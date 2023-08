Brannfakkel inn i valgkampen

Når statsministerens topptunge følge reiser til Nord-Norge for å ha pressekonferanse, er det vanligvis for å servere en lettfordøyelig gladnyhet.

Men de kunne knapt valgt en mer komplisert sak enn Melkøya å innlede valgkampen med.

Ikke bare splitter saken folk, landsdeler og partier. Til og med regjeringa selv er splittet etter at Sps landsmøte i vår sa nei til elektrifisering.

Melkøya er kroneksempelet på uforenelige mål og kryssende hensyn.

Jonas Gahr Støre kalte dette en stor dag for Finnmark. Paradoksalt nok vil vedtaket kunne feires som en klimaseier og et industriløft i mange miljøer, men i nord er det stort sett bare i Hammerfest at nyheten blir entydig godt mottatt.

Les også: Finnmarkingene sier nei til elektrifisering: – Må utrede flere alternativ

Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Terje Lien Aasland (Ap) valgte ikke minste motstands vei når de la pressekonferanse om elektrifisering av Melkøya til Finnmark en måned før valget. Vurderinga deres må være at alternativet med å ikke gjøre noe er verre. Foto: Mads Rønning

Senterpartiet i brann

Den store frykten er at elektrifiseringa av Melkøya skal tømme Nord-Norge for kraft.

Og mens Støre og Vedum har finpusset på talepunktene til pressekonferansen, har lokale Sp-topper truet med utmeldelser og nær tømt Nord-Norge for kraftuttrykk.

Før Vedum og Støre hadde fått sagt et eneste ord, hadde leder i Senterungdommen, Andrine Hanssen-Seppola, krevd at regjeringa skulle snu, ellers må Senterpartiet vurdere regjeringsdeltakelsen.

Hvorfor så betent?

På hjørnesteinsbedriften Melkøya utenfor Hammerfest blir gass fra Snøhvit-feltet mottatt og behandlet.

Anlegget som driftes av Equinor, forsyner et Europa som er umettelig på energi med norsk naturgass.

Baksiden av medaljen er at anlegget drives av gasskraftverk, og er et av Norges største utslippspunkt for CO₂.

Løsningen har derfor vært at Melkøya skal elektrifiseres med strøm fra land. Prislappen ligger på i overkant av 13 milliarder kroner, og har vært en viktig forutsetning for at Norge skal nå klimamålene innen 2030.

Når det likevel ikke er en gladsak, men møtes med overskrifter som «lettlurte nordlendinger», «symbolpolitikk på sitt verste», «fullstendig galskap» og «regjeringens plan for avfolking av Finnmark», skyldes det flere forhold.

Vinden har snudd

Der det lenge var lite debatt om elektrifisering av sokkelen, har skepsisen vokst fram både i befolkningen og i mange partier. Det skyldes åpenbart de økte strømprisene som har gjort oss oppmerksomme på strømmens verdi.

Saken har vært en het potet i flere partier, og i Nord-Norge er man generelt mest negative til å elektrifisere Melkøya.

Les også: Stortinget ber regjeringa vurdere alternativ til elektrifisering

I utgangspunktet er elektrifisering et kompromiss på leirføtter. De som ønsker fortsatt oljeutvinning, mener nok innerst inne at det er ressurssløsing å bruke krefter på å elektrifisere en sokkel som svømmer i energi.

De som ønsker å avvikle oljenæringen fortest mulig, mener dette er å grønnvaske og forlenge oljenæringens levetid. Kompromisser om klima er sjelden perfekte.

Nord-Norge har et kraftproblem

I hele Finnmark er det prekær kraftmangel og et svært dårlig strømnett. Mange bedrifter, eksempelvis innen fiskeindustrien, har allerede fått nei til å koble seg på strømnettet.

Derfor frykter man at strøm til Melkøya vil sluke en svært stor del av krafta i nord. Noe som vil gjøre det enda verre for andre næringer i regionen.

Les også: Ap-ordførere med krav til regjeringens Melkøya-plan: – Må ikke gå ut over andre prosjekter

I tillegg er man redd for å få dyrere strøm, såkalte «søringpriser».

Forurenser skal betale

En annen kritikk handler om at politikerne legger seg langflat for Equinor. De mener at Equinor burde pålegges å rense klimagassutslippene eller å ta regninga selv.

Innvendingen er at karbonfangst vil være uforholdsmessig dyrt, nær en tredobling av kostnaden.

Les også: Kraftige reaksjonar på regjeringas kraftpakke i Finnmark: – Det her er skakande

Derfor gjør de det likevel

Når regjeringa likevel «plager seg selv» med Melkøya, er det fordi de knapt har noe valg.

Klimamålene er viktigst

Å si nei til elektrifisering av Melkøya vil i praksis være å abdisere fra Norges klimamål. Nå vil mange innvende at Norge uansett er langt unna å nå sine klimamål innen 2030, men dette er det klart største enkeltstående klimatiltaket.

Det vil også være et svært krevende signal å sende til oljebransjen, som har fått klare krav om å kutte sine klimautslipp.

Det egentlige problemet

Regjeringa vil innvende at kraft til Melkøya bare er et symptom på utfordringene i nord. Det egentlige problemet er mangel på kraft og dårlig kapasitet på kraftnettet.

Derfor er det mer framtidsrettet å ruste opp kraftlinjene, og bygge opp ny fornybar kraft.

Les også: Kort vei fra eventyr til luftslott

Dette har også lenge vært et krav fra næringsliv og politikere i nord.

Kan pillen sukres?

Derfor prøver regjeringa seg med en eventyraktig pose og sekk-løsning. Melkøya skal elektrifiseres, men kravet er at det ikke skal skje på bekostning av annet næringsliv.

Det er lettere sagt enn gjort. Kritikerne vil si nær umulig.

Å bygge ut kraftlinjer og ny fornybar kraft er ikke gjort på et blunk, ei heller på noen år. Sannsynligvis ryker alt av mål og tidsfrister, både klimamål og kraftambisjonene.

I lys av Fosen-saken kan man bare tenke seg utfordringene knyttet til reindriftsinteresser når vindkraft og kraftlinjer skal bygges ut.

Når man likevel gjør dette, er vurderinga at alternativet med å ikke gjøre noe, er verre. Ingen kan ta fra olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) den entusiastiske troen på et det umulige er mulig, bare man vil hardt nok.

I kraftpolitikken er det generelt mye lettere å peke på problemene enn på løsningene.

Regjeringa har lenge blitt beskyldt for å trekke bena etter seg i vanskelige saker. Mye vil bli sagt om dagens vedtak på Melkøya, men unnvikende og lite handlekraftig er ikke blant dem.

Og det er saktens noe.