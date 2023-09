Det er ærlig talt lett å forstå at det blir spekulasjoner

Fredag forrige uke sprakk for alvor nyheten om at Sindre Finnes, ektemannen til Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg, har drevet svært omfattende aksjehandel mens Solberg var statsminister.

Nyheten offentliggjorde Erna Solberg selv på en pressekonferanse fire dager etter at kommunevalget ble gjennomført, der Høyre gjorde det svært bra.

For Solbergs del kommer derfor svært mye til å handle om tidslinjen ukene frem til valget.

Hvor mye visste Solberg om alle aksjehandlene – og når. Spørsmålet som står og dirrer, er om det kan være grunn til å tro at hun bevisst unngikk å fortelle offentligheten det hun visste om Finnes før kommunevalget, fordi hun var redd for at det kunne komme til å påvirke valgresultatet.

At hun altså holdt tilbake negativ informasjon om seg selv, som kunne svekket Høyres oppslutning.

Et annet sentralt spørsmål er om hun burde krevd denne informasjonen av Finnes langt tidligere.

Kunne spurt allerede i 2014

Svaret på om informasjonen om Finnes kunne ha endret valget i stor grad, blir selvsagt hypotetisk. Det er likevel viktig å få svar på om hun har holdt tilbake informasjon med vilje. Har hun det, vil det åpenbart svekke tilliten hennes både internt i partiet og hos Høyre-velgere. Dermed kan det også få følger for stortingsvalget i 2025.

Og det er ærlig talt lett forstå at det blir spekulasjoner om timingen.

Som mange har fått med seg skrev NRK allerede i 2014 om at Finnes eide aksjer. Da hadde Solberg vært statsminister siden høsten 2013.

Nå vet vi at Finnes fra høsten 2013, og åtte år frem, har kjøpt og solgt aksjer 3.600 ganger. Aktivitetsnivået er svært høyt, også sett gjennom brillene til erfarne forvaltere og andre aktører i aksjemarkedet. Enkelte dager har han gjennomført flere titalls handler, og han har også kjøpt og solgt aksjer i samme selskap innenfor samme dag. Han dumpet til og med aksjer samme dag som Solberg stengte landet i 2020.

Bak hennes rygg

Solberg sa fredag at aksjehandlene har skjedd bak hennes rygg, og at Finnes har drevet en omfattende dekkoperasjon for å skjule omfanget for henne.

Men hvor sannsynlig er det at hun ikke har fattet noe som helst mistanke?

Ifølge Solberg tok Finnes grep slik at aksjehandlene ikke kom til syne i aksjonærregisteret, som viser aksjebeholdningen ved utgangen av hvert år. Det har imidlertid kommet frem at porteføljen var langt fra identisk ved årsslutt hvert år, slik at hun allerede her hadde kunnet hatt grunner til å gjøre nærmere undersøkelser.

Kan ha valgt å ikke spørre

Har hun rett og slett valgt å ikke spørre?

Hvorfor spurte hun ikke i 2014 da NRK gjorde et forsøk? Eller i 2017 da Dagbladet så på saken? Eller umiddelbart etter at E24 en halv uke før kommunevalget viste henne en langt mer omfattende liste over aksjehandler enn det som tidligere hadde kommet frem.

Hvor vanskelig er det egentlig å si: «Sindre, vis meg hele listen, hvor mange aksjer er det»?

Finnes kunne tatt opp mobilen, logget seg inn i nettbanken, trykket på fanen for investoropplysninger og vist henne. Scrollet nedover siden og sagt «sånn Erna, slik ser listen ut». Det er ikke så veldig mye mer hokus pokus enn som så.

Etter noen minutter med scrolling hadde hun ganske kjapt klart å se at her var det langt flere handler enn vanlig.

Ønsket trolig hele bildet

En formildende omstendighet er at Solberg nok ønsket seg det fulle og hele bildet over alle aksjehandler før hun gikk ut i offentligheten, og at data langt tilbake i tid kan være litt vanskeligere å fremskaffe.

Spørsmålet blir likevel om hun burde gått ut med det hun visste mer løpende, spesielt fordi det var et valg rett rundt hjørnet og det hadde vært en ryddig ting å gjøre overfor velgerne.

Uansett hva som skjedde på bakrommet, ser det rett og slett ikke bra ut. Det er heller ikke bra for tilliten til hverken henne eller Høyre at det ligger en tvil der om hun forteller den fulle sannheten.

Det gjenstår å se hvor svekket tilliten fra velgerne er. Uansett må vi regne med at presset mot Solberg vil øke fremover.