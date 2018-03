De som hater seg selv

I en kronikk på NRK Ytring får Eivind Trædal nok en gang spalteplass til å komme med personangrep mot undertegnede og Hans Rustad. Utgangspunktet for angrepene er en forsvarstale for at Trædal selv mistet besinnelsen i en debatt på Dagsnytt 18.

Trædal retter også kritikk mot programleder Fredrik Solvang. «Både Rustad og Lurås ble introdusert nøkternt og nøytralt, og innledningsvis stilt relativt tannløse spørsmål», skriver han. Og denne nøkterne og nøytrale introduksjonen skal være uakseptabel, for etter Trædals oppfatning er vi «to av de mest konspiratoriske og hatefulle stemmene på ytre høyre i norsk offentlighet».

Trædal skriver at da han selv fikk ordet, følte han behov for «å forklare lytterne hva slags folk de er».

Han kaller oss videre «troll kledd i dress» og bruker uttrykk som «konspirasjonsteorier», «islamofobi», «rasisme» og «høyreekstremisme».

Det er mulig dette er så vanlige beskyldninger Trædal retter mot folk at han ikke reflekterer over hvor alvorlige anklagene er, men det er altså noe av det verste man kan kalle folk om dagen. Skulle man faktisk bli forbundet med slikt i Norge, vil ens anseelse, karrieremuligheter og endog sikkerhet bli alvorlig svekket.

Det er derfor også ironisk at Trædal får seg til å påstå at han «hetser ikke mennesker» og ei heller kommer med «hatefulle kommentarer eller stigmatisering». Det er jo nettopp det han gjør, ja, ofte virker det som om det er det eneste Trædal gjør i offentligheten.

Tilsvarsrett?

Rett etter at kronikken med disse personangrepene på meg ble publisert på statskanalen på onsdag i påsken, får jeg en e-post fra vaktsjef Jaran Ree Michelsen i NRK Ytring. Der står det:

Hei Helge!

Eivind Trædal har skrevet en kronikk om forrige mandags debatt i Dagsnytt 18. Vi tar påskeferie nå, men hvis du vil svare med en replikk på andre siden av påskehelgen så er du velkommen til å sende den til oss på ytring@nrk.no så skal vi vurdere den.

Ellers viser jeg til kommentarfeltet.

Riktig god påske til deg!

Mvh Jaran, NRK

Her blir man altså angrepet med påstander om høyreekstremisme og rasisme, og så får man ikke mulighet til samtidig imøtegåelse. Og tilsvaret skal visstnok bare «vurderes», og kommer uansett ikke på trykk før fem eller seks dager senere. (De statsansatte skal ha påskeferie, må vite). Jeg er altså henvist til «kommentarfeltet» i mellomtiden.

Det er så man knapt tror hva man selv må betale lisens for.

Hva skyldes hatet fra de «innvandringsliberale»?

Trædal er i likhet med mange på den såkalt «innvandringsliberale» venstresiden mest opptatt av å stemple folk – ja, komme med personangrep – snarere enn å diskutere sak. Han vil stigmatisere oss før debatten kan komme i gang med å kalle oss «konspiratoriske og hatefulle stemmer» og snakke om «hva slags folk» vi er.

Dette er ren stigmatisering, og det er altså det han forventer av Fredrik Solvang og resten av NRK også. Trædal illustrerer dermed godt hva og hvem som er hovedproblemet før vi oppnår en sunn debatt i Norge. Skal man komme videre må man diskutere sak, og da må mediene slippe til de som diskuterer sak – for de finnes også blant de mer innvandringsliberale.

Trædals og andres beskyldninger om rasisme er meningsløse. Jeg har begrunnet mange ganger hvorfor jeg mener multietniske og multireligiøse stater er mer ustabile enn homogene stater. Og empirien støtter opp om dette. Det er problemer fra Balkan, til Midtøsten, til Afghanistan, Burma, Malaysia, til Afrika til Nord-Irland, Spania og Belgia.

Jeg har ikke minst begrunnet hvilke politiske og sikkerhetsmessige utfordringer det forårsaker i boken Hva truer Norge nå? Sikkerhetspolitiske selvbedrag etter den kalde krigen, som kom ut på Cappelen Damm Akademisk i 2015. Ustabiliteten skyldes allmenne trekk ved menneskets sosiale tilbøyeligheter og spiller seg ut i vidt ulike kulturer og politiske systemer i alle verdensdeler og til alle historiske tider. Å hevde at en sober analyse av samfunnsforhold er «rasistisk», blir absurd.

Men det vil være noen som tror på Trædal og andre som slynger ut disse (hatefulle?) betraktningene om meg og Resett. De tenker vel at om det står i NRK, Aftenposten og Dagbladet, så må det være noe i det – beskyldningene har jo sluppet gjennom en redaksjonell vurdering.

La oss da si at disse leserne (likevel) faktisk våger seg til å åpne resett.no – det professor Tony Burner kaller en «rasistisk blogg» (Dagsnytt 18, 27. mars) – og der finner de ymse artikler og meningsinnlegg av en analytisk karakter. De leser kanskje også boken Hva truer Norge nå? og finner empirisk belagte argumenter som de finner logiske og i tråd med sine egne betraktninger. Skal de dermed trekke den slutningen at de selv er rasister?

Selvforaktens røtter

Når man stempler rasjonelt fremkomne analyser som høyreekstreme og rasistiske, så legger man også opp til at noen får en form for selvforakt. Enkelte begynner kanskje å undertrykke sin sunne fornuft. De later som om de har andre meninger enn de egentlig har for å slippe stigmatiserende anklager om høyreekstremisme og rasisme. Og det er åpenbart både individuelt (psykologisk) og sosialt (demokratisk) problematisk.

Jeg tror også at noe av grunnen til de sterke emosjonene og personangrepene som kommer mot innvandringsrealister nettopp skyldes at det fra venstresiden projiseres selvforakt over på andre.

Trædal er muligens et unntak og helt forblindet i sin tro, men mange andre vil vel ha innsett at innvandring medfører en del utfordringer som mange ikke forutså tidligere. Og denne innsikten gnisser opp mot den moralske forhåpningen av at det «burde» vært annerledes. Da er det også fristende å ta denne innsikten ut i form av «hat» mot dem som faktisk tør ta offentlige til orde for viktige samfunnsforhold må diskuteres ærlig og oppriktig.

Til en viss grad er det nok seg selv folk som Eivind Trædal og Tony Burner innerst inne hater når de kommer med så sterke angrep på dem som har integritet.

Dette innlegget ble først publisert på Resett.no.