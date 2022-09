Bonusfamilier i lovløst terreng

Bonusfamilier er den raskest voksende familieenheten i Norge i dag. Det innebærer at bonusforeldrenes rolle blir viktigere og viktigere for å ivareta barn som lever i bonusfamilier.

Ikke sjelden spiller faktisk bonusforeldre en viktigere rolle i barnets liv enn de biologiske foreldrene, som kan være fraværende av ulike årsaker.

I dag har biologiske foreldre som nesten aldri møter barnet sitt en større «rett» til barnet enn en bonusforelder, selv når bonusforeldrene er den som i hverdagen faktisk oppdrar og ivaretar barnet – både praktisk og emosjonelt. Dette mener jeg er absurd.

Det et skrikende behov for lover og regler i tråd med tiden.

Mangel på rettsvern for barn som lever i bonusfamilier, er høyst sannsynlig heller ikke i tråd med prinsippet om «barnets beste». Dette er hjemlet i grunnloven § 104 annet ledd og også i barnekonvensjonen.

At bonusforholdene ikke er anerkjent ved norsk lov, innebærer at bonusforeldre i dag ikke har noen plikt til å følge opp barnet i hverdagen.

Det er derfor på høy tid å lovfeste barns rett til omsorg fra bonusforeldre.

Det er åpenbart at bonusforeldre som er lite engasjerte, fraværende i ivaretakelsen av bonusbarnet og likegyldig i forhold til barnets behov, ikke ivaretar hensynet til barnets beste når barnet oppholder seg i hjemmet deres.

Stortinget må tilpasse lovverket i tråd med at familiebildet er endret, og synliggjøre bonusforeldres ansvar for barnet.

Det er viktig at både Barne- og familiedepartementet og Stortinget nå undersøker nærmere hvilken juridisk status bonusforeldre bør ha, og hvilke formelle rettigheter som må være på plass for å løse spørsmål, utfordringer og vanskeligheter som dukker opp hos bonusbarn i dagliglivet.

Bonusforeldre har i dag ikke noen plikt til å følge opp barnet.

Internasjonal forskning viser at barn som lever i bonusfamilier generelt klarer seg dårligere enn barn som vokser opp i den tradisjonelle kjernefamilien.

Barna faller oftere ut av utdanningsløp, debuterer tidligere seksuelt, kommer oftere på kant med loven og sliter mer med psykiske problemer og utfordringer knyttet til adferd, enn barn som vokser opp i kjernefamilier.

Verken den nye barnevernsreformen som trådte i kraft i januar 2022, barneloven eller den nye barnevernsloven som Stortinget nå har vedtatt, nevner bonusforholdene med ett eneste ord.

De fleste land i Europa (bla. Italia, Frankrike, Tyskland, Danmark, Polen og Nederland) anerkjenner bonusforholdene, og har tilpasset reglene om foreldremyndighet, slik at loven er i tråd med nye former for familieliv. Bonusforeldre ansvarliggjøres overfor bonusbarnet for å sikre at barnet får den omsorg de trenger i bonushjemmet.

Nederland har for eksempel gått langt i å pålegge bonusforeldre juridiske forpliktelser overfor bonusbarnet. De juridiske forpliktelsene til bonusforeldrene i Nederland, ligger nært opp til de forpliktelsene biologiske foreldre i Norge har i dag.

Bonusforeldrenes rolle blir viktigere og viktigere.

For å ivareta barn som lever i bonusfamilier, er det på tide at Stortinget så snart som mulig lovfester en plikt for bonusforeldre til å ivareta bonusbarnet både praktisk, emosjonelt og økonomisk, når barnet befinner seg i bonushjemmet.

Vi må også åpne for at bonusforeldre kan få partsrettigheter i saker som gjelder bonusbarnet, under nærmere bestemte vilkår.

Spesielt viktig er det at bonusforeldre får rett til innsyn i dokumenter som gjelder barnet, slik som opplysninger fra barnehage, skole og helseopplysninger.

Det må også åpnes for at bonusforeldre kan gis rett til samvær med bonusbarnet ved brudd med partneren, og kan gjøres til part etter barnevernsloven, for å ivareta prinsippet om barnets beste.

I dag har biologiske foreldre som nesten aldri møter barnet sitt en større «rett» til barnet.

Videre må bonusfamilier få lik rett til trygdeytelser som kjernefamilien. Bonusforeldre må ha rett til å være hjemme med sykt bonusbarn, og kunne søke omsorgslønn.

Bonusfamilier har ikke rett til disse ytelsene i dag.

Alt i alt er det et skrikende behov for lover og regler i tråd med tiden vi lever i. Myndighetene må sikre at prinsippet om barnets beste også blir ivaretatt i bonusfamiliene.

Det er først når vi anerkjenner bonusfamilien på lik linje med andre familieenheter, at bonusbarns behov for oppfølging og trygghet blir ivaretatt.