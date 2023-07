Det var det andre klikket som gjorde det.

Det første klikket, for å si det på den måten, kom da jeg begynte å følge med på den omhyggelige markedsføringen av sommerens «Barbie»-film, som har premiere kommende fredag. Den voksne journalisten i meg satte pris på de innforståtte blunkene fra regissør og manusforfatter Greta Gerwig.

I traileren kunne vi se hvordan Barbie, spilt av Margot Robbie, står på tå også etter at hun går ut av de høyhælte skoene sine. Hun er tilsynelatende ikke i stand til å sette hælen på bakken. Sånne ting får kvinner over hele verden, som både lekte med barbiedukker og kjenner godt til kritikken om at de representerer en gammeldags type femininitet, til å fnise.

MIN BARNDOMS DUKKE: Margot Robbie i klær som er en kopi av antrekket til "Day-to-Night-Barbie". Foto: AP

Men så dukket Margot Robbie opp på den røde løperen i en rosa drakt, med hvite og rosa sko og en hvit hatt med prikkete rosa bånd rundt. Og da kilte det i magen og ikke i hjernen.

Robbies antrekk var nemlig en tro kopi av den såkalt Day-to-Night-Barbie, som kom midt på åttitallet. Denne dukken var en sann datter av åttitallet. Drakten var passe for styrerommet, men kunne også med enkle grep gjøres om til en partykjole med stort skjørt.

Og jeg hadde den barbiedukken. Bildet av Robbie satte meg med et smell tilbake til pikerommet. Jeg husket den hvite plasthatten som lå og slang. Skoene som jeg aldri fant mer enn én av når det gjaldt. Smellet i den lille kofferten når jeg lukket den. Det var det andre klikket. Plutselig var både femåringen og 42-åringen dypt engasjert i Barbie-filmen.

RADARPAR: Ryan Gosling spiller Ken og Margot Robbie spiller Barbie i den nye filmen. Foto: Courtesy Warner Bros. Pictures

Så langt tyder dermed alt på at «Barbie» klarer å bevege seg på to spor samtidig. Det er det da også helt nødvendig at den får til. En film om Barbie som ville vært som en barnelek, uironisk og salgsfremmende, ville bare vært tåpelig. Det er for mye relevant kontekst rundt fenomenet Barbie som må med, det har vært for mye debatt og kontroverser, for mange meninger, til at en filmskaper kan late som om dette ikke finnes.

Samtidig kunne Gerwig heller ikke laget en film som var for distansert, uten barneblikket, uten den jentete lengselen etter forskjellige antrekk og effekter til barbiedukken, uten fryden over å få dem til jul.

TALTE TIL NOE DYPT: Greta Gerwig, Oscar-nominert regissør og manusforfatter, fant ut at hun kunne gjøre en "Barbie"-film til noe personlig. Foto: AP

Å latterliggjøre Barbie, med sine tallerkenstore øyne og sivsmale midje, er bare dumt. Det er dumt fordi det er for lett. Det er ikke interessant. Samtidig må en seriøs filmskaper klare å ta inn i konseptet sitt at latterliggjøringen har vært der, og at «barbiedukke» har vært et skjellsord nesten like lenge som det har vært en leke.

Den første barbiedukken kom på markedet i 1959. Hun som stod bak, Ruth Handler, hadde grunnlagt leketøysselskapet Mattel sammen med ektemannen sin, og kalte den nye dukken opp etter sin egen datter.

Det nye, og kontroversielle, var at det var en voksen dukke for små jenter. Den første reklamefilmen oppfordret jenter til å forestille seg at de selv var Barbie, frem til dagen de selv ble voksne.

DEN ALLER FØRSTE: Da Barbie ble lansert i 1959, var det kontroversielt at småjenter skulle leke med dukker som hadde voksne former. Foto: AFP

Barbie hadde pupper og hofter, og ble umiddelbart kritisert for å være for seksualisert. Men småjenter elsket henne. I motsetning til andre dukker, som forestilte babyer eller barn, kunne lengsler og drømmer om voksenlivet projiseres inn i Barbie. Mattel så tidlig behovet for å la Barbie leve ut mange forskjellige drømmer. Astronaut-Barbie kom for eksempel allerede i 1965.

Men selv om Barbie tidlig gikk inn i yrkeslivet, var det ulike klær og stiler som vakte det største engasjementet, og som først og fremst drev salget.

Barbie-fenomenet har gjennom årene blitt beskyldt for å være konsumeristisk og overfladisk. Mange har ment at dukkene har vært ødeleggende for jenters selvbilde, fordi de representerer et uoppnåelig skjønnhetsideal.

TIDLIG UTE I ROMMET: Barbie ble astronaut allerede i 1965, og fikk romfarerutgaver både på åtti- og nittitallet. Foto: Ap

Alt dette var en nøtt for Mattel, som holder hardt på Barbie-rettighetene sine, da det ble snakk om å lage en Barbie-film. Det var Margot Robbie som først var knyttet til prosjektet, og det var hun som nærmet seg Gerwig, den Oscar-nominerte regissøren bak «Lady Bird» og «Little Women». Gerwig var vidunderbarnet som sprang ut av indiefilmen og mumblecoretrenden på midten av 2000-tallet.

Sammen med sin nåværende ektemann, Noah Baumbach, en annen særegen og kritikerrost indieregissør, stod hun bak den bittersøte dramakomedien «Frances Ha». Hun sa ja til Barbie-prosjektet fordi hun innså at det talte til noe dypt i henne, og fikk Baumbach til å bli med på manussiden.

Først forlangte Mattel å få se manuset ekteparet jobbet med. Da fikk leketøysgigantens representant, Robbie Brenner, en skarp beskjed av agenten til regissørekteparet. «Er du gal?», skal han ha sagt. «Du skulle kommet inn på dette kontoret og takket meg da Greta og Noah sa ja til å skrive en jævla Barbie-film».

ETTERTRAKTET PAR: Greta Gerwig og Noah Baumbach stod bak den bittersøte dramakomedien "Frances Ha", som ble en suksess i 2012. Nå har de samarbeidet om manuset til "Barbie". Foto: Ap

Resultatet har blitt en film der Barbie, mens hun fester med en gruppe andre levende barbiedukker, plutselig kan stoppe opp og si: «Tenker dere noen gang på døden?»

Folk blir gamle og dør. Men Barbie er ung bestandig.

Barn blir nemlig voksne. Folk blir gamle og dør. Men Barbie er ung bestandig. Og fordi hun er det, har hun kunnet fange opp jenters håp og frustrasjoner i tiår etter tiår. Og derfor kan reaksjonene på det småjenter driver med, hva de er opptatt av og hva de voksne mener de heller burde vært opptatt av, tre frem gjennom Barbie-fenomenet. Det skulle jo bare mangle at det ble en film.