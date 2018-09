Avtalen mellom Storbritannia og EU er snart på plass, men den endelige brexit-prøven gjenstår. Avtalen må ratifiseres i det britiske underhuset og nå er Boris Johnson for alvor tilbake i manesjen og vil gjøre det han kan for at det ikke skal skje.

Tiden har gått raskt fra den 23. juni 2016 da britene stemte for å forlate EU og fram til det nå ser ut til at en avtale mellom EU og Storbritannia er på trappene. Nylig gikk EUs forhandlingsleder Michel Barnier ut og bekreftet at det er sannsynlig at en avtale er på plass innen få uker.

Boris vender tilbake

Storbritannia forlater riktignok ikke EU før klokken 23.00 den 29. mars neste år, men det er viktig å få på plass avtalen mellom forhandlingsdelegasjonene til de to partene i god tid før det. Avtalen som fremforhandles skal nemlig ratifiseres av det europeiske parlamentet, av Det europeiske råd og i det britiske underhuset.

Ifølge Boris Johnson har britene satt en selvmords-vest på sin egen grunnlov.

Og det er med hensyn til sistnevnte at Boris Johnson nå har kommet tilbake i brexit-manesjen, denne gangen i sin tidligere jobb som kommentator i EU-kritiske The Telegraph. Johnson, som også sitter i underhuset, har dominert den britiske debatten siden forrige uke da han skrev at statsminister Theresa Mays såkalte Chequers-avtale for det fremtidige forholdet til EU vil føre til at EU i praksis vinner brexit-forhandlingene.

Johnson: Avtalen strider mot grunnloven

Det var den samme avtalen som gjorde at Johnson sammen med daværende brexit-minister David Davies valgte å forlate sine respektive poster i sommer. Chequers-avtalen baner vei for en «myk» brexit der Storbritannia langt på vei holder seg innenfor EUs marked og regelverk.

Ifølge Johnson har brexit-forhandlingene utviklet seg til en øvelse der britene har satt en selvmords-vest på sin egen grunnlov for så å gi detonatoren til Michel Barnier. Om en legger til side retorikken er Johnsons poeng absolutt ikke helt søkt. Selv om britenes mantra om at brexit betyr brexit hele tiden har vært noe uklart, ser det ut til at avtalen som vil sluttføres i november ligner mer på noe EU ønsker seg enn det som opprinnelig var britenes mål, nemlig å hente hjem sin suverenitet og gi mer makt til det britiske parlamentet.

Storbritannia forlater ikke EU før 29. mars neste år, men det er viktig å få på plass avtalen.

EU: Nærmer seg en avtale

Om vi ser til Brussel går det altså nokså godt med brexit-forhandlingene til tross for at få på kontinentet syntes at brexit var noen god idé i utgangspunktet. Michel Barnier har vært hyllet for sin innsats og evne til å holde EU samlet i brexit-forhandlingene. Derfor er også Barnier en het potet når EU snart skal skifte ut en av sine presidenter, kommisjonspresident Jean-Claude Juncker.

Det var heller neppe tilfeldig at Barnier denne uken valgte å si høyt at det nærmer seg en avtale mellom Theresa Mays regjering og EU. Den franske forhandlingslederen har fått med seg Boris Johnsons tilbakevending og ønsker å ha størst mulig innflytelse også på den britiske debatten om avtalen og ratifiseringsprosessen.

Ved å berømme den britiske regjeringen og bekrefte at det går mot en avtale slik som planlagt, ønsker Barnier å gi Theresa May gode kort til hun skal reise hjem for å få avtalen ratifisert.

Om vi ser til Brussel går det altså nokså godt med Brexit-forhandlingene.

Mays splittede parti

Når den tiden kommer, er det i hennes egne rekker i det konservative partiet at striden står. Hvordan skal hun klare å overbevise et tilstrekkelig antall av sine partimedlemmer om at hennes avtale er en god avtale for Storbritannia? Partiet hennes, akkurat som befolkningen for øvrig, er delt på midten i brexit-spørsmålet.

Med Boris Johnson tilbake som en klar stemme og symbolsk leder for de såkalte ‘brexit hardliners’, virker nyhetene om at en avtale snart er på plass i Brussel kun som et aldri så lite steg i retning av at brexit ender med en avtale mellom EU og Storbritannia.

Det er altså nok en maktkamp i det konservative partiet som kommer til å bli avgjørende for hvorvidt britene forlater EU med eller uten en avtale den 29. mars 2019. Akkurat slik det var da David Cameron i sin tid sikret sin posisjon ved å love en folkeavstemning om EU-medlemskapet.

Det er maktkampen i det konservative partiet som kommer til å bli avgjørende.

Partiets historie tatt i betraktning er det slett ikke sikkert at Theresa May, og EUs forhandlere for den saks skyld, har lyktes med å unngå hennes og mange andres største frykt: et no-deal brexit.

Boris Johnson, som har gjentatt flere ganger at et slik scenario ikke nødvendigvis er noe problem for Storbritannia, kommer til å spille en sentral rolle når ratifiseringsprosessen starter.