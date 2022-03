De hadde ikke noe valg

Dramatikken rundt ansettelsen av ny sentralbanksjef har fortsatt med full styrke denne uken.

Det har lenge vært usikkert om Nato-sjef Jens Stoltenberg realistisk sett kunne avslutte jobben allerede til høsten, og starte opp som sentralbanksjef i Norges Bank i desember.

Torsdag ettermiddag kom svaret; han trekker seg og fortsetter som Nato-sjef på grunn av krigen i Ukraina.

For Finansdepartementet var det viktig å handle raskt, og for all del ikke ende opp i en situasjon som kunne utløse enda mer diskusjon rundt sentralbanksjefjobben.

Kun to alternativer

I realiteten var det bare to alternativer; å kjøre ansettelsesprosessen på nytt eller sette inn den andre reelle kandidaten som nå fungerer i sentralbanksjefjobben; Ida Wolden Bache.

Og selv om det ikke var noe automatikk i at Wolden Bache skulle få jobben, hadde det sett rart ut om man nå hadde kjørt prosessen om igjen.

Da sto de igjen med Ida Wolden Bache.

Finansdepartementet og finansminister Trygve Slagsvold Wedum har vært nøye på å understreke at Wolden Bache var kompetent, men at Jens Stoltenberg også hadde noen egenskaper som gjorde ham enda mer kvalifisert enn motstanderen.

Det har departementet også bekreftet gjennom å sette inn Wolden Bache som sentralbanksjefvikar frem til Stoltenberg etter planen skulle være på plass 1. desember.

Å kjøre prosessen på nytt eller ta betenkningstid rundt hvem som nå skulle fylt rollen ville undergravet den utnevnelsen.

Spesielt situasjon i norsk økonomi

En annen viktig grunn til å handle raskt nå er den spesielle økonomiske situasjonen vi nå står midt oppe i. Det går bra i norsk økonomi, faktisk så bra at regjeringen er redd for overoppheting av økonomien.

Prisene stiger kraftig, og tidligere torsdag annonserte Wolden Bache at styringsrenten skal raskt opp de neste to årene for å stagge prisveksten.

Å ha forutsigbarhet knyttet til hvem som sitter på toppen av Norges Bank i en god periode fremover er viktigere enn noen gang. Å være sentralbanksjef i en renteoppgangsperiode er krevende, ikke minst kan det være upopulært å måtte ta valg som påvirker folks lommebok så kraftig.

Handlet raskt, uten vingling

At Finansdepartementet i dag handlet raskt, og uten vingling, var helt avgjørende for å opprettholde tilliten til Norges Bank i en spesielt krevende rentesettingsperiode.

Da Jens Stoltenberg måtte trekke seg, tok finansministeren det eneste reelle valget – nemlig å utnevne Ida Wolden Bache permanent.