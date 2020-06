Demokratiet skal ikke ødelegges av drapstrusler

Vi har ikke råd til at det grunnleggende felleseiet demokratiet blir ødelagt av drapstrusler.

Ferdig snakket.

For å ta konklusjonen først som sist.

Bakteppet er et alvorstynget Facebook-innlegg av og intervju med Olje- og energiminister Tina Bru i helgen.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Hun tok til tastaturet og et viktig motmæle mot dem som ba henne henge seg, være litt forsiktig hvor hun går fremover, fysisk ville hindre henne fra å gå i et møte som statsråd. Hun ble kalt fitte, en skam og fikk beskjed om at hun ødela liv.

Bru er blant flere politikere som oppriktig er bekymret for den offentlige samtalen. Lenge før hun ble statsråd har hun som så mange andre sett hva en kronikk, en tv-debatt, normal politikergjerning kan føre til av reaksjoner og tilbakemeldinger.

Denne sommeren er det mange politikere som tenker nøye gjennom om de skal stille til valg på Stortinget, eller ikke. Hvis Tina Brus opplevelser gjør at noen lander ned på å gi opp eller droppe en politikergjerning, vil det si at folk har ødelagt for folkestyret. Det kan ikke godtas.

Vi har alle et ansvar for det offentlige ordskiftet. Det bør være et selskap flest mulig føler seg velkommen til å delta i. Når selv erfarne heltidspolitikere føler seg utrygge på jobb, er det faretruende og alarmerende.

Som statsråd er Tina Bru på jobb for fellesskapet. Et angrep på henne i den rollen er et angrep på verdier vi har kjempet oss til.

Det finnes helt legitime måter å bruke demokratiets muligheter, rettigheter og plikter om man er sterkt uenig i hennes politikk.

Folk som står i bompengedebatter, vindkraftdebatter, asyldebatten, klimadebatten har sett ordskiftet forverres de siste årene. Det er for lett å være troll bak tastaturet. Det er blitt for vanskelig for mange å engasjere seg i samfunnet rundt seg.

Både folket og folkestyret fortjener folkeskikk.