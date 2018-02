Ber om mer informasjon om sex

Krav til bruk av NRKs kommentarfelt

Velkommen som bruker av NRKs kommentarfelt på nett!

Vi krever debatt under fullt navn. Hvordan du får det til finner du her.

Innlegg som ikke står med fullt navn blir slettet.

Vi ønsker å legge til rette for en konstruktiv debatt, og våre moderatorer følger med på alle våre kommentarfelt.

Vi setter pris på engasjement og debatt rundt sakene vi publiserer. Det skal være rom for friske meninger om sakene som diskuteres, men husk at de du diskuterer med også er mennesker. Hold deg til saken, og møt meninger med argumenter i stedet for personangrep.

Vi ber om at du avstår fra følgende:

Sjikanøse kommentarer og personangrep

Overdreven bruk av ufint språk og banning

Brudd på norsk lov eller oppfordringer til det

Spamming og/eller overdreven bruk av lenking til annet innhold

Usaklige avsporinger fra temaet presentert i innlegget

NRK er medlem av Norsk Presseforbund og er forpliktet av medienes felles etiske regelverk, Vær varsom-plakaten. Innlegg som bryter med god presseskikk vil bli fjernet så snart som mulig, slik pressens etiske regler krever.

Husk at du selv er juridisk ansvarlig for det du skriver i NRKs kommentarfelter. Hvis du skriver ting som bryter med juridiske bestemmelser om ærekrenkelser, privatlivets fred, trusler eller hatefulle ytringer kan du forfølges rettslig for dette, selv om vi sletter innlegget i ettertid.

NRK kan ikke gi deg noe kildevern hvis du skriver noe som bryter norsk lov i våre kommentarfelter. Våre debatter er åpne for alle, og det du skriver hos oss er en like offentlig ytring som et debattinnlegg i en avis.

Vi prøver å følge godt med på debattene hos oss, men det hender vi går glipp av noe som burde vært fulgt opp. Skulle det oppstå situasjoner der vi ikke har fulgt med i timen blir vi veldig glad for tips og tilbakemeldinger om det, slik at vi kan gå inn og sjekke. Gi oss beskjed på ytring@nrk.no