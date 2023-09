Den store, folkelige floken

Det er så forbaska grunnleggende at det er lett å glemme. Eller i det minste ta for gitt. Et land trenger folk.

Partilederne har hele valgkampen smykket seg med valgkampmateriell og slagord av typen «vanlige folk». «Folk flest». «Folk først».

Valgkampens siste partilederdebatt sluttet der hverdagen for alle kommunepolitikerne som får tillit på mandag begynner:

Befolkningsutviklingen er en økende samfunnsutfordring.

Den er full av lokale og nasjonale dilemmaer. De vil møte oss med full styrke de neste 15 årene.

Befolkningen blir eldre, den yrkesaktive andelen blir lavere. Flyttestrømmene tiltar mot byene. Kommunene vil mangle ansatte. Rekruttering er jobb nummer én for mange lokalpolitikere.

Unge studenter må velge langsiktig for seg selv og samfunnet: Grønn jobb? Helseyrker? Gründer? IT-sektor? Hva lønner seg? For hvem? Hvem vet?

Kvinner i jobb. Fære på deltid, men flere som i dag er utenfor arbeidslivet må inviteres inn.

Svarene ble litt springende.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Hvem vinner valget på mandag? ».

Mye på spill før mandag

Med tanke på hvor mye som står på spill for de involverte, ble det en sivilisert, avsluttende partilederdebatt.

Tydelige argument, men som oftest rolig ordskifte. Samtidig nok temperatur, særlig i de spisse duellene.

Klare skiller, med respektfull tone kler det politiske ordskiftet når velgerne skal bestemme seg i en tid hvor tilliten til politikerne får kjørt seg etter en rekke politiske skandaler.

Det er i det hele tatt mer enn nok tull og tøys fra politikere.

Liten smitteeffekt av populært valgløfte

Den elektriske fergen Medstraum (i ett ord) lå og duppet ved siden av fiskepirterminalen i det stadig mer fargerike Straumsteinsundet.

På kaikanten var det noen elsparkesykler, bysykler og et busskur hvor Hundavågbussen stopper med ganske så jevne og hyppige mellomrom.

Kollektivknutepunktet var en verdig ramme for partilederdebatt i energihovedstad. Arbeiderpartiets allerede utrullede valgkampløfte gratis buss er blitt en suksess. Både ombord og på Aps målinger.

Debatten var ikke mange sekundene gammel da statsminister Jonas Gahr Støre understreket at grepet er langt unna å skulle bli en nasjonal standard. Selv ikke i (enn så lenge) Ap-styrte storbyer.

– Byene våre er forskjellige, sa Ap-lederen.

Foto: Øystein Otterstad / NRK

Bystyret i Stavanger har nå vist at det er mulig og at det gir resultater. Tilbake fikk de partiledere som, med enkelte rynker i panna, minnet om at kollektivtrafikk også handler om regularitet, ikke bare pris.

Skattefinansierte bussbilletter må prioriteres i kamp med asfalt, sykehjemssenger og skolebøker. Sånn er det jo.

Ingen minnet om at stortinget helt tilbake i 2012 vedtok at all vekst i persontransport i byene – som opplever stor befolkningsvekst – skal skje ved hjelp av kollektivtrafikk, sykkel og gange.

Det er et enormt ambisiøst grep om krever pisk (bompenger, færre parkeringsplasser) og gulrot: Da er kanskje gratis eller rimeligere og/eller hyppigere kollektivtrafikk en viktig del av løsningen.

Stavanger-politikerne fikk klapp på skuldra, men ingen lovet økt statlig støtte eller noe mer enn at lokale politikere får avgjøre dette selv.

Venstre, MDG og Rødt lover rimeligere kollektivtrafikk. Frp vil prioritere rassikring, asfalt i distriktene og eldreomsorg.

Tull og tøys, eller rettferdig omfordeling?

Støre hadde tatt et morgenfly over fjellet til Stavanger. Han var flankert av Trygve Slagsvold Vedum som kjenner Mjøsa bedre enn vestlandskysten. Noen vil mene de er så på bortebane når arenaen er Stavanger og temaet er skatt. Andre mener regjeringen er direkte næringslivsfiendtlig.

– Uansvarlig skattesjokk, sa Frp-leder Sylvi Listhaug

Regjeringspartiene mener lakseskatten ender opp i rimeligere barnehage, flere fastleger og bedre klimapolitikk.

– Det er tull og tøys å si at lakseskatten går til rimeligere barnehagen, du kan like gjerne si at det går til å hindre effektivisering i offentlig sektor, poengterte Høyre-leder Erna Solberg.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Du kunne nærmest seg for deg at hun mente bitte små rådhus med Sp-ordførere blir kunstig holdt liv i av laksemerdene der ute i fjordene.

– Høyre har alltid stått på feil side av historien, mente Vedum, som konkret med at inntektene fra naturressursene skal omfordeles.

– Til politikontor, som ingen egentlig vil ha, svarte Høyre-lederen.

Det er noe grunnleggende og forutsigbart over skattedebatten, eller fordelingsdebatten. Dette var jo begge deler. Statens inntekter er omdiskutert. Utgiftene er omdiskutert.

Fasit er uansett at politikerne må prioritere. Det er mer enn velkjent at handlingsrommet i statsbudsjettet blir mindre for hvert år som kommer. Man må enten kutte utgifter eller øke inntekter.

Eller begge deler.

Solberg snakker mest om det første, regjeringspartiene mest om det siste.

Det velgerne vil få rede på før jul, er om regjeringen ender med å få betydelig mer penger som følge av lakseskatten enn de først har sagt.

Tidlige anslag var på rundt 4 milliarder kroner å bruke i statsbudsjettene for 2024. Det er svært god grunn til å anta at den reelle summen i praksis vil bli høyere når forslaget til statsbudsjett kommer i oktober.

Og innen desember må Erna Solberg finne offentlige effektiviseringer og andre tiltak som viser om og hvordan Høyre skal klare å lage et statsbudsjett uten lakseskatt-inntektene.

Da kommer politikken tydeligere for en dag, enn denne svært så sommerlige septemberkvelden i Stavanger.