Betydningen av en film man ikke har sett

17 barn ble drept i USA onsdag, og i morgensendingene på Dagsnytt hører vi plutselig en mor. Lyden av en mor som finner sønnen sin i live. Ingen kan unngå å høre den voldsomme lettelsen i stemmen hennes. Den store gleden.

For hvert drepte barn, hver drepte ungdom, skjer det motsatte. Den store og meningsløse sorgen.

22. juli 2011, i løpet av 72 minutter, ble 69 unge drept. I Norge. På Utøya. Jeg og de fleste med meg husker morgenen etter. Da Dagsnytt vekket oss med ufattbare tall. Stillheten i gatene den dagen. Mannen min landet på Island samme morgen. Han kom til et land med flaggene på halv stang. Alle kjenner seg igjen i hva det betyr. Å miste et barn. Å miste en sønn eller datter.

Vi vil helst ikke vite.

Onsdag så jeg syv minutter av Erik Poppes film Utøya 22. juli. Et kamera tar tilskueren rett inn i angsten og forvirringen når unge AUF 'ere går fra vaffelspising til terror på den tiden det tar å avfyre det første skuddet. Vi er med mens de prøver å forstå hva som skjer, og hvordan de kan beskytte seg mot et øredøvende og dødelig våpen i hendene på en svartkledd nordmann.

Det er selvsagt en film man helst ikke vil se. Det har tydeligvis også vært Erik Poppes drivkraft. Vi vil helst ikke vite. Vi vil, som han sier, heller diskutere beredskap og sikkerhet, minnesteder, oppbyggingen av regjeringskvartalet og soningsforholdene til en terrorist.

Selve forbrytelsen dekkes til med lag etter lag med andre historier. Det er blitt gjort hele tiden siden den regntunge sommerdagen i 2011.

Å lage en slik film er noe av det mest krevende en filmregissør kan begi seg ut på. Å rekonstruere de verste 72 minuttene i norsk historie. Bare seks-syv år etter at det skjedde. Mens sårene fortsatt er åpne hos pårørende og etterlatte. Det eneste som ikke kan tåles av en slik film, er at den er dårlig. At den ikke gir troverdighet og verdighet til gjengivelsen av en virkelighet og de menneskene som ble ofre for den.

Det er selvsagt en film man helst ikke vil se.

Jeg vet ikke hvor god Erik Poppes film er. Jeg vet bare at de syv minuttene jeg så, fortsatt sitter i. På en måte som gjør at denne morgenens nyheter fra en skole i Fort Lauderdale i Florida – gjør et voldsomt inntrykk. De små filmsnuttene som er publisert fra Marjory Stoneman Douglas High School, viser akkurat det samme som det korte klippet fra Utøya 22. juli.

Det er mange forskjeller mellom de ufattelig mange skoledrapene i USA og 22. juli, blant annet overbygningen – det politiske budskapet som skulle begrunne angrepet på Regjeringskvartalet og Utøya. Men det er likheter også. Det dypt frustrerte mennesket som vil løse alle sine problemer med våpen, og som velger seg forsvarsløse barn og unge som ofre.

I løpet av det nærmeste året kommer flere filmatiske bearbeidelser av 22. juli 2011. Netflix skal visstnok slippe sin film Norway av britiske Paul Greengrass nå i mai. En film basert på Åsne Seierstads bok om Anders Behring Breivik. Til høsten kommer kino-dokumentaren Reconstructing Utøya, der fem overlevende forteller sine historier. Neste år er det tid for TV-serien 22. juli, som handler om hva som skjer i et land og med menneskene som plutselig blir stilt på prøve i det alarmen går og tragedien er et faktum.

Men trenger vi filmene? Trenger vi dem nå?

Å lage en slik film er noe av det mest krevende en filmregissør kan begi seg ut på.

Jeg mener – Ja! Selvsagt skal ungdom få sin historie tilbake. Det er også viktig for at vi bedre skal forstå – både det som skjedde og hvorfor det skjedde. Selvsagt skal vi også trekke lærdom av hvilke politiske krefter som trives best med ondskap som våpen.

Men for egen del, trenger jeg det beste filmskapere kan bidra med – for å bearbeide det jeg sitter igjen med etter 22. juli. Jeg som ikke var direkte berørt. Derfor er minnesteder blitt planlagt. De skal gi et rom og et uttrykk for nettopp den nasjonale sorgen.

De syv minuttene jeg har sett av Utøya 22. juli, og det kvalitetsstemplet filmfestivalen i Berlin har gitt filmen ved å invitere den inn i sitt eget hovedprogram, kan tyde på at Erik Poppes film blir det minnestedet eller det monumentet det er godt å ha.

