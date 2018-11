Black Friday – genialt eller galskap?

Fredag kommer norske forbrukere til å bruke nesten fire milliarder kroner på mer eller mindre gode tilbud i forbindelse med kjøpefestdagen Black Friday.

Men er Black Friday egentlig genialt- eller er det bare galskap? Det kommer litt an på hvilken Black Friday-type man er:

Type 1: «Jeg blåser i om klærne har ligget på lager siden 2015 – bare det er billig»

For en norsk handelsnæring som allerede sliter kraftig gir Black Friday en god anledning til å selge unna gamle varer som den vanligvis ikke ville blitt kvitt. Flere butikkeiere sier at det er en måte å rydde lageret på. Som forbruker kan det hende at du ender opp med å kjøpe klær som er flere sesonger gamle – uten at det nødvendigvis er et så veldig stort problem for de fleste.

Dom: Genialt for deg, genialt for butikken

Type 2: «Jeg har planlagt hele høsten å kjøpe meg nytt kjøleskap/tv/vaskemaskin. Og jeg kjøper kun det»

Svært mange utsetter store kjøp, som for eksempel dyre hvitevarer, elektronikk eller skiutstyr til Black Friday. Mange forbrukere planlegger godt, og vet nøyaktig hva som er en god eller dårlig deal når dagen kommer. Spesielt innenfor enkelte bransjer har kundene høye forventninger til store rabatter, gjerne innenfor bransjer som er ekstra presset fra før av som sportsutstyrsbutikker og elektronikkforretninger. For disse bransjene har «ekstraordinære» tilbud blitt en del av den faste markedsføringen, slik at mange kunder forventer en ekstra god deal på Black Friday. Holder man seg til å bare kjøpe den ene tingen man har satt av penger til og virkelig trenger, så er det mulighet for å gjøre en god handel her.

Dom: Genialt for deg, galskap for butikken

Type 3: «Jeg hadde egentlig ikke tenkt å kjøpe noe på Black Friday, men det er jo så billig at jeg nesten bare må!»

Mailboksen og instagramkontoen din har rent over av knallgode tilbud hele uken. Følelsen av å gå glipp av en god deal brenner i magen, og man slenger seg på og ender opp med ett eller flere produkter som man hverken trenger eller kanskje kommer til å bruke. Mange av butikkene som gir disse gode tilbudene føler seg presset til å sette ned prisene fordi «alle andre gjør det», også på nye varer, midt i det som skal være den svært lukrative julehandelen. Det spiser opp fortjenesten.

Dom: Galskap for deg, galskap for butikken

Type 4: «Jeg hamstrer så mye jeg kan på Black Friday, for det er jo sinnssykt billig. For å få kjøpt nok bruker jeg kredittkortet eller tar opp et lite forbrukslån»

Noen kunder blir kanskje litt vel ivrige når Black Friday kommer, og kjøper mye mer enn man faktisk har råd til og slår spontant til på tilbud som kanskje ikke er så gode som de virker. Det gjør man med god hjelp fra noen butikker, som blant annet kan tilby egen Black Friday-finansiering der man kan kjøpe både TV og vaskemaskin på avbetaling. Det man kanskje ikke tenker på er at prisen på den utrolig billige TV-en kan bli dobbelt så høy med lånefinansiering som ikke akkurat er på billigsalg.

Dom: Galskap for deg, genialt for butikken

