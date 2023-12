Det er nødvendig å lyve litt iblant

I det siste har jeg grunnet litt over hva slekt og venner egentlig mener om ting jeg har gjort. Om gavene de har fått av meg, middagene jeg har servert dem. Om hvor stor avstanden er mellom det de sier og det de tenker.

Det som brakte meg på slike tanker, var at jeg så «You Hurt My Feelings». Filmen er en liten dramakomedie om livet til privilegerte, men anspente mennesker i den solide middelklassen i New York, og jammen popper den ikke opp på opptil flere «årets beste»-lister.

Sentralt står et ektepar, forfatteren Beth (Julia Louis-Dreyfus) og psykologen Don (Tobias Menzies). De snubler inn i en krise i det Beth overhører en samtale der Don innrømmer at han ikke liker den siste boken hennes. Det er en bok hun har jobbet med i to år, strevd med og uroet seg for, mens ektemannen hele tiden har forsikret henne om at den er fantastisk.

VELFUNGERENDE: Beth (Julia Louis-Dreyfus) og Don (Tobias Menzies) har et omsorgsfullt ekteskap, men rystes når Beth oppdager hva Don har latt være å si.

De fleste av oss er vel både Beth og Don iblant. Kanskje opptil flere ganger i uken. Vi aksepterer at nære relasjoner både er rå og ekte, og samtidig små teaterstykker. Mange ganger virket det opplagt at kritisk ærlighet ikke fører noe godt med seg.

Venninnen din har allerede kjøpt og hengt opp de nye gardinene, så hvorfor skal du si at du synes de er skrikende? Alle sitter og gomler i seg julemiddagen og virker tilfredse nok, skal du da være den som påpeker at svoren ikke var den sprøeste?

Slik ektemannen ser det, er hans jobb å støtte sin kone.

Naturligvis ikke. Romjulen er en tid der slike små spill kommer hyppig. Alle julegaver er kjærkomne, all mat er god, fordi det ikke er dine følelser i øyeblikket som er det som teller mest. Det er ritualet, og det er anstrengelsen andre har gjort for din skyld.

I «You Hurt My Feelings» forsvarer Don seg iherdig når Beth blir rasende, og lurer på om hun kan stole på noe han sier. Slik ektemannen ser det, er hans jobb å støtte sin kone. Opprettholde selvtilliten hennes. Dessuten har han ikke peiling på litteratur, så hans vurdering av bokens kvalitet kan være dårlig fundert. Hvis hun ikke kan stole på at han er på hennes lag, hvem kan hun stole på da?

RADARPAR: Skuespiller Julia Louis-Dreyfus og filmskaper Nicole Holofcener har jobbet sammen flere ganger. Holofcener ser gjerne nærmere på små stikk og bedrag i relasjoner mellom mennesker som ellers har det meste på stell. Foto: AP

To former for tillit settes opp mot hverandre. Tilliten til at den andre svarer ærlig på det du spør om bryter mot tilliten til at den andre er på ditt parti mot verden. Iblant er det ikke mulig å opprettholde begge to, samtidig.

Den som virkelig vil deg vel, lar deg ikke gå ut av døren med flekkete skjorte eller upussede tenner.

Det er mange som ville vært uenig med Don. Som ville hevdet at den som elsker deg, er ærlig med deg. Bare slik kan du bli den beste versjonen av deg selv der ute, der alle andre ser deg. Den som virkelig vil deg vel, lar deg ikke gå ut av døren med flekkete skjorte eller upussede tenner.

Lingvisten og forfatteren Deborah Tannen har skrevet flere bøker om kommunikasjon mellom mennesker som står hverandre nær. En av bøkene hennes handler om mødre og døtre, og heter «You’re Wearing That?»

MØDRE OG DØTRE: Lingvist og forfatter Deborah Tannen har forsket på kommunikasjon mellom mødre og døtre, og konkludert med at mødre føler de har rett til å mene mye om døtrenes utseende. Foto: Ap

Et av funnene Tannen gjør, er at mange mødre kommenterer svært personlige trekk ved døtrene: Hva de har på seg, hvor mye de veier, hvordan de ser ut på håret. Det kan oppfattes som invaderende av døtrene. Men mødrene vil ofte handle spontant og intuitivt, ut fra en følelse av at de må si fra, fordi ingen andre kommer til å gjøre det. De må hindre døtrene i å ta seg dårlig ut, og et øyeblikks dårlig stemning er en pris de mener er verd å betale.

De må hindre døtrene i å ta seg dårlig ut, og et øyeblikks dårlig stemning er en pris de mener er verd å betale.

Den første tilnærmingen, la oss kalle den Dons metode, er på en måte den mest makelige. Ja, du sørger for at partneren din, eller søsken, venner, foreldre, kollegaer, seiler gjennom dagen med selvfølelsen intakt. Men du slipper også belastningen det er å si fra. Å stå overfor den andres skuffelse og uro. Du får ikke ansvaret som følger med, for å lese flere utkast, ta stilling til alternative sofaer eller gardiner eller bilder.

Den andre tilnærmingen, den som foretrekkes av mødrene i Tannens utvalg, har sine egne problemer. For hvem er du egentlig som kan sette deg til doms over andres valg? Kanskje det er en grunn til at stuen deres ser ut som den gjør? Kanskje døtrene faktisk ønsker å kle seg mer utfordrende eller mindre pyntet enn hva mor synes er passe?

PAR I VIRKELIGHETEN: Komikerne og skuespillerne David Cross og Amber Tamblyn er gift, men spiller et par på skilsmissens rand i «You Hurt My Feelings». Foto: AP

Mellom disse forskjellige hensynene forsøker vi alle å finne en trasé, slik andre navigerer på samme måte i møte med oss. Det er også en mengde andre hensyn som spiller inn, naturligvis.

Er det snakk om et område der den andre har dårlig selvtillit, eller et som det ikke er så farlig med? Er det en prosess eller et ferdig resultat de ber om hjelp til å vurdere? Det som kompliserer situasjonen for alle involverte i «You Hurt My Feelings», er at ingen av dem føler seg trygge rent profesjonelt.

Pasientene Don forsiktig prøver å hjelpe, er stadig mer utålmodige med ham. Beth har bare gitt ut en selvbiografi før. Hun føler vagt at den burde gjort det bedre, og spør seg om det hadde hjulpet på salget om faren hennes hadde vært fysisk voldelig i stedet for bare å skjelle henne ut. Søsteren hennes er en interiørdesigner som prøver å selge stadig mer bisarre lamper til en kunde som aldri blir fornøyd, mens mannen hennes nettopp har fått sparken fra en skuespillerjobb.

ALT DET USAGTE: Filmskaper Nicole Holofcener tok også opp spørsmålene om alt vi må tie med i nære relasjoner i den romantiske komedien «Enough Said», også den med Julia Louis-Dreyfus. Det skulle bli skuespiller James Gandolfinis siste film. Foto: Shutterstock editorial

De er i bransjer som er spennende, forlokkende, men ingen av dem er sikre på om de egentlig får til det de driver med. Da kan den neste negative kommentaren føles som en nedsabling av hele karrieren.

Så er det så klart også spørsmålet om hva som er verd å dvele ved, tross alt. En smått vantro Don påpeker overfor kona at i en verden som står i brann, er hans mening om romanen hennes en spesiell ting å gå i bakken for. Men alle eksisterer både i en liten og i en stor verden, samtidig. Og i den lille verden trengs det et visst antall løgner for at den skal gå rundt av seg selv.