Den siste innspurten

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Middagen er endelig på bordet. Alle i familien er lett irritable av sult. Akershus universitetssykehus ringer, mens 5-åringen klager over maten. Legen på mikrobiologen venter tålmodig, mens jeg febrilsk leter etter penn og papir. Hvor mange tilfeller meldes nå?

Vi er alle slitne av tiltak som påtvinger forandringer i hverdagen vår. Slitne av engstelse og arbeidsbelastninger, ja av hele covid-19. Vi har stått sammen hele veien, frem til tilgjengelig vaksine nå nærmer seg.

Vi har vel ikke tenkt å gi oss en kilometer før mål?

Selv om ikke den er svaret på alt helt ennå, er det lys i enden av tunnelen. Og kanskje blir det nå i sluttspurten aller tøffest å holde ut. Det er litt som å være fryktelig tissetrengt og nærme seg do. Men vi må la dugnadsånden og solidariteten fortsette å leve.

Da får vi mest avkastning på investeringene vi har gjort for fellesskapet.

Risikoen vi lever med hver dag har blitt så veldig konkret i disse dager. Noen kjenner det veldig godt på kroppen, andre tenker at «det gjelder ikke meg».

La oss ikke bli så navlebeskuende og så opptatte av hvor tøff pandemien er for akkurat meg eller min yrkesgruppe at vi ikke klarer å løfte blikket og se at vi står i dette sammen. Fremdeles.

Og vi er alle en del av løsningen.

Fem nye tilfeller. Utbruddet er et faktum. Barne-TV sørger for underholdning for de minste, mens jeg setter meg tilbake foran PC-en med telefonen i hånda. Døgnet hadde ikke nok timer før, nå har det i hvert fall ikke det. Kan jeg prioritere å se julekalenderen Stjernestøv med resten av gjengen, tillater samvittigheten min det?

For meg er smilet ditt og et vennlig ord det som holder meg gående.

Vi må riktignok tåle noen økte forskjeller. Noen jobber lite, noen umenneskelig mye. Noen går på veggen av å være hjemme, på hjemmekontor eller arbeidsløs. Andre sliter med å tilpasse seg en annerledes jobbhverdag på den samme arbeidsplassen, eller et annet sted med helt nye arbeidsoppgaver.

Dette er faktisk ingen konkurranse i å ha det «verst», selv om det til tider kan føles litt sånn i media.

Det er veldig tøft å være barnehageansatt, fokusere på mange smitteverntiltak og møte mange, selv når samfunnet for øvrig er ilagt strenge begrensninger. Ja, det er beintøft å være sykepleier på infeksjonsavdelingen eller i akuttmottaket.

Jeg kan også skrive under på at det er tøft å være kommuneoverlege nå, men det er ikke nødvendigvis mindre tøft å være renholdstekniker, en spesielt viktig arbeidsgruppe om dagen. Eller hva med deg som er musiker eller student, med bare digital undervisning? Det verste er kanskje å være arbeidsledig, deprimert eller isolert. Det er rett og slett litt tøffere «å være» i disse dager.

Svaret er like enkelt som det er vanskelig: Løft blikket!

Det er tiltakene vi selv setter i gang som bidrar til bedring. Så hva kan du gjøre for å ha det bedre? Hva kan du gjøre for at andre får det bedre? Dagen blir sjelden bedre av å være sur. Dårlig humør smitter definitivt raskere enn covid-19, og har også negative helsekonsekvenser.

Kan vi alle huske på å si noe fint til de vi har rundt oss? Løfte hverandre opp istedenfor å lete etter syndebukker. Nikke og smile bak munnbindet til de vi møter som har munnbind på, fremfor å skule stygt på dem som ikke bruker munnbind.

Midt i en langvarig krise, et arbeidspress uten sidestykke og en kontinuerlig følelse av å ikke strekke til så opplever jeg også samhold.

Jeg og mange andre har fått nye vennskap og opplevd handlekraft i dette fellesskapet. Jeg smiler så mye jeg kan og forsøker å dele raust med positive tilbakemeldinger, også fordi jeg trenger det tilbake. For meg er smilet ditt og et vennlig ord det som holder meg gående.

Dårlig humør smitter definitivt raskere enn covid-19.

Hverdagene våre er kanskje mer ulike nå enn før, men vi har alle noe felles. Vi er avhengig av at andre gjør sin del av smittevernarbeidet med å ta ansvar for seg selv.

Vi vil ikke, og kan ikke innføre strengere restriksjoner enn vi må. Det er en knivsegg å balansere på. Det ropes etter mer tiltak, det demonstreres mot de vi har. Tiltakene skal ikke koste mer helse enn sykdommen i seg selv. Og paradoksalt nok, lykkes du med godt smittevern vil det også se ut som om tiltakene var overdrevne eller unødvendige.

Jeg mener ikke at vi skal slutte å stille kritiske spørsmål, for de er viktige. Ingen sitter med fasiten ennå. Det jeg ber om er at vi alle fortsetter den gode dugnaden og holder ut litt til. Og ikke minst ha forståelse og respekt for at andre opplever en tøff hverdag, selv om det kanskje er på en annen måte enn deg.

Ungene sover. Vedtak om stenging av virksomhet fattes. Det er nødvendig av hensyn til smittevernet, det føles ikke godt. Dette har konsekvenser for mange.

Vi må tåle noen økte forskjeller.

Å leve midt oppi en pandemi føles som å skulle holde ut et Maraton. Vi er alle i samme båt, eller i samme løp, om du vil. Vi er snart på oppløpssida. Tenk på det!

