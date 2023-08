Den nye folkelaksen

Pukkellaks-invasjonen i Nord-Norge er ikke ensidig negativ slik den har blitt framstilt.

Viljen til å anvende tusenvis av dugnadstimer og millioner av kroner på bekjempelse av pukkellaksen som nå strømmer til lakseelvene i Nord-Norge, avhenger av i hvilken grad den oppleves som et problem eller en ressurs.

Dersom mange nok opplever den som en ressurs og den blir en viktig del av allmennhetens friluftsliv, kan opinionen snu. Det vil være et stort tap for elveeiere, sportsfiskere, bygdene langs lakseelvene og sist, men ikke minst den vanlige laksen.

En trussel

Pukkellaksen utgjør en trussel mot vanlig laks. Den har en formidabel evne til å formere seg, oversvømme elver og fortrenge den vanlige laksen. Etter gytingen dør den, og den råtnende fisken forurenser elvene.

Vanlig laks sliter allerede på grunn av negative påvirkninger fra oppdrettsnæringen, vannkraftutbygging og klimaendringer.

I 2021 ble vanlig laks oppført på den norske rød- lista som nær truet. Pukkellaksen er en ny sten til byrden.

«Folk går mann av huset for å ta del i kalaset.»

For sportsfiskere, elveeiere og lokalt næringsliv langs lakseelvene er pukkellaksen en uønsket art. Når pukkellaksen vandrer opp i elva er den lite interessert i sportsfiskernes redskap, og som matfisk blir den raskt uspiselig.

For elveeiere og lokalt næringsliv som får inntekter fra fisketuristers kjøp av fiskekort, overnatting, bespisning og annen handel, betyr pukkellaks tap av inntekter. Det er kanskje ikke så rart at pukkellaksen derfor har blitt kalt både «ufisk», «søppelfisk», «kloakkfisk» og «zombielaks».

Pukkelaks til folket

For den som følger med på sosiale medier ser man at bildet av pukkellaksen ikke lenger er ensidig negativt. For mange oppleves den som en ressurs. Så lenge den oppholder seg i havet er den en meget god matfisk, noen påstår den er bedre enn vanlig laks.

Stedvis er det mye pukkellaks i havet. Dette har skapt ren klondykestemning i fjorder og på nes i nord. Folk går mann av huse for å ta del i kalaset. Pukkellaksen er en formidabel sportsfisk som ikke står tilbake for vanlig laks. Det beste av alt – når laksen går i sjøen er den lett å få til å bite på kroken.

«Som matfisk blir den uspiselig når den kommer opp i elven.»

På Facebook kan man på sider som; Pukkellaks i Norge, Pukkellaks i Troms, Pukkellaks i Nordland se bilder av barn, unge, gamle, kvinner og menn vise fram selvfanget laks med et stort smil om munnen.

Nettet flommer over av bilder fra entusiaster som koker, steker, griller og røyker pukkellaks, og rognen, den er visstnok fantastisk som kaviar.

I kommentarfelt koker det av spørsmål om hvor fisken ble tatt og hva den bet på. Mellom linjene kan man lese at folk spør om når de kan forvente at pukkellaksen kommer dit de bor. I disse mediene brukes det nye benevninger på pukkellaksen. Her snakkes det om «snaddermat», «godlaks» og ikke minst «folkelaks».

Folkelaksen en ressurs

Benevningen «folkelaks» forteller mye om hvilket forhold mange har til vanlig laks. Fiske etter atlanterhavslaks er mange steder forbeholdt de med mye penger, eller sportsfiskere med kunnskap om hva som skal til for å fange den.

I kjente elver som Altaelva, Målselv og Lærdalselva leies de beste elvestrekningene ut til store bedrifter og kjente millionærer. En slik forvaltning bidrar ikke til å engasjere bredden i befolkningen for å ta vare på atlanterhavslaksen.

«Pukkellaksen er lite interessert i sportsfiskernes redskap.»

De som opplever pukkellaksen som en ressurs stiller spørsmål om hvorfor skattebetalere skal finansiere utryddingen av en art som kan være en ressurs for folk flest?

Det vises til invasjonen av konge-krabben, som ble sett på som en trussel, men som viste seg å bli en stor inntektskilde for fiskerne i Finnmark.

Friluftslivsfilosofen Nils Faarlund hevder det beste forsvaret for vern av natur er å «verve venner for natur». Han hevder at man gjennom å drive med friluftsliv blir kjent med og knytter følelsesmessige bånd til naturen. Slike bånd sammenlikner han med vennskap – og venner stiller som kjent opp for hverandre når fare truer. Forskning viser også at folks oppfatning av fremmede arter endrer seg idet de oppleves som en ressurs.

Hvem vil bry seg om en vanlig laks som man sjelden eller aldri får stiftet bekjentskap med?

Og hvorfor skal vanlige folk bytte ut en velsmakende, trofast og lett tilgjengelig «pukkel-venn» med en som er forbeholdt sportsfiskere og rikinger?