – er nå motstanderen i en samtidig actionfilm. Og det oppleves på ingen måte usannsynlig.

Faktisk er det mulig å spørre seg om regissør og manusforfatter Christopher McQuarrie og hans medforfattere Erik Jendresen og Bruce Geller hadde flaks eller bare veldig gode instinkter da de satt der og skrev.

Uansett klarte de å treffe KI-debatten på akkurat rett sted, mens vi nervøst spør hverandre om dette nye fenomenet vil destabilisere verden slik vi kjenner den. Kanskje kan vi snart ikke være trygge på at noen stemmeopptak eller videoklipp er det de gir seg ut for å være.

GAMMELMODIG: Maleriske storbyer som Venezia er kulisse for actionscenene i den siste «Mission: Impossible»-filmen. Foto: Christian Black

Slik sett føles årets film, «Mission: Impossible Dead Reckoning Part One», mer akutt oppdatert enn de fleste verk i samme sjanger, og langt mer enn forgjengeren «Fallout». Det kler en film som ellers er tydelig inspirert av gamle, eventyrlige filmer. Som går inn for å gi deg en lignende opplevelse i kinosalen som du husker fra tidligere tiår, du vet, da det å gå på kino og la seg rive med av det som skjedde på lerretet var en mer sentral del av tilværelsen.

For her er de, slåsskampene mellom maleriske kulisser i europeiske storbyer. Her er forfølgelsesscenen på en transporthub, i dette tilfellet en flyplass, biljakten gjennom historiske bydeler, konfrontasjonen på toppen av et tog. Ingenting av dette er nytt eller kreativt, og det er heller ikke meningen.

Store deler av «Mission: Impossible Dead Reckoning Part One» er en hyllest til tidligere tider og et blunk til den lange tradisjonen for lignende spenningsscener.

FARLIGE STUNT: Et av de mest berømte stuntene i «Mission: Impossible Dead Reckoning Part One» ble gjennomført i Hellesylt i Norge. Filmserien er blitt berømt for å lene seg i så liten grad som mulig på spesialeffekter. Foto: Christian Black

Filmen er også slik sett, på flere måter, bevisst på uroen internt i Hollywood. Der er frykten stor for det digitale, for at først strømming og så KI vil ødelegge kinofilmen som kreativ og samlende arena. Tom Cruise har de siste årene viet seg til å lage nettopp slike filmer. De er storslagne eventyr laget for kinolerretet og ikke for TV-skjermen, som skal få det til å kile i magen på noen hundre tilskuere som sitter i samme mørke rom.

Under årets Oscar-lunch fanget et kamera opp at Steven Spielberg takket Cruise for å ha reddet selve kinofilmen. Det var etter at Cruises forrige film, «Top Gun: Maverick», nesten på egen hånd reddet amerikanske kinoer etter korona-nedstengningen.

Nylig la Cruise og McQuarrie ut bilder av seg selv på Twitter med billetter til sommerens andre storfilmer, «Barbie», «Oppenheimer», og den siste «Indiana Jones»-filmen. Disse filmene konkurrerer egentlig med deres eget verk om publikums gunst.

TAKKET AV SPIELBERG: Steven Spielberg sa til Tom Cruise ta han hadde reddet kinofilmen da de møttes under årets Oscar-lunch. Foto: AP

Likevel ville Cruise og McQuarrie markere at det viktigste er at folk går og ser film på kino, og at de ikke nølte med å anbefale rivalenes filmer. Underteksten er at solidaritet er viktigere enn konkurranse i en sådan stund, dersom underholdningsformen som forener alle disse filmfolk skal klare seg.

LIVSNØDVENDIG: Mange kinoer ville ikke overlevd fjoråret om det ikke hadde vært for salget av billetter til «Top Gun: Maverick». Foto: Paramount Pictures

«Mission: Impossible»-filmene er blitt berømte for å basere seg på virkelige, farlige stunt, i stor grad utført av Cruise selv. Spesialeffekter brukes sparsommelig. Slik sett blir både filmen selv og filmens fortelling en hyllest til det menneskeskapte. Motstanderen er, på alle nivå, maskinen, den som virker formidabel, men som egentlig bare er en etterplaprende papegøye.