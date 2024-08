I dag tillater ikke bemanningsnivået på eldrehjem en verdig behandling. Vi må sikre bedre personsentrert omsorg i eldreomsorgen, og da må vi ha nok folk på jobb.

Etter å ha lest ytringen fra en bekymret sykehjemslege, der vedkommende kommer med et knallsterkt varsel fra dagens helsevesen, er jeg mer bekymret enn noen gang før. Vi har lenge visst at bemanningen i eldreomsorgen har store utfordringer, men nå lyser varsellampene for fullt. Dette kan vi ikke lenger styre unna med andre tiltak. Bemanningen må opp.

«Vi ser allerede hvor mange som nå slutter.»

Da Tonje Brenna kjørte igjennom tvungen lønnsnemnd før sommeren, begrunnet hun det med at bemanningsnivået under en eventuell streik ga fare for liv. Det nivået tilsvarer i dag en vanlig helgebemanning.

Som helseminister var Ingvild Kjerkol svært opptatt av at vi kom til å bli flere eldre på færre hender.

Hvordan vil dette bli når vi allerede i dag står ovenfor en bemanningskrise. Verken hun eller dagens helseminister, Jan Christian Vestre, har kommet med direkte løsninger for disse utfordringene. Frem til nå har mye handlet om effektivisering, men vi kan ikke lengre be de ansatte løpe raskere.

«Nå lyser varsellampene for fullt.»

Når Vestre ble spurt om bemanning ved eventuell krisetid svarer han: «Samtidig har vi dedikert personell, noe pandemien har vist oss, og det er en massiv styrke». Dette virker ikke som en minister som har tatt innover seg påvirkningen pandemien brakte på bemanningen i helsevesenet. Ei heller hva de ansatte selv står og roper etter.

All ære til våre dedikerte ansatte i eldreomsorgen, men vi kan ikke fortsette å presse et allerede presset yrke fordi de ansatte kjenner på en samvittighet. Vi sliter dem ut, og vi ser allerede hvor mange som nå slutter.

I tillegg bruker dagens helsevesen altfor mange milliarder på å hente inn vikarer fra bemanningsbyråer. Et slik sløseri kan ikke rettferdiggjøres når det ikke tas tak i roten av bemanningsutfordringen.

Vi hører de ansatte fortelle om den ekstra belastningen det påfører avdelingen å hente inn en vikar som ikke kjenner til arbeidsplassen. For i tillegg til sine vanlige arbeidsoppgaver blir en også ansvarlig for oppfølging av rullerende vikarer.

«Vi sliter ut de ansatte.»

Med samhandlingsreformen blir stadig sykere og mer pleietrengende eldre skrevet ut fra sykehusene, og de kommunale sykehjemmene og hjemmetjenestene får store omsorgsoppgaver.

Derfor er det så viktig å få på plass en økt bemanning for å sikre kvalitet, etter pleietyngde, altså etter helse- og omsorgsbehovet til den enkelte eldre. I dag kan en nattevakt ha ansvar for 30 beboere på skjermet avdeling.

Det holder ikke at vakten bare går til å telle hoder når vi skal sikre tilrettelagt behandling i møte med den enkeltes behov.

Kvalitet i eldreomsorgen forutsetter at arbeidet er attraktivt for alle yrkesgrupper man trenger for en verdig eldreomsorg. Flere yrkesgrupper må inn på sykehjemmene for å skape pulserende hverdagsliv. Det må legges til rette for at alle ansatte i eldreomsorgen får mulighet til faglig utvikling. Ansatte må få mer ansvar og muligheter til å styre eget arbeid.

Derfor vil vi sikre en økt bemanning og styrke tilbudet for gode fagmiljøer for de ansatte. Dette er beste løsning for å beholde de allerede ansatte i yrkene, og sikre at flere kommer til.