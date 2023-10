Det krever selvtillit å heve kniven og gjøre et bestemt kutt. Det du skjærer i, blir mindre, men du må også tro at det dermed blir bedre. Sterkere.

Jon Fosse har en slik selvtillit. Gjennom førti år som forfatter har han kuttet og kuttet, skåret ned tekstene sine til noe grunnleggende og åpent og potent. Han har filt på de korthugne setningene, noen ganger satt punktum, ofte ikke.

ØYEBLIKKET: Mats Malm, Svenska Akademiens faste sekretær, gjør det kjent at Jon Fosse får Nobelprisen i litteratur for 2023. Foto: AFP

Og han virket ikke synderlig overrasket da det i dag ble kjent at han hadde blitt tildelt Nobelprisen i litteratur. At noen av klodens aller aller mest beleste mennesker mente at hans verk er verdens beste.

På et vis var det ingen grunn til å bli overrasket heller. Fosse har blitt nevnt som en Nobel-favoritt i mange år. Stadig flere toneangivende kritikere og akademikere fra mange land har hyllet ham.

Han virket ikke synderlig overrasket.

I fjor møtte kjendiskritiker Merve Emre opp på den amerikanske National Book Award i en kongeblå ballkjole med «Septology», den engelske tittelen på Fosses hovedverk, brodert rundt livet.

Men så er det likevel ganske overveldende. At litteratur så distinkt, så rotfestet i nynorskkulturen og i det norske vestlandet, reiser så lett over den vide verden.

SUKSESS: Ole Johan Skjelbred og Fridtjov Såheim i Nationaltheatrets kritikerroste oppsetning av Jon Fosses «Eg er vinden» i 2007. Fosses grep med speiling, dobbeltgjengere og gjentagelser er mye brukt i stykket. Foto: Nationaltheatret / Marius E. Hauge

Dette med den vide verden er viktig. Det er ikke mange år siden Svenska Akademien, som kårer vinneren av Nobels litteraturpris, så ut som en skygge av seg selv. Det ærverdige selskapet ble grunnlagt av kong Gustav III i 1786 og delte ut litteraturprisen for første gang i 1901. Medlemmene går under den ærbødige fellesnevneren «De Aderton».

Det ble stilt nye spørsmål om noen mennesker virkelig burde ha en så opphøyet posisjon.

Men da mannen til en av akademimedlemmene, Katarina Frostenson, ble anklaget for seksuelle overgrep, der noen skulle ha blitt begått i akademiets leiligheter, førte det til en opprivende intern strid.

Det ble stilt nye spørsmål om noen mennesker virkelig burde ha en så opphøyet posisjon, nyte slik respekt, som «De Aderton» frem til da burde gjort. Om de hadde blitt arrogante, hevet over alminnelig moral. Arnault ble senere dømt for overgrep.

LENGE SIDEN: Det er 23 år siden Jon Fosse mottok Den nordiske dramatiker prisen for år 2000. Foto: NTB

Flere akademimedlemmer, som egentlig skulle sitte der på livstid, forsvant ut. Men så kom de seg på bena, og i 2023 satt vi her igjen, med vidåpne øyne og spissede ører, og ventet på at den hvite og gylne døren til Akademien skulle gå opp, at vi skulle få vite navnet på årets vinner.

I 2023 satt vi her igjen, med vidåpne øyne og spissede ører.

Kanskje er det fordi det ikke finnes noen lignende institusjon. Svenska Akademien gikk ikke under, fikk ikke sin innflytelse dramatisk redusert, fordi alle egentlig visste at ingenting kunne erstatte dem. Det er ingen andre som har som oppgave å lese litteratur fra alle verdensdeler, til dels oversatt spesielt for dem, og så si hva de mener er aller best.

«De Aderton» er bare folk, de er utsatt for lobbyister og pr-fremstøt, og prosessen med å finne en vinner er menneskelig og feilbarlig. Men de er de eneste i verden som har en slik jobb, og derfor henger prisen fremdeles himmelhøyt.

SKUESPILLERUTFORDRING: Fosses tekster krever at skuespillerne fremfører dem med den suggererende rytmen de har fra forfatterens hånd. Her Anne Marit Jacobsen i «Morgon og kveld» på Nationaltheatret i 2015. Foto: Nationaltheatret / Dag Jenssen

Jon Fosses triumf er også fantastisk fordi dette er litteratur som virkelig krever at du tar steget inn i litteraturens verden. Så mye av det som skrives og lages er nervøst utadvendt, rettet mot bestemte målgrupper, engstelig for ikke å bli forstått. Slik er det ikke med Fosse.

Det kan minne om liturgien i et kirkerom, eller om tvangstankene i et anspent sinn.

Når jeg leser en Fosse-tekst, eller ser et av stykkene hans på teater, føles det litt som å gå inn i en underlig skog. Ofte har ikke hovedpersonene noen navn, ingen ytre kjennemerker. De gjentar replikkene sine igjen og igjen.

Det kan minne om liturgien i et kirkerom, eller om tvangstankene i et anspent sinn. Rytmen kan være hypnotiserende. Gradvis merker du deg at innholdet i replikkene forandrer seg litt og litt for hver gjentagelse. Betydningen skifter nesten umerkelig. Du får flere og flere perspektiver, mer og mer innsikt. Du går stadig dypere inn i skogen.

ÆRESPLASSEN: Jon Fosses hovedverk, «Septologien», stilles ut på Svenska Akademien, der det i dag ble kjent at Fosse får Nobels litteraturpris for 2023. Foto: Reuters

Det som kanskje er Jon Fosses hovedverk, romanserien Septologien, ble trukket frem i begrunnelsen for hvorfor han fikk årets pris. Det må føles godt for ham at han ikke fikk prisen før han hadde gjort dette løftet, sendt ut i verden denne fortellingen som tar opp så mange av temaene han har balet med: Liv og død, virkelighet og fantasi, kunst og religiøsitet, fortid og nåtid, håndfast, hverdagslig realisme med åndelige skyer over.

Det må føles godt for ham at han ikke fikk prisen før han hadde gjort dette løftet.

Men den produktive forfatteren hadde gitt Svenska Akademien mye å bryne seg på allerede. Mens han har skrevet på sine egne verk, har han også stått bak en rekke nydelige gjendiktninger, blant annet av de aller eldste dramatiske verkene fra den greske antikken.

GJENDIKTER AV RANG: For tiden kan Fosses ord høres på Det Norske Teatret. Gjertrud Jynge spiller en av hovedrollene i Aiskylos' «Oresteia», som er gjendiktet av Fosse. Foto: Erik Berg / Det norske teatret.

For den som vil høre Fosse, ikke bare lese ham, kan gjendiktningen hans av Aiskylos’ «Oresteia» oppleves denne høsten på Det Norske Teatret. Og der, i gjendiktningen av de nesten 2500 år gamle tekstene, høres en stemme som fremdeles er umiskjennelig fossesk, blant annet der han gir nynorsk språk til hevngudinnene.

Den unge Orestes opplever at moren hans dreper faren hans, og æren krever at han dreper moren for å ta hevn. Hevngudinnene slår ham med galskap, og når guden Apollon mener at Orestes bare har handlet etter gudenes vilje, hveser de tilbake:

Apollon

du er ein gud

Men du har gløymt den blinde vreiden

i det tette mørkret

Ganske kort pause

Du har brote lovene

Dei eldste lovene som lagnaden

la inn i sjela og kroppane til menneska

Du lyder ikkje lovene

Du set deg opp mot lagnaden

Du kan ikkje verna ein brotsmann

som har myrda si eiga mor

Det er vers som liksom klinger i hele kroppen når man leser dem. Gratulerer med dagen, Jon Fosse.