Bompengepartiet Frp

De siste ukene har det vært store demonstrasjoner mot bompenger i Stavanger og Sandnes. Folk flest betaler nå en høy pris for at Frp, Høyre og Arbeiderpartiet i årevis har neglisjert behovet for velfungerende kollektivsystem.

Lokalpolitikerne i store, norske byer må derfor gjøre enorme investeringer på kort tid. Da tyr man til bompenger, helt i tråd med anbefalingene fra myndighetene. Avtroppende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen påstår at de heller kunne ha omprioritert på kommunebudsjettet. Da er det fristende å spørre: Hva er det Solvik-Olsen mener at kommunene kunne ha kuttet? Sykehjemsplasser, nye skoler eller barnehager?

Miljøpartiet De Grønne vil at staten skal ta 80 prosent av regningen for det kollektivløftet som nå må til, ikke bare halvparten, som Frp, Høyre og Venstre tilbyr. Det ville ha ført til raskere utbygging av busstilbud, sykkelveier og gangfelt, og gitt lavere bompenger for folk i og rundt byene.

I stedet for rådyre luksusveier kunne regjeringen også ha klart seg med både mindre brede veier og dermed mindre bompenger. I Oslo har Frp, Høyre og Venstre, med god drahjelp fra Arbeiderpartiet, presset gjennom en svindyr utbygging av E18 utenfor Oslo. Prislappen blir på svimlende 40 milliarder kroner, og gir et bompengesjokk på opptil 150–160 kroner dagen for folk som kjører mellom Oslo og Akershus. Større vei betyr ikke mindre, men mer trafikk og kø, som bevist i København. Så hva er egentlig poenget?

Miljøpartiet De Grønne er mot bompenger for å finansiere gigantiske luksusveier, og for bompenger der de betaler for sårt etterlengtede, fungerende kollektivtilbud og fører til mindre trafikk og eksos i områder der det bor mye folk. Vi kan ikke ha byer der bilavhengighet fører til at folk blir syke av dårlig luft og barn må holde seg innendørs om vinteren. Vi kan ikke fortsette å sette hensynet til bilen foran menneskene, og det må være slutt på å prioritere eksos og klimagassutslipp foran helsa til folk og til planeten vi bor på.

Prioriterer vi biler, slik Frp vil, går det hardest ut over dem som har minst. I Oslo overlapper områdene med høyest luftforurensing og høyest barnefattigdom. De fattigste kan ikke bare flytte. De med dårligst råd har ikke råd til egen bil, og det er faktisk de med dårlig råd som sykler mest. Et velfungerende og billig kollektivtilbud er sosialt utjevnende. I tillegg vil MDG sette ned skatten på de laveste inntektene. Vårt mål er å redusere kollektivprisene med 20 prosent over hele landet, mens regjeringen har økt momsen på kollektivtransport år etter år.

I Oslo, der Miljøpartiet De Grønne har sittet ved makten siden 2015, har antallet kollektivavganger økt med 4000 i uka. For første gang er det flere kollektivreiser enn bilreiser i Oslo! I Oslo kan du få støtte til å installere elbilladere i borettslaget, og vi har sørget for å holde bomprisene for elbil nede.

Målet er å sørge for at det er enklest og billigst å velge miljøvennlig, og å holde kostnadene nede for dem med dårlig råd. Målet kan ikke være å overlesse folk med bompengeringer der de ikke trengs.

Dersom Frp virkelig vil at folk flest skal slippe å betale bompenger, har de mye å lære av MDG.