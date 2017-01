Da Trump møtte pressen

Det var nest siste dag av demokratenes landsmøte i Philadelphia, og Donald Trump stod foran pressekorpset i Doral, Florida. Demokratenes nasjonale komité hadde blitt hacket og amerikansk etterretning mente russerne stod bak. «Russland, hvis dere hører etter,» sa Trump på pressekonferansen dagen før Hillary Clinton aksepterte demokratenes presidentnominasjon. «Jeg håper dere klarer å finne de 30.000 e-postene som har forsvunnet.» Trump snakket om Clintons slettede e-poster og oppfordret russisk etterretning om å gi ham en hjelpende hånd i valgkampen.

Trump fikk i tillegg spørsmål om han ville anse Krim som russisk territorium dersom han vant valget. «Vi kommer til å ta en titt på det,» svarte han. Trumps neste pressekonferanse fant sted først 168 dager senere, kun ni dager før innsettelsen av eiendomsmogulen og den tidligere reality-stjernen som USAs 45. president. Russland stod nok en gang på agendaen.

En oppsiktsvekkende rapport

Kvelden før pressekonferansen i Trump Tower i New York hadde CNN publisert en sak om at både president Barack Obama og etterfølgeren Donald Trump hadde mottatt en etterretningsbriefing som blant annet inneholdt et tosiders sammendrag av en rapport som inneholdt en rekke eksplosive opplysninger om Trump og hans forhold til Russland.

CNN gikk ikke inn på detaljene, men gjorde det klart at en tidligere britisk etterretningsoffiser hevdet at russerne satt på meget komprimerende opplysninger om Trump. Dokumentet det ble referert til i sammendraget hadde blitt sammenstilt under valgkampen på oppdrag for Trumps republikanske og senere demokratiske motstandere. En rekke amerikanske medier hadde sittet på det lenge, men ville ikke publisere noe ettersom de ikke kunne bekrefte de mildt sagt oppsiktsvekkende opplysningene.

Den uortodokse uforutsigbarheten og den konfronterende stilen benyttes nå for å takle kritiske røster og for å forme nyhetsdekningen slik han selv ønsker.

BuzzFeed gjorde det kort tid etter CNN. De argumenterte for at det amerikanske folk hadde rett til å vite hva CNN noe kryptisk refererte til. Det tok ikke lang tid før #GoldenShowers trendet på Twitter.

Trumps påtroppende pressesekretær Sean Spicer åpnet pressekonferansen med å beskrive BuzzFeed og CNN og deres beslutning om å omtale de ubekreftede påstandene som «et trist og patetisk forsøk på å skaffe seg klikk.» Spicer beskrev det som en «politisk heksejakt» som var både «skammelig og uverdig.» Trump startet selv med å prise nyhetsorganisasjonene som ikke hadde gjort som CNN og BuzzFeed – noe som til CNNs forsvar var to vidt forskjellige ting. Trump mente det muligens var noen av etterretningstjenestene som kunne ha stått bak lekkasjen («who knows…») og at dette var noe som kunne skjedd «i Nazi-Tyskland».

Hevnet seg på CNN

Trump kom ikke inn på detaljene i de mye omtalte dokumentene, men snakket om at han alltid forteller folk at de ikke må føle seg for komfortable på hoteller i utlandet. Han snakket om skjulte kameraer som var umulige å finne og gjorde det klart at en av de mest omtalte detaljene i saken umulig kunne stemme. «Er det faktisk noen som tror på den historien?» spurte han retorisk. Han trakk deretter fram sin egen og mye omtalte bakteriefobi som et eksempel på at historien var svada. Tro meg, sa han, til latter fra noen av de fremmøtte.

Han beskrev BuzzFeed som «søppel» («a failing pile of garbage») og la til at han regner med at de nå kommer til å lide konsekvensene av å ha publisert saken. Han fikk deretter et spørsmål fra CNNs Jim Acosta, som i likhet med de andre journalistene prøvde å få Trumps oppmerksomhet. «Ikke deg,» sa Trump til Acosta, en kjent CNN-profil. «Stille», la han til, mens Acosta fortsatt prøvde å argumentere for hvorfor han burde få stille et spørsmål. Trump pekte på en annen journalist og mente CNN-reporteren var frekk. «Ikke vær frekk», gjentok han. «Nei, jeg kommer ikke til å gi deg et spørsmål. Dere er ’fake news’ »sa Trump.

Det er åtte dager igjen til Donald Trump flytter inn i Det hvite hus og pressen sitter fortsatt med mange ubesvarte spørsmål.

USAs påtroppende president ga senere ordet til CNNs Jeremy Diamond, men hadde nok en gang demonstrert hvordan han kan komme til å håndtere kritisk presse i årene som kommer. Ifølge CNNs Acosta hadde Trumps kommende pressesekretær Sean Spicer senere truet ham med at han ville bli kastet ut dersom han prøvde seg på noe lignende igjen. Trumps presseteam hadde samtidig reservert et sete til Trump-vennlige Breitbart News på første rad under pressekonferansen.

Den uforandelige Trump

Trumps første pressekonferanse som USAs nyvalgte president – mer enn to måneder etter valgseieren – demonstrerte nok en gang at Trump ikke kommer til å forandre seg stort. Tonen fra valgkampen og fra @realDonaldTrump på Twitter kan ikke omtales som noe han kun gjorde for å vinne valget. Den uortodokse uforutsigbarheten og den konfronterende stilen benyttes nå for å takle kritiske røster og for å forme nyhetsdekningen slik han selv ønsker.

I onsdagens pressekonferanse omtalte han seg selv i tredje person og gjorde narr av sine tidligere motstandere både på republikansk og demokratisk side som om vi fortsatt står midt i valgkampen. Han gjentok at han ikke har noe som helst med Russland å gjøre, og besvarte spørsmål om han har tenkt til å publisere selvangivelsen for å bevise dette med at det kun er pressen som bryr seg. «Jeg vant», sa han, for å poengtere at velgerne ikke synes den manglende dokumentasjonen er noe viktig.

Det var Trump som kontrollerte formatet mens pressen forgjeves prøvde å rope oppfølgingsspørsmål i munnen på hverandre. Trump-tilhengere som også hadde tatt turen til Trump Tower bidro til kaoset. Han medgikk på et tidspunkt at det nok var russerne som stod bak hackingen under valgkampen («Jeg tror det var Russland»), men sa senere at det muligens «kan ha vært andre også».

Hovedtemaet for pressekonferansen var hva Trump har valgt å gjøre med selskapet og businessvirksomheten nå som han flytter inn i Det hvite hus. Det blir sønnene Donald jr. og Eric som tar over ledelsen av Trump Organization mens faren er president. Han gjorde det imidlertid klart at han kommer til å ta tilbake styringen etter ledelsen av landet. «Jeg håper jeg kommer tilbake og sier ’bra jobba’ etter åtte år», sa Trump. «Dersom de gjør en dårlig jobb kommer jeg til å si ’You’re fired’», avsluttet han – den tidligere «The Apprentice»-sjefens mest kjente signaturlinje inntil 2016s «Make America Great Again».

Det er åtte dager igjen til Donald Trump flytter inn i Det hvite hus og pressen sitter fortsatt med mange ubesvarte spørsmål. Det er bare å feste setebeltene.

