Det er nok nå, Bygde-Norge. Nok.

Skjer all verdiskapning i distriktene? Nei. Karrer Oslo til seg folk, velferd og arbeidsplasser? Nei. Det er ganske enkelt slik at folk heller vil bo i byer enn på bygda, og da må politikken følge etter.

Jeg har bodd i Oslo 25 år nå. Det er over halve livet mitt. Før det bodde jeg et knapt tiår i Bodø. Men jeg er født og oppvokst på bygda, nærmere bestemt i Bjerkvik (1500 innbyggere), helt nord i Nordland. Så det er ikke en elitistisk urbanist med nedlatende holdning til bygder som skriver dette. Det er en fyr som vet hva bygda er og vet hva byen er, på godt og ondt.

Jeg har tre hovedinnvendinger mot Dordi Lerums kronikk på Ytring onsdag.

Den første innvendingen retter seg mot det jeg oppfatter som en skremmende, inhuman skadefryd mot Oslo. «Det er jo fantastisk!», skriver Lerum, med referanse til at Oslo etter endringen i inntektssystemet for kommuner vil få en halv milliard færre kroner på neste års budsjett.

Jeg kan skjønne at det, om man – bokstavelig eller billedlig – sitter på sin høye hest i Distrikts-Norge, kan være tilfredsstillende å se at storeulv Oslo får mindre penger å rutte med.

Men husk da også at dette ikke er penger som ville blitt brukt på utepils på Grünerløkka, fancy asian fusion-restauranter eller oppussing av svindyre leiligheter. Det er penger som ville blitt brukt på sykehjem, ungdomsklubber, skoler, kollektivtrafikk, idrettsanlegg, osv.

Så – å glede seg over trangere budsjetter i Oslo er å glede seg over dårligere livsvilkår for en stor del – ca. 13 prosent (mot f.eks. Nord-Norges ca. ni prosent) – av Norges befolkning.

Det er også å glemme at Oslo, gjennom omfordelingsprinsippet mellom norske kommuner, sender fra seg om lag 8 milliarder kroner per år til store og små – mest små – kommuner over det ganske land.

Min andre innvending mot Dordi Lerums kronikk handler om verdiskapning. «Det er i Distrikts-Norge at verdiene blir til», skriver Lerum, og målbærer med det et gjennomgående argument i debatten om norsk distriktspolitikk: at byene, og i særdeleshet Oslo, lever av å skumme fløten av arbeidet som gjøres i distriktene. Dette er feil på såpass mange måter at jeg ikke kan ta fram alle her. Men la meg peke på to punkter.

Lerum og hennes meningsfeller synes å ha et totalt foreldet syn på hva en by er. Da de første byene ble til for om lag 5000 år siden stemte det til en viss grad at byene levde på det omlandet produserte. Men det var for 5000 år siden.

Det er ikke slik at Oslo karrer til seg folk, velferd og arbeidsplasser på distriktenes bekostning, skriver Gaute Fredriksen. Foto: John Trygve Tollefsen

I den moderne verden er byer og land – over hele verden – del av et komplekst nettverk av produksjon, handel, tjenesteyting og konsum, som ikke lar seg forstå i et enkelt, svart/hvitt-bilde av distriktene som produsenter og byene som konsumenter og/eller utbyttere.

Lerum og hennes meningsfeller synes også å ha en svært foreldet forestilling om hva verdiskapning er. De synes å mene at verdiskapning i bunn og grunn er å produsere mat, og til nød kanskje også industrivarer. Dette er ganske enkelt feil.

Når en venn av meg i Oslo går på jobb og programmerer data er også dét verdiskapning. Det samme når kona mi klokker inn sine daglige 7.5 timer som seniorrådgiver i offentlig sektor.

Verdiskapning foregår ikke bare i primær- og – til nød – sekundærnæringene. Det foregår også i tertiær- og kvartiærnæringene. Ja, du kan ikke spise et dataprogram – men så er det også lenge siden det var et problem å skaffe mat i Norge.

Min tredje innvendig handler om sentralisering og drivkreftene bak det. Lerum målbærer et svært vanlig syn: at sentraliseringen er resultat av en villet, distriktsfiendtlig politikk.

At årsaken til at distriktene har få bussavganger, for få sykepleiere og for dårlige veier handler om at politikerne ikke vil at det skal være godt å leve i distriktene. At politikerne ganske enkelt vil at folk skal bo i byene, og særlig i Oslo. Dette er også feil.

Siden «Utbyggingsprogrammet for Nord-Norge» i 1952 har Norge brukt milliarder på milliarder på milliarder av kroner på distriktene. Likevel har folkestrømmen gått fra bygd til by. En stor del av forflytningen lar seg åpenbart ikke styre med politikkens to virkemidler, penger og lovgivning.

Når politikken fremstår som «sentraliserende», er det ikke fordi politikerne er distriktsfiendtlige. Det er fordi penger og ressurser må følge folk, og når det blir færre og færre folk på bygdene og flere og flere folk i byene, vil service- og tjenestetilbudet måtte gjenspeile dette.

Jeg er lei av den mistenkeliggjørende, nedlatende, skadefro holdningen overfor Oslo. Jeg er lei av at distriktsdebatten baseres på forfeilede idéer om verdiskapning. Jeg er lei av at folk tror at politikerne er ondsinnede urbanister.

Det er nok nå, Bygde-Norge. Nok.