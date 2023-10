Det er høst i luften og høst på bankkontoen. Rentene stiger og ribber norske familier for økonomisk overskudd. Da er det ikke så rart at regjeringen styrker frivilligheten, kor og korps, de kreative møteplassene som tilbyr kort reisevei og lav terskel inn.

Det var i alle fall frivilligheten i årets kulturbudsjett med 415 millioner i momskompensasjon. Hvis det var noen av dem som tok seg råd til å sprette litt champagne, var det vel unt. Men det samme budsjettet hadde også klare tapere, selv om kulturminister Lubna Jaffery (Ap) gjorde sitt beste for å late som om hun ikke hadde gjort harde prioriteringer da budsjettet ble lagt frem.

FØRSTE BUDSJETT: Kulturminister Lubna Jaffery styrker frivilligheten i sitt første kulturbudsjett, men mange store institusjoner må stramme livreima enda mer. Foto: Milana Knezevic / NRK

For taperne var de tunge institusjonene, teatrene, litteraturhusene, konsertstedene, kort sagt de største møteplassene for folk som ønsker å få med seg kulturopplevelser i fellesskap. De driver med forskjellige kunstformer, de konkurrerer ganske ofte om de samme pengene, men nå har de funnet sammen i en felles frustrasjon. De fleste av dem er nemlig fly forbanna på årets statsbudsjett.

En hjertesak for regjeringen Støre var å hjelpe kunstnerne, som har hengt etter lønnsutviklingen i samfunnet i årevis. En stortingsmelding om kunstnernes begredelige økonomi, og hvordan den kunne bli litt mindre begredelig, ble lagt frem før sommeren av tidligere kulturminister Anette Trettebergstuen.

VILLE STYRKE KUNSTNERØKONOMIEN: Tidligere kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) la frem Kunstnermeldingen, der målet var å styrke kunstnernes økonomi. Nå får de større stipender. Foto: Stig Jaarvik

Dette initiativet ble for så vidt fulgt opp i årets budsjett. I et lite land som Norge er det knapt noen kunstnere som kan leve av salg alene. De trenger stipender for å kunne holde skapelsesprosessene i gang. Regjeringen har nå funnet penger til 44 nye kunstnerstipender, og økt summen kunstnerne får utbetalt, så de er bitte litt bedre rustet til å takle prisene som stiger overalt rundt dem.

Men dette er et klassisk eksempel på den ene hånden som gir mens den andre tar. For samtidig som de gir mer penger til kunstnerne, svekker regjeringen noen av kunstnernes viktigste oppdragsgivere.

Litteraturhuset i Oslo, som har vært blant de aller sinteste etter at budsjettet ble lagt frem, honorerer rundt 650 forfattere hvert år. De anslår at de har mistet to millioner i støtte fra staten. Det samme gjør Litteraturhuset i Bergen. For dem er dette en sum tilsvarende nesten hele programbudsjettet, altså pengene som går til å få forfattere opp på scenen og publikum i setene.

VIKTIG OPPDRAGSGIVER: Litteraturhuset i Oslo anslår at de honorerer 650 forfattere hvert eneste år. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / NTB

Samtidig mener kulturministeren at de faktisk støtter de store institusjonene. Og årets kulturbudsjett er det største noen gang. Hvordan henger dette sammen?

La oss ta det fra begynnelsen. De største kulturinstitusjonene ligger for det aller meste under staten. Derfor var de i mange år underlagt Solberg-regjeringens såkalte ABE-kutt.

Dette var kutt som hadde som mål å gjøre offentlig sektor mer effektiv. Måten dette skulle gjøres på, var å tvinge alle mann alle til å redusere driftsbudsjettet hvert eneste år med 0,5 prosent.

Disse kuttene ble pålagt institusjonene uten at det ble tatt hensyn til hva de drev med, eller hvor mye det faktisk var mulig for dem å skjære ned. De var hjertelig forhatt. Opposisjonen lovet at kuttene skulle reverseres, bare de selv kom til makten.

LITTERÆR STORSTUE: Litteraturhuset i Bergen huser blant annet Bergen internasjonale Litteraturfestival. Foto: Siss Vik / NRK

Og jo da, ABE-kuttene ble borte med Støre-regjeringen. Men så fjernet den samme regjeringen den såkalte gaveforsterkningsordningen. Det var strengt tatt verken rart eller overraskende. Gaveforsterkningsordningen var klassisk Høyre-politikk, som premierte de institusjonene som klarte å skaffe seg mange private sponsorer, med en betydelig sum fra staten.

Med andre ord: For hver hundre tusen du fikk fra en lokal bedrift eller en rik onkel, ga Solberg-regjeringen deg inntil 25 prosent av summen i tillegg. Helt til Arbeiderpartiet og Senterpartiet tok over.

Men litteraturhusene og konsertstedene der ute, som i årevis hadde basert budsjettene sine på denne ordningen, mistet et ben å stå på. De ble lovet at de skulle få kompensasjon for pengene de hadde tapt. Det skjedde aldri. Det er derfor de to litteraturhusene, og mange andre kulturinstitusjoner, har fått trangere kår med den nye regjeringen, til tross for løfter om det motsatte.

FELLESARENAER: De statlige kulturinstitusjonene er blant de viktigste møteplassene for folk som vil oppleve kunst og kultur i fellesskap. Her fra «Flukt» på Nationaltheatret. Foto: Nationaltheatret / Erika Hebbert

Oppå dette kommer dyrtiden. Blant de som mumler mindre smigrende ord om regjeringen i disse dager er Norsk teater- og orkesterorganisasjon, som representerer arbeidsgiverne på scenekunstfeltet. Ifølge deres tall får teatrene og orkestrene en økning i tilskudd på 3,6 prosent.

Det er veldig mange penger i kroner og øre. Det er ganske mye mindre når regjeringen regner med en prisvekst på 3,8 prosent og en lønnsvekst på 4,9 prosent i året som kommer. Det er, med andre ord, et netto kutt.

Det er ikke alle som synes det er så synd på de gigantene i norsk kulturliv. Utenfor institusjonene er et stort omland, der skuespillere, kunstnere og musikere lever på en evig underbetalt turné mellom festivaler og små scener. Mange der ville drept for forutsigbarheten det gir å være på statsbudsjettet i det hele tatt.

PROFFE PÅ SCENEN: Det er kostbart når steder som Operaen i Bjørvika må ha lys- og lydteknikere, orkester og sangere eller dansere på jobb hver eneste kveld. Her fra Nasjonalballettens oppsetning av "Nøtteknekkeren". Foto: Erik Berg / Den norske opera og ballett

Men de store institusjonene har også tilsvarende store utgifter. De skal ha lys og lyd og strøm og folk som kan snakke og spille og synge og danse opp på scenen hver eneste kveld. Alt sammen for at du og jeg skal ake oss inn på benkeradene og i noen timer få se noe, høre noe, som skal sette tankene våre på nye baner og helst få hjertet til å slå bitte litt fortere i brystet.

Det må de få til for stadig mindre penger. Men de føler seg kanskje litt ekstra fornærmet av en regjering som later som om det ikke er det som skjer.