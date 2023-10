De siste kyrne på båsen

Det har vært vilje og evne til å kutte klimagassutslipp i Norge de siste tiårene under skiftende regjeringer. Likevel er det tre hellige kyr som har fått stå i fred på båsen:

Oljenæringen, landbruket og den mer eller mindre uttalte backup-løsningen om at Norge jo kan kjøpe kvoter og bidra til kutt andre steder, hvis vi ikke klarer det hjemme.

Dagens rapport fra klimautvalget går løs på alle disse tre hellige kyr. Det må drastiske grep til også her. Hvis ikke går ikke regnestykket opp.

Derfor er dagens rapport viktig. Den vil tvinge politikerne til å tenke nytt om klimapolitikken.

Er det noe som ikke har vært mangelvare, er det rapporter, beregninger og analyser. I mengden av hyllemeter å meske seg i for dem som måtte ønske, stikker likevel dagens utredning seg frem.

Tenke nytt

De norske klimamålene har gjerne blitt styrket, men samtidig skjøvet frem i tid. 2020 ble til 2030.

2050-målet om et nullutslippssamfunn er mye mer endelig.

Til nå har vi snakket om prosentvise kutt. Fremover må vi forholde oss til å bli et nullutslippsamfunn.

Vi har snakket om hva som er realistisk å få til i ulike sektorer. Fremover må vi forholde oss til at alle sektorer må havne nær eller lik 0 tonn i utslipp.

Derfor skal vi legge merke til den fundamentale omstillingen i tankegang utvalget bringer til torgs: Klimapolitikken må starte med 0 utslipp i 2050 som premiss. Så må vi regne oss frem dit.

I for lang tid har norsk politikk startet med dagens utslipp på rundt 50 millioner tonn og sett hvor mye er det mulig, eller sannsynlig, å kutte på kort- og mellomlang sikt.

Dette vil det ikke være flertall for, det ville ikke være mulig å høste tilslutning til i befolkningen, kan det innvendes.

Utvalget mener det samme stortingsflertallet som stemte for klimaloven, indirekte må være for hovedlinjene i klimarapporten. Rapporten er en ekspertvurdering av hvordan loven må forstås og følges opp. Klimaloven må være førende for alle andre vedtak, politikerne kan ikke trekke seg nå, er utvalgets viktige pekefinger tilbake.

I 2017 stemte Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og MDG for en klimalov. Det var en milepæl for hvordan Stortinget forpliktet seg ikke bare til målsetting, men også konkret oppfølging og kartlegging av måloppnåelse i klimapolitikken.

Nå minner utvalget om hva det vil kreve. Og at det vil smerte. Også der vi i det lengste har unngått å ta for store kamper.

Landbruket

Norsk landbrukspolitikk skal oppfylle en rekke politiske krav og målsetting. Matproduksjon handler ikke bare om selvforsyning av mat til befolkningen. Det handler om næringspolitikk, bosetting- og distriktspolitikk, statlige overføringer og en rekke andre målsettinger.

Klimakrav til landbruket vil ikke bare handle om elektriske traktorer. Det må bli en diskusjon om mengden rødt kjøtt vi spiser og dermed også produserer. Dermed også hvor den produseres.

Utvalget minner om at dersom norske klimagassutslipp skal kuttes fra ca. 50 millioner tonn til mellom 2,5 millioner og 5 millioner tonn i 2050, må det sees i sammenheng med at landbrukssektoren alene slipper ut 5 millioner tonn i dag. Kutt i klimagassutslipp fra landbruket er rett og slett uunngåelig.

Jordbruket har gjennom jordbruksavtalen og de årlige forhandlingene med staten lagt opp til en egen klimaavtale med flere forpliktelser. Det er ikke nok. Det skjer ikke raskt nok, skal vi tro utvalget.

Ekspertene mener teknologiendringer i jordbruket må skje raskere, produksjonen må legges om og forbrukerne må ta andre valg i den daglige. Grasressurser må utnyttes bedre og produksjonen av rødt kjøtt må ned uten at importen økes tilsvarende.

Det kommer til å påvirke handlekurven vår og hele innretningen av norsk jordbruk. Den debatten vil være ytterst kontroversiell fordi klimamålene kan gå på akkord med de andre målene for jordbrukspolitikken.

Oljenæringen

Fordi olje og gass vil være en del av energimiksen i mange land i lang tid fremover har norske politikere i mange år lent seg på følgende mantra: Oljenæringen skal utvikles, ikke avvikles.

Industrien og politikere har gjort grep som har fått ned utslippene ved norsk oljeproduksjon. Både elektrifisering og karbonfangst vil bidra positivt til Norges klimaregnskap. Men det er ikke nok.

Utvalget vil ha full letepause for å unngå feilinvesteringer og klimamessig gale beslutninger. Oljepolitikken må fornyes betydelig hvis pausen skal opphøre. I tillegg peker de på behov for full stopp i letevirksomhet som ikke er i nærheten av allerede operative felt og en forsikring om ikke tillate utbygging som binder oss til nye utslipp frem mot og forbi 2050.

Utvalget ber helt konkret om at regjeringen utarbeider en strategi for sluttfasen av norsk petroleumsvirksomhet. Dette kan leses som en direkte motstrid mot det mer behagelige og mindre skumle mantraet om å utvikle, ikke avvikle.

Kvoter

Tross alle moralske, prinsipielle og strategiske tanker om at Norge først og fremst må ta klimakuttene «hjemme», har kvotekjøp vært sett på som en nødløsning vi har kunnet gripe til, hvis det trengs.

Utvalget er klare på at dette ikke er en fornuftig strategi. Kvotene vil ikke kunne hjelpe oss.

På sikt vil det være færre kvoter tilgjengelig. Kutte egne utslipp først, er utvalgets mantra. Til næringsliv og politikere. Omstillingen «bør ikke lene seg på strategier som kvotekjøp eller nye teknologier». Kutt, kutt, kutt er mantraet.

Alt i alt er rapporten en kraftig vekker for norsk klimapolitikk for dem som vil ta til seg alvoret. 2050-strategien skal det neste året meisles ut fra en slagkraftig opposisjon og regjeringen selv. Snart begynner så smått arbeidet med nye partiprogram i alle partiene.

Klimadebatten har flyttet seg mye på to tiår. Klimamål er forsterket, kvotemarkedet forbedret. Elbiler er faset inn med virkningsfulle økonomiske virkemidler. Oljefyrene er borte ved hjelp av effektivt forbud. EU-samarbeid og internasjonale rammeavtaler forplikter. Vi vet mer, vi måler mer.

Det er i denne virkeligheten vi også får høre at dette ikke er nok. At debatten må videre også der det smerter. Ingen kuer kan være hellige.

Skulle denne rapporten havne i en skuff, vil det også ha en pris og en konsekvens. De som vil se bort fra hele eller deler av anbefalingene, skylder å lansere alternativ med tilsvarende klimaeffekt.

Et argument som taler mot at denne rapporten kan og ville havne i en skuff, måtte være at alle skuffer allerede er fulle med klimarapporter, så det er rett og slett ikke plass til én til.