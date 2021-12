Derfor kan strømkrisen gi deg høyere lønn

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Norske lommebøker har blitt slankere denne vinteren.

En pågående strømkrise, med rekordhøye strømpriser, spiser kraftig av hvor mye penger de fleste av oss har til overs til andre ting – for eksempel julegaver.

Fredag morgen kom det tall som viser at vi ikke har hatt høyere prisvekst her til lands siden 2008. Tallene viser en prisvekst på 5,1 prosent.

Det er selvfølgelig strømprisene som bidrar mest til at dette tallet er så høyt, men det er også andre varer som blir dyrere.

Alt dette er med på å trekke prisveksten opp.

«Alt» blir dyrere

Tidligere i høst skrev jeg ytringen «Derfor blir alt dyrere», og pekte blant annet på prisen på gjødsel, mat, strøm, maling, gass og trevarer som noen få eksempler på varer som har steget mye i pris på ganske kort tid.

Veldig mye av dette henger sammen med koronapandemien.

Koronapandemien har ført til en alvorlig krise i de globale forsyningskjedene. Verden er helt avhengig av de omfattende nettverkene som inkluderer havner, containerskip og lastebiler for å få varer rundt omkring.

Nå er det store forsinkelser og opphopninger her, fordi etterspørselen etter varer har kommet raskt og kraftig tilbake.

Får mindre for pengene

At alt blir dyrere, gjør at hver og en av oss får redusert det vi kaller kjøpekraften vår. Vi får mindre for pengene.

Når prisene stiger, blir kjøpekraften dårligere.

For å ikke miste kjøpekraft, må lønnsveksten være like høy som prisveksten. Skal man få bedre kjøpekraft – må man ha enda mer.

Og det er her det nå begynner å bli ekstra interessant for deg og meg.

Om ikke lenge skal partene i arbeidslivet starte det store arbeidet om å bli enige om lønnsoppgjøret for neste år.

Godtok fall i fjor

I vår gikk LO med på reallønnsnedgang, altså et lønnsoppgjør som landet lavere enn forventet prisvekst for 2021.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik gikk på et nederlag i lønnsoppgjøret i vår. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det var et skikkelig nederlag.

I tillegg er det ikke usannsynlig at prisveksten for 2021 kommer til å ende høyere enn de 2,8 prosent som man så for seg da man ble enige i mai. Da ser årets lønnsoppgjør enda dårligere ut.

Dette, i kombinasjon med den høye prisveksten, kommer til å skape en klar forventning om forbedring i kjøpekraften hos LOs medlemmer. Det betyr at lønnsveksten må være høyere enn prisveksten.

Hva kravet blir er for tidlig å spå, men at det kommer til å ligge høyere enn for 2021 – det er ganske sikkert. Det betyr at vi altså kan forvente høyere lønnsvekst i 2022 enn i 2021.

Rentehevinger kommer

Det pågår også en annen diskusjon i disse dager, som kommer til å påvirke lommeboken vår neste år- nemlig renteheving.

Sentralbanksjef Øystein Olsen setter snart opp renten igjen. Foto: Lise Åserud / NTB

De aller fleste har regnet med at det vil komme en renteheving fra Norges Bank neste uke. Men på bare noen uker har omikron-utbruddet skapt tvil om denne beslutningen – og flere tror nå at Norges Bank kan komme til å utsette rentehevingen til januar.

Dilemmaet som Norges Bank nå står i, er imidlertid uvanlig.

På den ene siden skaper omikron utfordringer for deler av norsk økonomi, og da spesielt de hardest rammede bransjene som reiseliv, kultur og uteliv. Dette er bransjer som kom først inn i pandemien, og som ser ut til å komme sist ut av den.

På den andre siden går det jo bra med stort sett alle andre deler av norsk næringsliv. Så lenge skoler og barnehager holdes åpne, klarer de fleste arbeidsplasser å opprettholde omtrent normal aktivitet. Næringslivet har tilpasset seg en mer uforutsigbar hverdag, og med flere digitale løsninger.

Sterk økonomi

Norsk økonomi er sterk, og de aller fleste ekspertene tror at omikron kun er en liten motbakke på veien ut av pandemien. Faktisk er vi allerede nesten helt tilbake til et normalt aktivitetsnivå for norsk økonomi.

Arbeidsmarkedet er også langt på vei tilbake i de fleste bransjer, og det er rekordmange ledige stillinger.

Dermed ligger det meste på plass for et bra lønnsoppgjør denne våren, med høy prisvekst, press i arbeidsmarkedet og en sterk, norsk økonomi.