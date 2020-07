Begjær har ingen aldersgrense

Det begynner ofte slik: Paret skiller lag om natten. De flytter inn på hvert sitt soverom. Gradvis minner forholdet deres mer om det mellom søsken enn kjærester.

Og kanskje kjennes det som en lettelse å si til partneren: «vi har sluttet med sex, det er så mye annet i livet». Men disse gjenkjennelige scenene kommer ofte fra et parforhold som visner hen, etter et langt liv sammen.

Mange voksne over 60 år tror at det er greit å slutte med seksualitet. Men det bør man ikke. Den seksuelle helsen tar ikke slutt når man er 60.

Vi møter dem på terapirommet. Malene (78) er fornøyd med livet. Hun har fått seg ny kjæreste. Harald (75) vekker hennes begjær. Han gjør henne glad. Sammen tar de motgangen som kommer. Fra koronapandemien, som kan være livsfarlig for to på deres alder, til familien som synes det er flaut med forelskede oldeforeldre. Malene har bare én bekymring. Harald tror ikke at utstyret hans er bra nok for henne.

Malene og Harald er som mange andre eldre par: De tør ikke å snakke om sex. Om at det hverken er størrelsen eller ereksjonen som betyr mest for Malene, om at hun er lykkelig hvis han tar på henne, holder henne, følger linjene i kroppen. Gjerne over hele kroppen. Samleie kan de prøve seg på, men det er ikke noe hun må ha for å være tilfredsstilt.

Så enkelt kunne det vært. En samtale, en påminnelse om hva som er viktig.

For mange eldre er det vanskelig å snakke om egne seksuelle ønsker og behov, enn for de yngre. Sex hører ungdommen til. Når ungdomstiden er passert, handler det om å forplante seg og å få sexlivet til å fungere i tidsklemma.

Folk over 60 har ingen tidsklemme. Kanskje sliter de med helsa. Men de fleste gjør ikke det, engang. Når barna er ute av redet og arbeidslivet er over, kan de bruke tiden på hverandre. Enten som nye partnere, som møtes på nettsteder som Tinder, Elite Singles eller Turvennen, eller som kjærestepar som har vært sammen i mange år. Noen velger også «å komme ut av skapet» etter fylte 60.

De realiser drømmer de har båret på og som det haster å leve ut, når framtida ligger bak dem. Folk som lever alene kan bruke tiden til å utforske egen seksualitet.

Men tid er ikke alt som må til. Fortsatt er det mye skam forbundet med sex. Kanskje rammer den hardest folk som vokste opp på 1940, 50 og 60-tallet. Sex er ikke noe man snakker om. Seksuelle følelser er privat, noe som skjer i mørket.

Fortsatt lever mytene om at kvinner ikke liker sex og at menn ikke tenker på annet. For mange kvinner i voksen alder er det vanskelig å snakke om egen lyst og kropp. Overgangsalderen gjør skjeden tørr, kroppen stiv og huden mindre elastisk. Menn har sin overgangsalder der magen ofte vokser, ereksjonen er ikke like trofast og hormonene forandrer seg.

Sex blant eldre er mer akseptert i andre kulturer enn vår. I Norge dyrker man ungdommen. I kulturer der den eldre generasjon har høyere status er det også mer akseptert med sex blant eldre.

Det har blitt mer åpenhet om seksualitet, men dette gjelder særlig de unge. Den eldre generasjonen er ikke med på lasset, men henger igjen. Det er fortsatt vanskelig å snakke om voksen seksualitet.

Derfor er det viktig å opplyse om godt voksnes seksualitet og hvor helsebringende det er. Vi vil ha de eldre med på denne gleden og åpenheten. I podkasten «Sex over 60», skammer vi oss ikke over å snakke veldig direkte.

Vi snakker om at par som har mistet lysten kan finne porno på nettet. Eller bare legge seg i skje og se hva som skjer. Vi snakker om kvinner som kan få tilført testosteron for å få mer lyst. Om samleiestillinger, om penis, om kvinners erogene soner og om nyttige sexhjelpemidler.

Den tidligere viseartisten fra Bodø, Terje Nilsen sa i et intervju: Man slutter jo med alt etter hvert. Jeg sluttet å gå på ski. Sluttet å sykle. Sluttet å pule. For mange er dette virkeligheten, man legger bort seksualiteten, men vi blir aldri ferdig med å være seksuelle. Hele livet har vi behov for nærhet, ømhet og hudkontakt. Det finnes ingen øvre aldersgrense for begjær. Seksualiteten forandrer seg med alderen, med hormonene og måten vi lever på. Den kan fortsatt læres.

Kanskje trenger mange et lite puff, slik at den ene tør å fortelle den andre om hva en har lyst til. Vi tror at begjæret raskt kan erstatte skamfølelsen, hvis den ene tar sjansen. Det er svært lite sannsynlig at partneren vil svare «nei, det gidder jeg ikke».

Kanskje kan vi gi et lite dytt slik at den ene tør å spørre den andre om sex, fortelle om drømmer, lyster og fantasier. Det er hverken flaut eller skamfullt, det kan være nøkkelen til et rikere liv, bedre humør og ny vår for kjærlighetsforholdet.

Et nært og seksuelt aktivt kjærlighetsforhold tåler bedre de vanskelige samtalene, de grå hverdagene, en farlig pandemi, sykdom og motgang. Det er både en fysisk og psykisk reaksjon av at lysthormoner utløses gjennom seksuell aktivitet.

