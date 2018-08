Dårlig håndverk!

Per Sandberg er kanskje unnskyldt når Forsvarets høgskole holder seg med etterretningseksperter som oberstløytnant Geir Hågen Karlsen.

I sin kronikk «Ville spekulasjoner» gjør Karlsen et stort poeng av at Sandberg driver med fisk og at han derfor selvsagt er helt uinteressant som objekt for iransk etterretning.

Det er helt utenkelig for Karlsen at Sandbergs kjæreste, norsk-iranske Bahareh Letnes, kan være agent for det iranske regimet – det hele er bare ville spekulasjoner, mener han. Karlsen har nemlig lest de årlige rapportene fra vestlige etterretningsorganisasjoner – og iranerne gjør ikke annet enn å operere fra ambassadene sine.

De er dessuten bare interessert i opposisjonelle, Israel, pro-israelere og teknologi.

Ikke bare ambassaden som spionerer

Om Karlsen hadde tatt seg bryet med å lese for eksempel Jerusalem Post ville han kanskje lært ett og annet. Iran er kjent for sitt nettverk av såkalte «illegale» agenter over store deler av kloden.

Illegale er agenter som ikke opererer under diplomatisk dekke, avsondret fra ambassaden – de kan være alt fra forretningsmenn, studenter, journalister til ja, ofte flyktninger – slik som Sandbergs kjæreste.

I 2017 rullet tysk sikkerhetspoliti opp en iransk spionring i landet, blant annet ble en pakistansk ingeniørstudent dømt til fire års fengsel. Et av etterretningsobjektene var SPD-politikeren Reinhold Robbe, som er leder i den tysk-israelske foreningen – og familien hans.

Det viste seg at spionringen blant annet hadde samlet sensitiv informasjon om «easy-to-hit-targets», bygninger og personer, i tilfelle Iran skulle havne i krig med Vesten. Robbe var et antatt mål iranerne skulle likvidere om Israel angrep Iran. I tillegg hadde agentene forsøkt å rekruttere ikke-iranske sjiamuslimer til å utføre terroraksjoner i hele Europa.

Og nei, det er ikke noen diskvalifikasjon som agent at man er en «glamour girl». Hva med Anna Chapman? Christine Keeler? Utrolig? Ja. Utenkelig? Nei.

Topprekruttering i Teheran

Påstanden om at Per Sandberg ville vært uinteressant for iransk etterretning er så dårlig fundert at den faller på sin egen urimelighet. Arne Treholt drev også med fisk store deler av karrieren. Hva så med en norsk statsråd for iranerne – en som aspirer til justisminister? La oss se på noen få punkter som ville gjort Sandberg til en topprekruttering i Teheran:

1) Per Sandberg er medlem av «Israels venner på Stortinget» (i det minste ut fra MIFFs oversikt for 2013-2017) og en velkjent forsvarer av Israel. FrPs stortingsrepresentanter utgjør også den klart største gruppa i denne foreningen – mange av Israels beste venner i Norge er profilerte FrP-ere.

2) Sandberg er et mykt mål. Ja, han er fiskeriminister – sikkerhet sitter åpenbart ikke i ryggraden hans, han forstår ikke at han kan være et mål for utenlandsk etterretning. Alle etterretningstjenester vet utmerket godt at en «hard target», utenriks eller forsvar, er veldig mye vanskeligere å få på kroken.

Sandbergs personlige egenskaper vil være lette å lese for en trent agent – for eksempel da han var i Iran i 2016. Er det så utenkelig at han ble «spottet» da?

3) Sandberg sitter i den norske regjeringen – en av USAs aller mest trofaste allierte. I kraft av sin deltakelse i regjeringskollegiet deltar han på to ukentlige regjeringskonferanser der regjeringsnotater fra alle departementer diskuteres – der alle viktige beslutninger i regjeringen tas.

Når regjeringen diskuterer hva de synes om at Donald Trump har trukket USA fra atomavtalen med Iran, så sitter Sandberg rundt bordet. Når Norges deltakelse i Natos missilforsvar diskuteres, sitter han der. Et missilforsvar som i stor grad skal beskytte USA og Vesten mot angrep fra «røverstater» som Iran og Nord-Korea.

4) Sandberg har vært justisminister. Han har vært sjefen for politiet, beredskapen og – hold deg fast – PST. Han har sittet i Regjeringens sikkerhetsutvalg. Etter eget utsagn kunne Sandberg fortsatt som justisminister om han selv ville. Han likte bedre fisk. Eller er det noe vi ikke vet?

5) Sandberg er nestleder i Fremskrittspartiet. Han kunne fått nesten hvilken som helst statsrådspost om han bare hadde spilt kortene sine riktig. Rekruttering av «nyttige idioter» skjer ikke kun ut fra hvilken posisjon eller hvilket nettverk de har i øyeblikket, men ut fra hvilket potensial de har til å utvikle dette.

Tatt imot med åpne armer

Så hva skal vi konkludere med? Nei, det er på ingen måte sikkert at Sandbergs kjæreste er iransk agent – enten bevisst eller ubevisst. Men det er jo ifølge PST helt sikkert at iranerne har lest av alt på Sandbergs mobil – og der er det svært mye sensitiv informasjon, kanskje også fra tiden som justisminister.

Og jo, selvfølgelig ville iranerne tatt imot Sandberg med åpne armer om de fikk muligheten. Å avskrive det som latterlig fordi Sandberg er fiskeriminister – det er ikke noe annet enn partipolitikk fra Karlsen.

Opp med hånda, alle i Forsvaret som vil ha Per Sandberg som forsvarsminister. I så fall vil nok karma bite oss alle bak.