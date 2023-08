Debatten må faktisk ende i grøfta

En vannkrise er under oppseiling i Kommune-Norge. Vedlikeholdsetterslepet er astronomisk. Nye rensekrav kommer seilende. Styrtregnet kommer oftere. Reformbehovet er økende, det økonomiske handlingsrommet mindre.

Noe må gjøres.

Etterslepet handler om:

drikkevannet vårt fordi det vil koste mer å sikre vannkvaliteten i årene som kommer.

kloakk, avløp og rensing fordi renseanlegg må fornyes.

overvann og klimatilpasning fordi regnvann ikke dreneres ned i grunnen.

Dette er lokalpolitikk midt i blinken av hva kommunestyret faktisk vedtar. De må veie ubehagelige ting mot hverandre i veldig nær fremtid.

Hvis man ikke vil ha nabolagets kloakk opp i kjelleren når det regner mye, eller synes det er unaturlig med vannrasjonering i større monn enn «tiss mens du dusjer», så bør man i det minste forberede innbyggerne på at gebyrer og skatter mest sannsynlig vil øke fremover.

Når vannet ikke renner fritt blir det oftere lokale oversvømmelser etter styrtregn. Dette kan forebygges og minimeres hvis man bygger og arealplanlegger annerledes. Foto: NTB

Må bytte alt

Dagen startet med styrtregnvarsel for allerede flomrammede områder. Mens vindusviskerne fikk en liten pause, forsvant åkerlandskap i ulike sjatteringer gul, grønn og brun forbi.

Vel fremme ved Indre Østfold rådhus ligger på en måte kjernen av problemet:

Det er asfalten på parkeringsplassen og brostein foran rådhuset. Regnvannet har ingen plass å renne. Skjønt, regnvannet i Askim sentrum har akkurat nå et sted å dra: Her graves det over alt. Veier er stengt. Omkjøring skiltet. Asfalten borte. Grusen skitner til sko, men gir vannet en høyst midlertidig vei ned.

Hele rørsystemet i Askim byttes ut for å skille overvann og spillvann slik at kommunen er bedre forberedt på mer nedbør. Bare dette prosjektet koster mellom 200 og 300 millioner kroner. Totalt må kommunen investere milliardbeløp i årene som kommer i rørledninger og renseanlegg. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Kommunen har tatt store, dyre grep. Alle rør under sentrumsgatene byttes ut. Kloakk og spillvann i ett rørnett, mens overvann fra kummer, takrenner og så videre skal i egne rør og renne ut i nærmeste bekk eller elv.

Styrtregn blir mer vanlig. Derfor må kommunene skynde seg med å håndtere og forebygge overvann. Det handler om store tiltak som å skifte masse rør.

Det kan også handle om forebyggende tiltak som regnbed, grønne tak, senke idrettsbaner eller parkeringsplasser så vannet kan ledes til planlagte midlertidig innsjøer.

Alt vil koste penger. Samlet sett kan det være snakk om minst 500 milliarder kroner i hele landet, ifølge bransjeorganisasjonen Norsk Vann.

Enda et gebyr?

Ekstremværet «Hans» har økt den politiske bevisstheten om overvann og viktigheten av klimatilpasning. At kostnadene vil skyte i været er ingen hemmelighet, det bare snakkes ikke så mye om.

Prosjektleder Jan Tore Borger i samtale med plandirektør Hilde Brandsrund ved et av kommunens mange saneringsprosjekter i Askim. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Allerede i juni meldte regjeringen at man ser på ulike modeller for et overvannsgebyr som kommunene skal kunne kreve inn fra innbyggerne i tillegg til dagens velkjente vann og avløps gebyr.

Helt siden 2015 har dette vært til vurdering, men ingen har skåret gjennom og gitt svaret på hvordan dette skal beregnes og hvilke regler som skal gjelde. Regjeringen kan ha et svar klart før jul.

Dagens avløpsgebyr vil ikke kunne dekke alle overvannstiltak, hovedsakelig kun de under bakken.

Det er ikke nok. Derfor er ikke fagfolk fremmed for et nytt, eget overvannsgebyr.

Å lage det treffsikkert og rettferdig er derimot krevende.

Vann og avløpsgebyret beregnes etter et selvkost-prinsipp «på utsiden» av kommunebudsjettet. Du belastes etter ditt faktiske vannforbruk. Kommunens inntekter skal ikke overstige utgiftene som brukes på vann og avløp.

Økte utgifter må hentes på samme måte, dersom ikke kommunen vil ta av kommunebudsjettet som skal gå til den øvrige driften og i konkurranse med alle velferdsoppgaver.

Fra Kommune-Norge kommer uansett en bønn om mer direkte pengestøtte eller statlige lån. En ny mulighet til å selv måtte skattlegge egne innbyggere, står ikke nødvendigvis øverst på ønskelista. Sannsynligvis er det likevel det de får.

Det er i denne sammenhengen vi også må forstå årets første valgkampløfte fra Høyre:

I Høyre-styrte kommuner skal summen av kommunale skatter, avgifter og gebyrer holdes nede.

I partilederdebatten i Arendal møttes Erna Solberg og Jonas Gahr Støre til duell om kommunale avgifter. Du trenger javascript for å se video. I partilederdebatten i Arendal møttes Erna Solberg og Jonas Gahr Støre til duell om kommunale avgifter.

Det er et enkelt løfte nasjonalt, men en krevende marsjordre å skulle forholde seg til i enkeltkommuner hvor eiendomsskatt og avløpsgebyr er det verktøyet man har for å finansiere investeringer i kritisk infrastruktur. Særlig hvis det skal gjelde for en hel fireårsperiode.

Å øke gebyrer eller la være å kutte i skatter er selvsagt upopulært. Å kutte i velferdstjenester som skole og eldreomsorg vil ofte være enda mer krevende.

Det blir spennende å følge med på hvordan Høyres kommunepolitikere vil prioritere lokalt

Rensekamp mot Brussel

I tillegg møter Norske kommuner krav om bedre rensing av avløpsvann. Altså alt som skyldes ned i toalett, dusj, vask og annet fra hus og næringseiendommer.

Problemet har toppet seg rundt Oslofjorden og rensekravene gjelder langt flere kommuner enn dem med kystlinje; forurensningen stammer fra avrenning fra veier og gårdsbruk i dalstrøka innafor.

Renseanleggene vil likevel måtte stå nær selve Oslofjorden. Dette er en knipe for de finansielt berørte kommunene, alle omkringliggende kommuner og staten.

På toppen av det hele har EU på trappene nye rensebestemmelser. Hvis regelendringene blir slik det ligger an til, vil kravet til avløpsrensing trappes kraftig opp. Dyrere teknologi vil måtte brukes av flere kommuner. Vannet må være renere, flere kommuner rundt hele kysten vil omfattes. Norge kjemper mot endringene.

Disse utbedringene vil komme på toppen av regningen som allerede ligger an til å passere 500 milliarder kroner.

Gebyrøkninger frem mot 2040 er i praksis uunngåelig. Det vil være færre til å dele på regningen i de små kommunene.

Det som tas for gitt

Indre Østfold er sammenslått av fem gamle kommuner. Senterpartiet var motstandere av sammenslåingen, men tilhengere av å styre kommunen. Vann og avløpsavgiften har økt siden sammenslåingen, men økningen er noe mindre siste år.

Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Kommunen er i gang med å bygge nytt renseanlegg for drikkevannet, så langt tidlig i byggefasen. Gamle anlegg utbedres også. I årene som kommer vil vann og avløpsgebyret tredobles, venter kommuneadministrasjonen. For politikerne er det viktig å holde utgiftsveksten nede. Det er viktig for flertallet i kommunen å unngå eiendomsskatt.

Rørene ligger under bakken i kommunen din. Det er ikke meningen at du skal tenke på det.

Vinterens strømpriskrise lærte oss at det politiske presset var nær uhåndterlig når prisene på noe man tar for gitt, plutselig økte. Det lærte oss at kjedelig infrastruktur kan bli politisk brennbart og påvirke tilliten til systemet, hvis det ikke virker.

Det samme som skjedde med strømmen i stikkontakten kan skje med vannet i springen.

Det må alle som velges i september ta inn over seg.