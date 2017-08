Blotterkultur på internett

Lene Wikander er spaltist i Ytring, på radio og nett.

På internett eksisterer en blotterkultur som i svært liten grad problematiseres i samfunnsdebatten. Det er et samfunnsproblem.

Du kan ikke være kvinne i Norge i dag og aktiv på internett uten å ha fått dem: Bilder av erigerte peniser til fremmede menn. Norske menn viser uoppfordret frem kjønnsorganene sine til kvinner som ikke har bedt om å få se dem. På internett eksisterer altså en blotterkultur som i svært liten grad problematiseres i samfunnsdebatten. Det er et samfunnsproblem.

Mannen er det evige seksuelle subjektet, kvinnen objektet.

Nå vil kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen legge frem en digital strategi for skolen som skal ta opp blant annet denne problematikken. Isaksen sier til NRK at han syns det er absurd at mange unge kvinner mottar bilder av peniser uten å ønske det.

Det syns ikke jeg. Jeg syns det er veldig bra at virtuell kunnskap rundt kropp, kjønn, integritet og seksualitet nå skal styrkes i skolen, men jeg syns altså ikke det er like absurd som Isaksen at menn sender slike bilder til kvinner i Norge i dag. Snarere syns jeg vel det er ganske logisk.

Voldtektskultur

Menn er oppdratt til å uttrykke sin seksualitet mer pågående og aggressivt enn kvinner. Vi hører aldri om menn som klager over at de får bilder av kvinnelige kjønnsorgan som første melding på internetts sjekkesider. Det skyldes selvfølgelig at vi lever i en kjønnskultur der kvinnekroppen i stor grad presenteres som fritt vilt for konsumering. Mannen er det evige seksuelle subjektet, kvinnen objektet.

Ved å sende kvinner slike bilder, viser menn at de føler seg berettiget til kvinners respons på sitt ego og sine behov. Kvinner er opplært til å verne om sin seksualitet som noe «dyrebart» som kan «fratas» dem, mens menn læres opp til å bruke seksualiteten sin, være stolt av den og altså vise den frem. Begge deler er grobunn for det vi i dag kaller voldtektskultur.

Når man opplever at erigerte penis nummer 200 tikker inn i innboksen uten at man har bedt om det, oppleves det derfor i beste fall som latterlig, i verste fall som et overgrep.

Voldtekstkultur er ikke bare mannskultur, det er også kvinnekultur.

Forrige uke kunne NRK Sørlandet fortelle om den 29 år gamle ungdomsskolelæreren Silje Gabrielsen fra Grimstad. Hun har fått tilsendt nær 200 penisbilder fra menn på internett. Det ga henne ideen til kunstprosjektet hun nå jobber med der hun broderer disse penisbildene på blomsterstoff.

Bildene er så vulgære og mandige. Men når man broderer det på for eksempel et blomsterstoff blir det ikke så mandig lenger, sier hun til NRK.

Bare innpakningen er ny

Og her er vi vel ved sakens kjerne. Når det er allment akseptert at mandig er synonymt med vulgært og feminint med noe forfinet og skjørt, er vi allerede ute på ville veier som all verdens virtuelle opplæring av Norges skoleelever aldri vil kunne bøte på.

Penisbroderiene er morsomme nok i seg selv og jeg forstår kunstnerens frustrasjon, men i stedet for å utelukkende fokusere på hva menn gjør galt, hvor «vulgære» de er og dermed fortelle dem at de bør skamme seg, syns jeg vi skal fokusere på hva vi kan gjøre bedre når vi oppdrar jenter og gutter til å bli selvstendige, voksne seksuelle individer.

Voldtektskultur er ikke bare mannskultur, det er også kvinnekultur. Så lenge vi fortsetter å lære jenter opp til å bli seksuelle objekter og gutter til subjekter, opprettholder vi bare status quo. Det er ikke internett som er problemet. Internett er bare en ny måte å uttrykke gammel kjønnskultur på.

Det håper jeg Torbjørn Røe Isaksen tar høyde for i den nye digitale strategien for skolen. Jeg håper også den blir implementert allerede i barnehager og på barneskolen. Når ungene er store nok til å date på nett, er det altfor ofte allerede for sent.

