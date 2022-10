Fredag kveld gikk byrådet i Bergen går av etter å ha fått et mistillitsforslag mot seg. Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) viste statsmannsaktige takter i sin avskjedstale, men hadde ikke stort annet valg.

Tilliten var borte, og det tok altfor lang tid før det Ap-ledede byrådet skjønte alvoret. Bakgrunnen er en svært alvorlig barnevernssak som har rystet byen.

Roger Valhammer trakk seg fredag kveld etter et mistillitsforslag. Nå er det helt uvisst hvem som skal styre Bergen fram til neste valg. Foto: Marit Hommedal / NTB

Knusende kritikk

Barnevernet har fullstendig feilet i å fange opp en dypt tragisk sak der et barn ble mishandlet. Saken er dessverre ikke unik.

Flere knusende rapporter har synliggjort omfattende systemsvikt. Den politiske ledelsen har framstått passiv, og mange mener de har forsømt sitt ansvar for å følge opp barnevernet.

Nå blir det opp til ordfører Rune Bakervik (Ap), som fungerer som en slags «talmann», å peke på noen som kan danne ny byregjering i Bergen. Den jobben blir alt annet enn enkel.

Spørsmålet er hvem som kan, eller vil, stable på beina et styringsdyktig byråd i den ustyrlige byen. Vil Ap klamre seg til makta? Og vil Høyre risikere å gamble bort en gullsjanse til å vinne valget i Bergen ved å overta nå?

Mange frykter at Bergen nok en gang kastes ut i politisk kaos.

Arbeiderpartiet skal ha vært både splittet og i villrede om hva som er klokt å gjøre. De vil sannsynligvis forsøke å gjenoppstå med en ny byrådsleder, om ikke annet for å vise at de tar ansvar ved å bli sittende. Noen vil nok mene at det skurrer.

En som blir pekt på som en mulig kandidat til jobben, er faktisk ordføreren selv.

Byråd på lånt tid

Det Ap-ledede byrådet har lenge vært svakt, men har den siste tiden vært i full forvitring. Ap så 14-tallet på den siste meningsmålingen i BT, og mange tar for gitt at de taper valget.

Det er ikke mer enn et lite år siden byrådet sist gikk av. Da hadde de fått flertallet mot seg i bystyret i den evig betente bybanestriden. Men Roger Valhammer og hans byråd rakk ikke stort mer enn å snu i døra.

Takket være to utbrytere fra Sp og en utbryter fra partiet Rødt berget Valhammer med nød og neppe skinnet.

Dårlig unnskyldning

For få uker siden gikk KrF ut av byrådet. Begrunnelsen var syltynn, og ingen tror annet enn at de forbereder seg på å bytte over til borgerlig side etter valget.

Også de to andre gjenværende partiene i byrådet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, skal i varierende grad være villig til å vurdere et partnerbytte. Få har ansett byrådet i Bergen som et bra sted å drive valgkamp fra.

Selv om Arbeiderpartiets skjebne er uviss, er det om ikke annet slutt på Roger Valhammers mange politiske liv. I alle fall i denne (valg) omgang.

Flasketuten peker på

Ap-byrådets avgang burde være gode nyheter for Høyre, som har vært i en snart åtte år lang sorgprosess etter at de tapte makta i Bergen. De sier selv at de er klare til å ta over makta nå, selv om de neppe mener det innerst inne.

Høyre er svært godt posisjonert. De flyr høyt på målingene, og de fleste spår at byen mellom de syv fjell igjen blir blå etter valget.

En del av bildet er at Høyre vraket sin gruppeleder og gjorde den erfarne duoen Christine Meyer og Marit Warncke til sine toppkandidater. De får begge gode skussmål av sine politiske motstandere, og regnes som samarbeidsorienterte.

Ingen av dem sitter i dag i bystyret, men fordi byen er parlamentarisk styrt kan de gå inn i et byråd.

Høyre-duoen Marit Warncke og Christine Meyer skal være villig til å ta over makta i Bergen selv om det er svært dårlig timing for partiet. Foto: Renate Molvik / NRK

Elendig timing

Selv om de må si at de vil prøve å danne byråd om de får muligheten, er det risikabelt å overta kort tid før et valg. De fleste vil tenke at det reduserer sjansene for å markere seg i valgkampen.

Med nye listetopper og en slags Høyre-bølge i ryggen burde de ha gode muligheter til å surfe inn til et godt valgresultat.

Isteden kan de komme til å «skitne til sine hender» ved å styre et kaotisk Bergen.

Og selv om partiet oser av en nyvunnen selvtillit, er det lett å glemme at Bergen Høyre i mange år har vært synonymt med konflikter og «problemer innad i Høyre». Det så vi senest under partiets opprivende nominasjonsmøte i sommer, som av flere ble omtalt som et kupp.

Dessuten har heller ikke Høyre flertall bak seg i bystyret.

Og bystyret i Bergen er regnet som en slags politisk unntakssone. Å prøve å danne stabile allianser der, er mildt sagt krevende.

Kaos og konflikter

Bystyret er splittet, polarisert og fragmentert, og mange av konfliktene er så dype, personlige og interne at selv eksperter på bergenspolitikken sliter med å forstå dem.

En del av bildet er at Folkets parti (også kjent som bompengepartiet) gjorde et brakvalg og ble byens tredje største parti. Det gjorde det svært vanskelig for Ap og Høyre å danne flertall.

Men nå er partiet i full oppløsning, og tre representanter sitter som uavhengige, inkludert deres profilerte toppkandidat Trym Aafløy.

Fremskrittspartiet i Bergen ble brutalt og nådeløst lagt ned i 2019 etter lang tid med interne konflikter. I dag er det bare en representant i bystyret etter at de såkalte «bråkmakerne» gikk til andre partier eller ble ekskludert.

Senterpartiet var farlig nær å lide samme skjebne, men her nøyde partiet seg med å true med «organisatoriske grep». Også her er partiet hjemsøkt av personkonflikter og indre strid hvor påstander om trusler, sjikane og sensur henger løst.

Det toppet seg i vinter da senterpartister omtalte hverandre som «Quisling» i lukkede møter. Bystyregruppen er i praksis delt i to og ikke enig om noe. Bortsett fra mistillit mot byrådet.

SV i Bergen oppfattes som å være svært radikalt, og Ap har kviet seg for å samarbeide med dem.

I tillegg har byen bybanesaken som en evig hodepine som splitter partiene og velgerne. En utbryter fra Ap har startet Bergenslisten, som har som mål å legge bybanen i tunnel, ikke over den mye omtalte Bryggen i Bergen. Det kan bli en ny x-faktor ved neste valg.

Det er ikke bare politikerne i Bergen som har vist seg å være lettantennelige. Også velgerne sitter usedvanlig løst i stolen.

Men selv om både politikere og velgere virker å ha et høyere konflikt- og desibelnivå enn i andre byer, kan et år med politisk kaos bli litt mye, selv for bergenserne.