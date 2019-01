Derfor bør du bry deg om elitens fest i Davos

Min gamle sjefredaktør i DN, Amund Djuve, lærte meg den viktigste setningen man kan lære seg som journalist: «So what?». Hva så?

Også hos NRK er spørsmålet jeg får oftest: Hvorfor skal vi bry oss om dette? Hva betyr det for folk der hjemme?

Mandag reiste NRKs team til Verdens økonomiske forum i Davos i Sveits i en hel uke for å dekke det som skjer der.

Over 3000 mennesker reiser i år til den lille alpelandsbyen for å møtes og snakke om de store temaene i verdensøkonomien. Rundt 60 verdensledere kommer. Det faglige tilbudet er enormt, samtalene og møtene på bakrommene er i tusentall og prisen for å komme inn er skyhøy (godt over en halv million kroner).

Trussel mot globalisering

Så hvorfor i alle dager skal vi bry oss om denne møteplassen nesten ingen av oss har tilgang til?

Kort oppsummert: Verden har aldri vært mer globalisert enn den er nå. Samtidig har trusselen mot globaliseringen aldri vært større:

– Diskusjonene i Davos kommer på et viktig tidspunkt. Det politiske tilbakeslaget mot globalisering truer ikke bare verdensøkonomien, men også den liberale internasjonale ordningen som har vært hjørnestenen til det som er oppnådd innenfor velstand, vekst og sikkerhet etter andre verdenskrig, sa førsteamanuensis Brian Klaas ved University College London til CNBC, noe også DN har referert til.

Brexit og handelskrig

Det er så mye man tar for gitt at bare er der.

At man som nordmann kan studere hvor som helst i Europa. At man som lakseeksportør kan sende fisken uten hindringer ut i verden slik at den fortsatt er fersk når den kommer frem. At man kan bo, jobbe og reise fritt rundt på kontinentet. At man ikke rammes av krig.

De siste årene har vært preget av økt polarisering, mindre samarbeid og mer proteksjonisme.

To viktige eksempler på det er Brexit og handelskrigen mellom USA og Kina.

«Ideen om å «ta tilbake kontrollen» (…) er et budskap som går hjem i mange land og på mange områder. Kreftene brukes på konsolidering eller å få tilbake nasjonal kontroll. Det kan komme til å svekke den samordnede responsen til de store globale utfordringene. Vi driver dypere inn i de globale problemene, som vi kommer til å slite med å komme oss ut av», heter det i forumets rapport som ble publisert forrige uke.

Frykter økonomisk spenning

I rapporten kommer det også frem at blant 1000 toppledere og eksperter som ble spurt, så frykter 91 prosent økonomiske spenninger mellom stormakter. 88 prosent frykter at internasjonale handelsavtaler blir svekket.

En liten, åpen økonomi som den norske kan bli hardt rammet dersom flere og flere sperringer kommer opp. I det store bildet er verden viktig for Norge- mye viktigere enn Norge er for verden.

«Vi har kunnet høste usedvanlig store gevinster ved internasjonal handel», skriver regjeringen i sin perspektivmelding.

Også i Norge, senest på årskonferansen til NHO – er dette høyt oppe på agendaen. Vår egen handelsavtale, EØS-avtalen, ble nevnt fra scenen mange titalls ganger i løpet av dagen. Statsminister Erna Solberg kalte den faktisk «verdens beste handelsavtale». Bakgrunnen er økende norsk motstand mot EØS-avtalen, blant annet i fagbevegelsen.

Ser etter løsninger

Når verdenseliten møtes denne uken er det muligens tett mellom sjampanjeglassene, men det er også tett mellom samtalene.

Det er en arena for stort sett velstående mennesker, men likevel åpent for hele verdenspressen som kan rapportere og stille kritiske spørsmål.

Denne uken blir en anledning for makten å komme sammen og forhåpentligvis finne løsninger som fremmer mer åpenhet og mer samarbeid.

Som innbyggere i et lite land bør vi håpe at nettopp denne møteplassen blir arenaen som bringer verden mer sammen igjen – og ikke enda lenger unna.