Den verste dagen i året

I 1954 var jeg med moren min på Helserådet. Hun skulle skjermbildefotograferes. Som sekstenåring hadde hun hatt tuberkulose, og tilbakefall av TUB var hennes store skrekk, livet ut.

Hun stod med bar overkropp og kontorskjørt. Før hun lot seg klemme inn mellom de digre skjermene, sa hun spakt:

«Jeg har en skygge på lungen, altså.»

Det var som om hun ba: Vær forsiktig med meg, hvis det lar seg gjøre. Jeg var fem år. Det hadde aldri falt meg inn at moren min, som kunne og visste alt, kunne bli vettskremt.

Skjermbildene er stort sett historie her i landet nå. Nå er det mammografien som gjelder.

Flott, ny oppfinnelse! Jeg har sjekket meg siden jeg hørte at det gikk an å gjøre det. Da var mammografi så nytt at en ung, begeistret lege viste meg bildene av friske brystene mine. Se her! Melkekjertler, muskler, årer, lymfer, helt rent, alt sammen!

Kreftforeningens parole «Sjekk deg» holder ikke mål.

Det er blitt mer hverdagslig etter hvert, men det gikk greit i ganske mange år. Til den dagen jeg trengte hjelp. Da var sjekkerne borte. Det gikk noen uker, så kom det brev. Alt var fint, men kom en gang til. Og en gang til. Det var noe med bildet.

«Nå må de bestemme seg», sa fastlegen min etter den tredje innkallingen. «Kanskje det sitter noen der og øver seg.»

Men jeg var blitt for redd, jeg ringte og sa fra at jeg ikke kom. «Nei vel» svarte den sjekkeren som satt i telefonen den dagen. Og dermed ble det taust fra den kanten.

Derimot er det alltid nok av skeptikere å høre på: Overdiagnostisering. Ligg unna mammografi hvis du vil holde deg frisk. Jeg hørte på dem. Imens vokste svulsten. Det var min egen feil, naturligvis.

Men det går fint. Stort sett helt fint. Jeg rusler bort på Radiumhospitalet med lett hjerte, stadig vekk. Der blir jeg tatt vare på.

Det er bare denne mammografien. Det er årets verste dag. Gjøres den på Radiumhospitalet, er det til å bære. Bilde, lege på plass, et stille sted å sitte mens man venter på resultatet. Det er vondt, men det går. Men så er det de gangene da de sender en andre steder. Da blir årets verste dag adskillig verre.

I forrige uke var tiden kommet igjen, fire år etter avsluttet behandling. Hvor kvalm jeg hadde vært på forhånd, hvor svimete, hvor søvnløs, er min egen sak. Jeg sto der avkledd. Bildene ble tatt. Men det var noe i veien, jeg har opplevd det før. Og så kom det:

«Vi ringer om en ukes tid, når en lege har sett på det.»

Jeg gikk i svart. Jeg tror jeg var lavmælt, jeg håper det. Men én ting sto fast: Jeg rikket meg ikke før en lege hadde sett på bildene mine. Nå. Jeg kunne ikke, klarte ikke å vente i en uke. Ikke et kvarter heller.

Og legen satt i rommet ved siden av, han. To minutter senere hadde han sett på bildene mine og frikjent meg. Jeg takket og klemte og gråt, måtte holdes oppe av dette snille mennesket i hvit frakk. Døren sto på gløtt. Kanskje hele køen av pasienter ute i korridoren så det. Greit for meg.

Så hvorfor denne uken?

Vi skal ikke finne oss i alle disse tilfeldighetene lenger.

I 2015 var jeg på en annen klinikk, der var ventetiden 3 uker, minst. Årsak: Det er så vanskelig å få tak i lege på en fredag. Den har jeg fremdeles ikke hørt noe fra.

Der har de T-skjorter hvor det står: Vi ser det du ikke kjenner. De kunne gjerne tilføyd: Men vi sier det ikke bort. Dit går jeg aldri mer. Men i forrige uke var jeg på det stedet jeg stolte på. De har journalen min. Og de kan se det på meg. Det står brystkreft skrevet over halve kroppen min.

Men det er kanskje ikke sånn sjekkerne leser fakta? Er det sånn at siden jeg er sendt av det offentlige, så stiller jeg i liga billig?

Jeg har betalt selv noen ganger, og da gikk det unna. Kreftdiagnosen fikk jeg på under en time, med mammografi, ultralyd, biopsi og møte med onkolog. Full service for fem tusen kroner. Før ventetiden begynte for alvor, det er forståelig.

Nå vil jeg si dette: Kreftforeningens parole «Sjekk deg» holder ikke mål. Det er som å rope «Bø!» til folk som er vettskremte fra før.

Det er på tide å stille krav til sjekkerne. De må ha lege klar og gi oss svar mens vi er der. Uansett hvem som betaler, uansett hvor mye. Og har de ikke det, skal de si fra: Vi kan gjerne ta bilde av deg, men så må du vente i X antall uker, til legen kommer innom. Sånn gjør vi det her.

Vi skal ikke finne oss i alle disse tilfeldighetene lenger, og vi skal i hvert fall ikke godta at døtrene våre blir utsatt for det. Det kan vel ikke være sånn at noen skor seg på vår angst? Er det virkelig så mye penger å tjene på at folk blir brutt ned av venting?

Moren min ville blitt hundre år i år. Men i dag er jeg reddere enn hun var, den gangen på Helserådet i 1954.

