Brochmanns myter

Gaute Brochmann skriver i en kronikk på NRK Ytring at han vil rive ned noen myter om pedagogisk skjermbruk i skolen. Det gjør han ikke.

I stedet bygger han opp en myte om elever i barneskolen som digitale prøvekaniner. Den baserer han på selektiv lesing av forskning og en virkelighetsforståelse som er fri for nyanser av noe slag.

Brochmann viser altså til forskning i sin kronikk. Det er oppsiktsvekkende hva han får ut av den. En evaluering av et pilotprosjekt med iPad i fire skoler, sammenfatter han som at «unger syns det er gøy med nettbrett».

Andre som leser rapporten vil blant annet finne at nettbrettene har hjulpet elevene til å strukturere skolearbeidet og lærerne til å legge til rette for tilpasset opplæring, og at elevene skrev lengre tekster enn før i norsk og fremmedspråk. Brochmann viser videre til PISA-resultater, og en graf fra 2012 som heter noe med «digital» og hvor piler peker nedover.

Mitt inntrykk er at de fleste bruker skjerm i kortere økter, og at de faktisk også løper og leker og snakker med hverandre.

Det er uklart hvilken sammenheng grafen har med norsk skolevirkelighet og hans eget resonnement. Det er også uklart hvorfor han ikke har konsultert PISA-rapportene fra 2015 eller 2018. Skolens digitale tilstand har endret seg mye på åtte år.

Videre har han lest et sammendrag av funn fra det store leseforskningsprosjektet Cost e-read, og fått med seg at leseforståelsen ved lesing av lengre tekster er dårligere på skjerm enn på papir. Dette er ett av flere punkter i en balansert rapport der digital og papir begge tilkjennes gode egenskaper.

Endelig viser Brochmann til at Ludvigsen-utvalgets rapport ikke nevner digitale læremidler, og tolker det som at utvalget ikke ønsker det. Faktum er at utvalget knapt berørte spørsmålet om læremidler i det hele tatt. Brochmanns selektive lesing av forskningen er ikke i tråd med en kunnskapsbasert debatt, men egner seg godt til ny mytebygging.

Når det gjelder hvem som målbærer de påståtte mytene, blir Brochmann vag og konspiratorisk. Han skriver i passiv form, kaller dem bare Guri Melbys meningsfeller, og ministeren må ta støyten for dem alle.

Han bygger opp en myte om elever i barneskolen som digitale prøvekaniner.

Hun og de argumenterer, ifølge Brochmann, ut fra kunnskapsløshet og «flere tiårs akkumulert prestisje» i sitt forsvar av datasatsingen i skolen. (Forskningen Melby viste til i nyhetssaken Brochmann lenker til, var for øvrig kartleggingsundersøkelsen Monitor som Sintef utførte for Utdanningsdirektoratet i 2019, og som fant at digitale nettbrett i skolen blir opplevd som mindre distraherende nå enn for noen få år siden).

Brochmann har selv latt seg informere av «eksperter fra IT-bransjen og lærere ved tekniske høyskoler». Greit nok. De etterlyste ifølge Brochmann mindre skjermbruk, men visste de egentlig hvor mye skjermene brukes i barneskolen? Så vidt meg bekjent har vi ingen systematisk kunnskap om dette. Og ekspertene man må spørre for i det minste å få et slags inntrykk, bør vel være lærere?

Når noen hevder at «all tilgjengelig kunnskap» støtter ens eget syn, er det grunn til å være skeptisk.

Mitt inntrykk, basert på samtaler med barneskolelærere og foreldre jeg kjenner, er at de fleste bruker skjerm i kortere økter gjennom dagen, og at de faktisk også løper og leker og snakker med hverandre.

Det er uheldig og kanskje kritikkverdig at vi ikke har undersøkt dette skikkelig, men det er ingen unnskyldning for å late som om man vet at bruken må reduseres.

Om det er Brochmanns ekspertpanel eller ham selv som har kommet opp med myten om at mange barn stirrer på iPaden fem timer hver dag på skolen, skal være usagt. Men Brochmann bringer den videre udokumentert, som den myten den er.

Brochmanns selektive lesing av forskningen egner seg godt til ny mytebygging.

Brochmann maler med brei pensel. Når noen hevder at «all tilgjengelig kunnskap» støtter ens eget syn, er det grunn til å være skeptisk.

Det jeg vil slutte meg til er Brochmanns oppfordring om å basere framtidig debatt på kunnskap.

Jeg vil oppfordre ham til å begynne med seg selv.

Les kronikken: