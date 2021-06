De bra folka i lille Oslo

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Vi som kommer herfra sier det ikke så ofte, nesten ingen av oss har Oslo-bunad og ingen dialekt å skryte av. Men vi må bare si det nå. Vi er skikkelig glade i denne byen her.

Lille Oslo har vært en veldig ensom liten planet.

Parken like ved der vi bor har de siste helgene hatt besøk av opp mot 3.000 mennesker.

Vi ser dem fra vinduet vårt og hører dem godt hver natt. De er så mye finere enn du tror hvis du bare leser om dem som et tall i avisen.

Det er det litt nervøse paret på sin første date på 18 måneder som sitter med litt avstand på piknikteppet og gløder i solen.

Det er alle slags vennegjenger, en skoleklasse, en lesesirkel, en veldig lattermild gruppe med folk i alle aldre som det ikke er så lett å plassere. Det er et kor som øver ute, for visstnok er korsang noe av det som smitter mest, så da blir det utesang, til glede for blant annet en familie som spiller kub rett ved siden av.

Mennesker trenger mennesker.

Og ved siden av dem flørter treningsfolket mellom hang-upsene, på en benk sitter det et par i 70 åra og holder hverandre i hendene.

Bleke studenter skifter gradvis farge, sporene av ensom hybel fordufter med sommervarmen, og de smiler litt av han med gitaren fordi han spiller jo egentlig ikke så bra, men han spiller da endelig for noen.

Russen spriter hendene nøye før de gir russekort til datteren vår. Smiler vennlig. Litt fulle. Mest av liv. Da vi kom hjem fra en middag litt sent en av disse notoriske lørdagene var det en følelse av Woodstock i lufta.

Byen glødet.

Benken til det gamle paret var inntatt av en jente som sang høyt til jubel fra en venneflokk. En improvisert DJ hadde inntatt toppen av parken, de danset, vilt og fritt. Vi stod der litt på avstand, et par ramlet sammen i en busk, kjente de hverandre fra før, ble de kjent i dag?

Bleke studenter skifter gradvis farge.

Uten skjermen mellom er alt nakent, den todimensjonale verden har blitt tredimensjonal igjen.

Tok de hverandre i hånda for første gang på et år tidlig denne kvelden? Knotet de som vi alle gjør om dagen i møtet med fysiske mennesker? Vi vet ikke, men møttes gjorde de. Alle båndene, hendene, tankene, latteren, alt det menneskelige etter et år hvor det har vært så utrolig lite av det.

Nå møter mennesker mennesker igjen, de beveger seg som vi tror biene gjør, som et folk, en samlet organisme.

Lille Oslo har vært en veldig ensom liten planet. Nå er den full av svermende, slitne pandemikrigere som har gjort så godt de kan skikkelig lenge, og de fleste gjør det fremdeles. Og ja, selvfølgelig er det en del som roter fælt, bråker og ikke passer på smitteregler.

De er så mye finere enn du tror hvis du bare leser om dem som et tall.

Men her vil vi bare snakke litt om de andre. De som er flertallet. Gode gamle folk flest. Som er skikkelig bra folk. Som tar med seg søppelet sitt og holder avstand, men som heldigvis ikke lenger er alene.

Og på tross av alt trøbbelet de skaper, kan man også bli glad av sparkesykler når de befolkes av det litt sjenerte paret på date på vei hjem som endelig har funnet mot og grunn til å holde litt rundt hverandre.

Og visste du at det fortsatt er sånne litt corny låter som «blame it on the boogie» som får folk til å danse?

Vi er skikkelig glade i denne byen her.

Her en dag fikk en kristen predikant god applaus fra grillfolket i parken da han midt i en aura av røyk fra engangsgriller fortalte at Gud vil gi oss et tegn hvis vi bare tror.

Ikke vet vi, men tegnene er overalt: folk flest er bra folk.